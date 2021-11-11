Уряд виділив 12,5 млн грн для надання одноразової допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

10 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виділення Міністерству у справах ветеранів 12,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 осіб, які загинули, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

З початку року уряд спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в АТО, понад 112 млн гривень.

Як зазначено в пояснювальній записці, одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група – 400, ІІ група – 300, ІІІ – група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті).

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Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2 270 гривень.