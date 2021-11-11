Росія зробить серйозну помилку, якщо спробує повторити окупацію українських територій, як у 2014 році, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Очільник Держдепу нагадав про тактику Росії звинувачувати Україну у провокаціях.
"У нас немає ясності стосовно намірів Москви. Але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію, і неправдиво стверджувала, що її спровокували", - пояснив Блінкен.
При цьому, держсекретар США схвалює стриманість України, яку вона демонструє, оскільки, за його словами, якщо й з'являються провокації, то вони походять виключно з боку РФ, і зокрема свідченням цьому є переміщення воєнних сил біля українського кордону.
"Прихильність Сполучених Штатів до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є твердою", - заявив Блінкен і додав, що ця позиція не зміниться.
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1. Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році.
2. Если Россия попытается захватить новые украинские территории, как это было в 2014 г., она будет немедленно отключена от всех мировых платежных систем, ее счета будут заморожены по всему миру и против нее будет введено эмбарго на экспорт всего энергетического сырья (нефть, газ).
Почувствуйте, как говорится, разницу ...
После Ирака и Афганистана, США сделали выводы и теперь очень осторожны в поддержке "новых демократий".
Это так, из самого яркого. Список можно продолжить.
Это не я "не вижу на два шага вперед", а это вы живете в мире своих фантазий и хотелок.
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И дальше что? Беспокойство смениться протестом или решительным осуждением?