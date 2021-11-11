Росія зробить серйозну помилку, якщо спробує повторити окупацію українських територій, як у 2014 році, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Очільник Держдепу нагадав про тактику Росії звинувачувати Україну у провокаціях.

"У нас немає ясності стосовно намірів Москви. Але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію, і неправдиво стверджувала, що її спровокували", - пояснив Блінкен.

При цьому, держсекретар США схвалює стриманість України, яку вона демонструє, оскільки, за його словами, якщо й з'являються провокації, то вони походять виключно з боку РФ, і зокрема свідченням цьому є переміщення воєнних сил біля українського кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

"Прихильність Сполучених Штатів до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є твердою", - заявив Блінкен і додав, що ця позиція не зміниться.