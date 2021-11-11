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Новини Оборона
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Україна проінформувала США щодо найбільш нагальних потреб сектору безпеки, - Кулеба

Україна проінформувала США щодо найбільш нагальних потреб сектору безпеки, - Кулеба

Україна обговорила зі США найбільш нагальні потреби сектору безпеки, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі повинні розуміти, що те, що розгортається в Європі зараз - це дуже складна гра з багатьма елементами в ній: енергетична криза, зусилля з пропаганди, дезінформація, кібератаки, військове нарощування, спроба Росії "перетравити" Білорусь, елементи міграційної кризи, ми бачимо ті ж болючі картинки, які бачили в Європі в 2016 і 2017 рр. У цій складній грі ми повинні залишатися пильними, стійкими, але ми також повинні заповнити всі прогалини в нашій стійкості якнайшвидше, і тому ми порушили низку питань з нашими. американськими партнерами сьогодні про найбільш нагальні потреби нашого сектору безпеки, які ми сподіваємося отримати", - заявив Кулеба на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.

Міністр підкреслив, що необхідно виголошувати не тільки правильні меседжі, а також вчиняти правильні дії.

"Це те, про що ми говорили з держсекретарем Блінкеном сьогодні - не тільки меседжі та наративи, які Росія має почути, але також дії, які вона побачить після цього. Все це робиться не для того, щоб спровокувати Росію, не для того, щоб дати їй виправдання, а щоб стримати Росію та демотивувати її від подальшої ескалації", - розповів Кулеба.

Міністр додав, що Україна очікує від США "всього, що може допомогти нам посилити наші оборонні можливості".

"Чи буде це обмін розвідувальною інформацією чи системи протиповітряної оборони, чи щось інше. У нас із США дуже хороший послужний список по роботі в секторі безпеки, ми ніколи не компрометували Сполучені Штати у цій сфері, і у нас дуже надійне партнерство з Америкою , а також із деякими іншими країнами, які працюють у сфері безпеки з нами", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна не має наміру ні на кого нападати. "Все, що ми шукаємо, слугує меті оборони України", - пвдкреслив Кулеба.

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Невже підняли питання імпічменту ЗЕ?
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11.11.2021 00:31 Відповісти
Ермак в США порядки наводит,а Ткач не может ему помешать!Или боится США?
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11.11.2021 08:08 Відповісти
Сейчас проходят в Черном море учения стан НАТО...,кажуть в море будутпоятоянно находится 2 эсминца США с ротацией через 21 день...согласно Конвенции Монтре...
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11.11.2021 08:40 Відповісти
РАБссия скаже что Джавелины стратегическое наступальное вооружение... с целью захвата РАБссиянского ГУЛАГа.... да кому нужна ваша Помойка Мавзолейная?,идиоты плин...,разве что Моржам и Тюленям Северного ледовитого...который вы засрали... а белые ведмеди уже дохнут от таяния льдов...
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11.11.2021 08:46 Відповісти
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11.11.2021 08:47 Відповісти
Дайте денег, вот что беспокоит.
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11.11.2021 08:59 Відповісти
 
 