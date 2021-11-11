Чорні нежиттєздатні легені: у Львові від COVID-19 померли 23-річна вагітна жінка та молодий чоловік без супутніх патологій

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова протягом доби померло двоє молодих людей без супутньої патології - вагітна 23-річна жінка та 29-річний чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець у фейсбуці.

"Практичний досвід нашої реанімаціі - 50 років! Наші лікарі багато бачили…Нас важко вразити…Але те, що відбувається зараз - нестерпно!" - написала вона.

Лікарка повідомила, що за добу у їхній реанімаціі померли дві молоді людини без супутніх патологій: вагітна жінка 23 роки - перша вагітність та молодий хлопець 29-ти років.

"Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… чорні нежиттєздатні легені.

Далі - хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом із батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде.

Щирі співчуття рідним!" - написала вона.

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Матолінець зазначила, що лікарі боролися майже місяць. Безуспішно.

"Це дуже страшно. Дуже. Дуже. Дуже… Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинаціі, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків!

Не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч на віч з критичним пацієнтом…Мені важко стримувати емоції...", - додала лікарка.