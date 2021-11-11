УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5646 відвідувачів онлайн
Новини
993 4

Уряд виділив 12,5 млн грн для надання одноразової допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Уряд виділив 12,5 млн грн для надання одноразової допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

10 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виділення Міністерству у справах ветеранів 12,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 осіб, які загинули, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

З початку року уряд спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в АТО, понад 112 млн гривень.

Як зазначено в пояснювальній записці, одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група – 400, ІІ група – 300, ІІІ – група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінімальна пенсія для рідних загиблих у російсько-українській війні з 1 січня зросте до 7800 грн, - Кабмін

Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2 270 гривень.

Автор: 

ветерани (1068) Кабмін (14074) допомога (8321) Антитерористична операція (6637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому одноразова ?

Громадяни, які віддали своє життя та здоровья за Україну гідні постійної та відповідної уваги, а не разових подачок !
показати весь коментар
11.11.2021 02:43 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
показати весь коментар
11.11.2021 02:44 Відповісти
И дерьмаку за покойного брата тоже перепадет, надеюсь
показати весь коментар
11.11.2021 08:10 Відповісти
Я так понимаю это помощь погибшим и пострадавшим в последнее время.
показати весь коментар
11.11.2021 08:59 Відповісти
 
 