За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у фейсбуці.
Так, в районі населеного пункту Причепілівка ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
В бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.
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