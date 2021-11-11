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Новини Боротьба з коронавірусом
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Перший у світі: Ізраїль проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19

Перший у світі: Ізраїль проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19

Ізраїль першим у світі проведе загальнонаціональні навчання, щоб підготуватися до можливих нових штамів коронавірусу в майбутньому. Про це заявив уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Times of Israel.

Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт заявив, що ситуація з коронавірусом в Ізраїлі непогана.

"Ми перемогли четверту хвилю і перебуваємо на межі виходу зі штаму "Дельта". Але водночас ми завжди дивимося в майбутнє і готуємося до продовження кампанії", - зазначив він.

Навчання проводитимуться з ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Вони будуть представляти собою симуляцію, яка буде мати справу з координацією різних високопоставлених чиновників і органів для підготовки до нового штаму COVID. Для навчань новий штам, до якого готують чиновників, отримав прізвисько "Омега".

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"Присутні посадові особи повинні мати справу з широким спектром сценаріїв і працювати над координацією і прийняттям рішень, пов'язаних з обмеженням пересування, карантином, освітою, авіаперельотами тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль готується закупити таблетки від коронавірусу Pfizer. Чиновникам доручено вивчити їх ефективність.

Ізраїль (1639) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Так, так, громадяни Ізраілю, де повністю вакциновано близько 80% населення, три години тренувались залазити під стіл з голою дупою, де вже був встановлений інжектор з сорока вакцинами на майже всі випадки життя. Фармацевтичні компанії залишились задоволеними проведеними навчаннями...
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11.11.2021 08:45
+4
Бажаю Ізраїлю виборсатися з китайського лайна.
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11.11.2021 07:43
+3
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак? Исраэль - еврейское мужское имя, второе имя Яакова (внука Авраама), от которого произошли 12 колен Израилевых!
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11.11.2021 08:29
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Бажаю Ізраїлю виборсатися з китайського лайна.
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11.11.2021 07:43 Відповісти
Новый Штамм уже завезли самолетами из Дамаска в Белорусь кольхозника Лукашеску с беженцами...
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11.11.2021 07:54 Відповісти
Израиль первым в мире./ Израиль не он. Израиль-она.
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11.11.2021 08:19 Відповісти
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак? Исраэль - еврейское мужское имя, второе имя Яакова (внука Авраама), от которого произошли 12 колен Израилевых!
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11.11.2021 08:29 Відповісти
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак?/ Слово יִשׂרָאֵל (йисраЭл) является существительным женского рода единственного числа со значениями «Израиль, государство Израиль/ Внешнее уродство, наглость и хамство -последствия браков между родственниками.



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11.11.2021 09:08 Відповісти
Такі розумні, шо вакцинку і ліки досі не розробили, навіть тести в кітайців купували.
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11.11.2021 08:29 Відповісти
Именно что умные. Перед лицом смертельной опасности заключили с Файзером соглашение и первые получили действенную вакцину, вместо того, чтоб тратить время и ЖИЗНИ, быстро купили то, что нужно. И в результате, у них суточная смертность от КОВИД всего 7 (СЕМЬ!!) челорвек в день, а не семьсот, и не тысяча. А ты продолжай оттопыривать губу с "умным видом"
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11.11.2021 09:17 Відповісти
Ну, розумніші за тебе, - це точно. А знаєш чому? Вони хочуть жити , а ти, та такі як ти - не хочуть.
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11.11.2021 10:31 Відповісти
Так, так, громадяни Ізраілю, де повністю вакциновано близько 80% населення, три години тренувались залазити під стіл з голою дупою, де вже був встановлений інжектор з сорока вакцинами на майже всі випадки життя. Фармацевтичні компанії залишились задоволеними проведеними навчаннями...
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11.11.2021 08:45 Відповісти
Вирус "Омега", стой, раз-два !
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Це єдина нація на Землі, яка у випадку армагеддця залишися існувати.

Украінців нішо не не врятує, у них відсутній інстинкт самозбереження. Єдине, що їм зараз треба зробити - це безкоштовно прийти та вакцинуватись, але їм релігія не дозволяє та московські попи.
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11.11.2021 10:28 Відповісти
 
 