США продовжать надавати Україні летальну зброю для захисту від російської агресії, - Блінкен

США продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні, у тому числі летальну зброю для захисту від російської агресії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресбрифінгу після підписання Хартії стратегічного партнерства між Україною і США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включаючи летальну оборонну зброю для захисту від будь-якої російської агресії. Це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги, щоб переконатися, що Україна має засоби для захисту", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що США тісно співпрацюють з європейськими партнерами, "щоб переконатися, що всі зосереджені на заклопотаності, яку ми відчуваємо з приводу можливості відновлення російської агресії, яка ґрунтується на повідомленнях про незвичні пересування російських сил поблизу кордону України, і що ми координуємо наші дії, діємо в унісон".

За словами Блінкена, це питання порушувалося під час саміту в Римі наприкінці жовтня, коли президент Джо Байден зібрав канцлера ФРН Ангелу Меркель, президента Європарламенту Мартіна Шульца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Бориса Джонсона, "щоб зосередити увагу всіх на наших спільних проблемах".

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Сполучені Штати демонструють свою підтримку України на різних рівнях, шляхом надання різних видів допомоги, додав держсекретар.

Він нагадав, що загалом починаючи з 2014 року США надали Україні понад 409 млрд доларів, поточного фінансового року Конгрес виділив на прохання Білого дому більш як 400 млн доларів.

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