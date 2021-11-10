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Хартія про стратегічну співпрацю зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ, - Кулеба

Хартія про стратегічну співпрацю зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ, - Кулеба

Відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства збільшують підтримку США України у протидії російській агресії, виводять стратегічне партнерство на новий рівень та допомагають стримувати агресивні дії Кремля.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МЗС.

"США підтримують Україну у протидії російській агресії та захисті нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію - це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам-на-сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства дуже вчасні, оскільки відбуваються на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном та в Білорусі.

Читайте: США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

Він підкреслив, що Україна віддана проведенню реформ у складних умовах, і навів приклад рішучості Президента України у втіленні земельної та судової реформ, подальшої деолігархізації та інших реформаторських кроків української влади.

"Перед нами стоять непрості завдання та виклики, але відносини України та США вже багато разів довели, що коли ми разом, коли ми розуміємо одне одного та йдемо разом, ми здатні спільно досягати вражаючих результатів", - підсумував міністр.

Також читайте: США нададуть Україні фінансування для диверсифікації енергетичних ресурсів, - Держдеп

Автор: 

США (22634) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+1
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s


Юрій Швец РАЗВЕДКОЙ УКРАИНЫ УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ШПИОН
показати весь коментар
11.11.2021 02:31
+1
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец
показати весь коментар
11.11.2021 02:34
+1
Похоже, что хартия - очередной меморандум.....
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11.11.2021 04:20
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https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s


Юрій Швец РАЗВЕДКОЙ УКРАИНЫ УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ШПИОН
показати весь коментар
11.11.2021 02:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец
показати весь коментар
11.11.2021 02:34 Відповісти
"Хартія про стратегічну співпрацю зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ, - Кулеба Джерело"

Ні...

"У наш час у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей."
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11.11.2021 02:31 Відповісти
Тобто чергова стурбованість, не більше.
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11.11.2021 03:26 Відповісти
Штати у себе на кордоні, дякуючи бідону та його прихвостням, не можуть дати ладу. З Афганом вийшло якось невдобно (м'яко кажучи). Бензин вже за 5 долл за галон (Каліфорнія вчора), рік назад 2,5, відповідно всі ціни підскочили. Скраплений газ у порівнянні з минулим роком +50%. Хочаб у себе в вдома нам розібратись.
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11.11.2021 03:25 Відповісти
Шо шо ?
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11.11.2021 06:31 Відповісти
Похоже, что хартия - очередной меморандум.....
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11.11.2021 04:20 Відповісти
Юрий Швец обычно говорит, что Путин боится не НАТО, где у него всегда есть пару купленных стран, а статуса основного союзника США. Этот статус позволяет открыть учебные центры США, да поставлять законно уйму вооружения (да, Афганистан имел такой статус) и реально американцы обязаны воевать.
И вся агентура Кремля заточена на то, что бы это провалить.
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11.11.2021 06:42 Відповісти
Поздно пить Боржоми Крысы Мавзолейные.... я вас крыс предкпреждал....Будет вам Вава...,гаденыши...
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11.11.2021 07:07 Відповісти
Крыс Путлера закроют в Черном море...https://youtu.be/x8tpYuuohlU https://youtu.be/x8tpYuuohlU Вяликие СкреПОНОСы
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11.11.2021 07:16 Відповісти
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11.11.2021 07:33 Відповісти
Скоро кулеба будет бегать с этой хартией, как с будапештском меморандумом, и доказывать всем что опять вытерли зад и кинули.
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11.11.2021 07:36 Відповісти
Голос Америки раскрыл некоторые подробности вчерашнего Саммита Украина-США в Вашингтоне...

Самый главный пункт...это то что США предоставят Украине любые виды вооружений.... Л Ю Б Ы Е......
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11.11.2021 07:45 Відповісти
 
 