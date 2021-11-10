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Новини Операція Об'єднаних сил
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Військовослужбовець ЗСУ помер під час супроводу на батьківщину тіла загиблого в зоні ООС побратима. ФОТО (оновлено)

У Полтавській області помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко, який супроводжував тіло загиблого на Донбасі воїна на батьківщину.

Про це на своїй сторінці у Faceook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець ЗСУ помер під час супроводу на батьківщину тіла загиблого в зоні ООС побратима 01

"Під час транспортування тіла загиблого захисника України із району ООС у Львівську область , на заправці у місті Пирятин помер наш земляк , молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко. Це дуже психологічно скаладна робота - повертати додому загиблих Героїв", - написала Губа.

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Пізніше Цензор.НЕТ стала відома більш детальна інформація про померлого:

Писаренко Геннадій Анатолiйович, 14.12.1968. Молодший сержант, водій 2 пошукового відділення групи транспортування та пошуку тіл загиблих військовослужбовців Центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗС України, гуманітарного проєкту ЗС України "Евакуація 200", який займається перевезенням загиблих військовослужбовців з району проведення операції Об'єднаних сил.

Помер близько 21:10, 9 листопада, на АЗС "WOG" у м. Пирятині під час транспортування тіла загиблого військовослужбовця 24 ОМБр головного сержанта Павлисько В.М. з району ООС до місця поховання у Львівську область.

За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Автор: 

смерть (6742) втрати (4388) Губа Тетяна (40) Ян Осока (1495) ЗСУ (7514) операція Об’єднаних сил (6725) Полтавська область (1102)


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