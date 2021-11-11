Україна проінформувала США щодо найбільш нагальних потреб сектору безпеки, - Кулеба

Україна обговорила зі США найбільш нагальні потреби сектору безпеки, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі повинні розуміти, що те, що розгортається в Європі зараз - це дуже складна гра з багатьма елементами в ній: енергетична криза, зусилля з пропаганди, дезінформація, кібератаки, військове нарощування, спроба Росії "перетравити" Білорусь, елементи міграційної кризи, ми бачимо ті ж болючі картинки, які бачили в Європі в 2016 і 2017 рр. У цій складній грі ми повинні залишатися пильними, стійкими, але ми також повинні заповнити всі прогалини в нашій стійкості якнайшвидше, і тому ми порушили низку питань з нашими. американськими партнерами сьогодні про найбільш нагальні потреби нашого сектору безпеки, які ми сподіваємося отримати", - заявив Кулеба на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.

Міністр підкреслив, що необхідно виголошувати не тільки правильні меседжі, а також вчиняти правильні дії.

"Це те, про що ми говорили з держсекретарем Блінкеном сьогодні - не тільки меседжі та наративи, які Росія має почути, але також дії, які вона побачить після цього. Все це робиться не для того, щоб спровокувати Росію, не для того, щоб дати їй виправдання, а щоб стримати Росію та демотивувати її від подальшої ескалації", - розповів Кулеба.

Міністр додав, що Україна очікує від США "всього, що може допомогти нам посилити наші оборонні можливості".

"Чи буде це обмін розвідувальною інформацією чи системи протиповітряної оборони, чи щось інше. У нас із США дуже хороший послужний список по роботі в секторі безпеки, ми ніколи не компрометували Сполучені Штати у цій сфері, і у нас дуже надійне партнерство з Америкою , а також із деякими іншими країнами, які працюють у сфері безпеки з нами", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна не має наміру ні на кого нападати. "Все, що ми шукаємо, слугує меті оборони України", - пвдкреслив Кулеба.