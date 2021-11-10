Хартія про стратегічну співпрацю зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ, - Кулеба

Відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства збільшують підтримку США України у протидії російській агресії, виводять стратегічне партнерство на новий рівень та допомагають стримувати агресивні дії Кремля.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МЗС.

"США підтримують Україну у протидії російській агресії та захисті нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію - це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам-на-сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства дуже вчасні, оскільки відбуваються на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном та в Білорусі.

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Він підкреслив, що Україна віддана проведенню реформ у складних умовах, і навів приклад рішучості Президента України у втіленні земельної та судової реформ, подальшої деолігархізації та інших реформаторських кроків української влади.

"Перед нами стоять непрості завдання та виклики, але відносини України та США вже багато разів довели, що коли ми разом, коли ми розуміємо одне одного та йдемо разом, ми здатні спільно досягати вражаючих результатів", - підсумував міністр.

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