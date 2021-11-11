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США продовжать надавати Україні летальну зброю для захисту від російської агресії, - Блінкен

США продовжать надавати Україні летальну зброю для захисту від російської агресії, - Блінкен

США продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні, у тому числі летальну зброю для захисту від російської агресії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресбрифінгу після підписання Хартії стратегічного партнерства між Україною і США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включаючи летальну оборонну зброю для захисту від будь-якої російської агресії. Це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги, щоб переконатися, що Україна має засоби для захисту", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що США тісно співпрацюють з європейськими партнерами, "щоб переконатися, що всі зосереджені на заклопотаності, яку ми відчуваємо з приводу можливості відновлення російської агресії, яка ґрунтується на повідомленнях про незвичні пересування російських сил поблизу кордону України, і що ми координуємо наші дії, діємо в унісон".

За словами Блінкена, це питання порушувалося під час саміту в Римі наприкінці жовтня, коли президент Джо Байден зібрав канцлера ФРН Ангелу Меркель, президента Європарламенту Мартіна Шульца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Бориса Джонсона, "щоб зосередити увагу всіх на наших спільних проблемах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

Сполучені Штати демонструють свою підтримку України на різних рівнях, шляхом надання різних видів допомоги, додав держсекретар.

Він нагадав, що загалом починаючи з 2014 року США надали Україні понад 409 млрд доларів, поточного фінансового року Конгрес виділив на прохання Білого дому більш як 400 млн доларів.

Також читайте: США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

Автор: 

зброя (7442) США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
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11.11.2021 00:45
+5
Европейцы немного бздонули в связи с последними событиями. Как оказалось Европа не так и далеко от Рашки. Скоро не только нелегалы будут через заборы лезть. Так что у Европы единственный выход ето Украину вооружать если не хотят еще на пару тысяч км по всей протяженности границы иметь проблемы.
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11.11.2021 01:32
+3
Хто це ?
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11.11.2021 00:47
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11.11.2021 00:45 Відповісти
Хто це ?
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11.11.2021 00:47 Відповісти
тот кто противостоит РФ с Я.О.
а ты кто ?
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11.11.2021 03:48 Відповісти
Хорошо что ты пояснил. Я-то раньше думал, что РФ противостоит Украина и украинцы.
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11.11.2021 09:57 Відповісти
🤡
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11.11.2021 00:48 Відповісти
Европейцы немного бздонули в связи с последними событиями. Как оказалось Европа не так и далеко от Рашки. Скоро не только нелегалы будут через заборы лезть. Так что у Европы единственный выход ето Украину вооружать если не хотят еще на пару тысяч км по всей протяженности границы иметь проблемы.
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11.11.2021 01:32 Відповісти
Украине нужны беспилотники боевые. Нужно срочно наладить сотрудничество в сфере беспилотников с США. Украине нужно тысячи беспилотников. Украина стоит на передовой войны и союзники должны больше помогать. Чем раньше, тем лучше это сделать. Потому что большая война может начаться в любой момент, может и не начаться, но если быть готовым, то тогда будет Украина - анти-хрупкая. Украина - это стражи Запада на данном этапе истории. И нужно самыми передовыми вооружениями вооружать Украину. Все должны помогать и нужно консолидировать Запад. Ибо РФ хочет его раздробить и развалить. Украина - это фортпост должен быть Армии Запада.
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11.11.2021 02:51 Відповісти
1. У Украины НЕТ союзников. Если есть - покажите, пожалуйста, хоть один договор
2. Никто ничего Украине не должен. Украина сама должна заботиться о своей безопасности
3. РФ конечно хочет разломать Запад. И всегда будет хотеть. Это правильная позиция РФ. А правильная позиция Запада - разломать РФ.
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11.11.2021 10:17 Відповісти
Какие 409 млрд. ? Суммы, на жаль, намного скромнее. Но помощь есть ! А редактора статьи - оштрафовать на 409 грн. и отправить на курсы повышения квалификации в 5-й класс школы.
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11.11.2021 20:19 Відповісти
На полях вчерашнего Саммита США-Украина о стратегии ,предложено больше не раздражать Мавзолейных баранов вступлением Украины в НАТО... По факту Украина получила ОСОБЫЙ статус наибольшего благоприятсования в торговле...а это значит украинские товары будут ввозится без пошлин... такой статус когда то получила Польша Леха Валенсы...

