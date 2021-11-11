Перший у світі: Ізраїль проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19

Ізраїль першим у світі проведе загальнонаціональні навчання, щоб підготуватися до можливих нових штамів коронавірусу в майбутньому. Про це заявив уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Times of Israel.

Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт заявив, що ситуація з коронавірусом в Ізраїлі непогана.

"Ми перемогли четверту хвилю і перебуваємо на межі виходу зі штаму "Дельта". Але водночас ми завжди дивимося в майбутнє і готуємося до продовження кампанії", - зазначив він.

Навчання проводитимуться з ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Вони будуть представляти собою симуляцію, яка буде мати справу з координацією різних високопоставлених чиновників і органів для підготовки до нового штаму COVID. Для навчань новий штам, до якого готують чиновників, отримав прізвисько "Омега".

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"Присутні посадові особи повинні мати справу з широким спектром сценаріїв і працювати над координацією і прийняттям рішень, пов'язаних з обмеженням пересування, карантином, освітою, авіаперельотами тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль готується закупити таблетки від коронавірусу Pfizer. Чиновникам доручено вивчити їх ефективність.