Мавзолейные ФАССС...
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11.11.2021 08:00 Відповісти
Якщо не важко, поділіться, будь ласка, посиланням, де про це можна докладніше почитати.
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11.11.2021 09:17 Відповісти
Кремль развернул разнузданную компанию шантажа своих экономических партнеров в Европе и других странах.Как военный шантаж,так и эконмический.Италия,ФРГ, Угоршина,Австрия и другие всеми силами будут препятствовать евроинтеграции Украины и вступлению в НАТО.Это было раньше,это будет и впредь.Только США смогут пробить брешь и угомонить кремлевских мерзавчиков при активном и сплоченном участии украинцев без паникеров и откровенных предателей.5 й колонны кремля.
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11.11.2021 08:04 Відповісти
Голос Америки каже что Украина и РАБссия это разные полюса.... это типа Данилыч написал правильную книжку Украина не РАБссия...
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11.11.2021 08:12 Відповісти
Если говорить о летальном оружии, то за 8 лет войны, Украина получила от США аж 37 комплексов "Джавелин".
"Продолжите предоставлять" говорите ... Ню, ню.
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Переживаешь что тебе джавелина не хватит?
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11.11.2021 21:44 Відповісти
И к чему этот выссер? Причем тут я? Речь о США и летальном оружии.
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12.11.2021 09:25 Відповісти
По большому счету, если взглянуть на ситуацию здраво, Украина это разменная пешка и полигон в геополитическом противостоянии России и США...... С двух сторон льется сильнейшая пропаганда, хотя по факту в сухом остатке украинцы воюют друг сдругом американским и российским оружием... Одну сторону поддерживает Россия. а другую США.............. У США хоть хватает ума в отличие от Кацапии не посылать своих собственных солдат в командировку в ОРДЛО на убой, Россия же своих солдат вообще неценит и живет по принципу "бабы еще нарожают"...... Хотя смысл от этого не меняется -у нас не страна, а бессконечно воюющая "банановая ркспублика" ----просто по типу Авганистана, Сирии,Ливии и т.д.
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11.11.2021 11:15 Відповісти
украинцы воюют друг сдругом

иди ты....
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11.11.2021 11:54 Відповісти
Не тролль меня, Я за Украину! Я аргументирую свою позицию, был в свое время в фан-клубе ФК "Шахтер", мы ездили с командой во многие европейские города, поддерживали "кротов" на матчах лиги чемпионов.... Так вот там многие пацаны были родом из Донецка, Макеевки, Енакиево и т.д. - они родились и всю жизнь живут в Украине, некоторые из них сейчас живут в ДНР и не хотят уезжать оттуда - мол я тут родился, всю жизнь живу и это моя родина........... Ты не будешь отрицать, что ВСУ воюет с этими людьми верно???? Их можно назвать "сепарами", да вообще как угодно, но по факту это коренные граждане Украины, которые просто выбрали "не ту сторону", они не приезжие якуты или чеченцы........ Понимакешь о чемп я говорю????
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11.11.2021 13:35 Відповісти
ВСУ не воюет с людьми, ВСУ воюет с незаконными вооруженными формированиями организованными, вооруженными, финансируемыми, политически поддерживаемыми и управляемыми правительством и военно-политическим руководством РФ. А то узнаю этот московский баян "запвденци напали на мирный народ донбаса"
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11.11.2021 21:53 Відповісти
То, что "США продолжат..." - это хорошо. Но было бы ещё лучше, если бы Тоня Блин(кен) уточнил - "в этой жизни или в следующей"
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11.11.2021 11:38 Відповісти
 
 