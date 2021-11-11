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Новини Коронавірус і карантин
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Чорні нежиттєздатні легені: у Львові від COVID-19 померли 23-річна вагітна жінка та молодий чоловік без супутніх патологій

Чорні нежиттєздатні легені: у Львові від COVID-19 померли 23-річна вагітна жінка та молодий чоловік без супутніх патологій

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова протягом доби померло двоє молодих людей без супутньої патології - вагітна 23-річна жінка та 29-річний чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець у фейсбуці.

"Практичний досвід нашої реанімаціі - 50 років! Наші лікарі багато бачили…Нас важко вразити…Але те, що відбувається зараз - нестерпно!" - написала вона.

Лікарка повідомила, що за добу у їхній реанімаціі померли дві молоді людини без супутніх патологій: вагітна жінка 23 роки - перша вагітність та молодий хлопець 29-ти років.

"Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… чорні нежиттєздатні легені.

Далі - хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом із батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде.

Щирі співчуття рідним!" - написала вона.

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Матолінець зазначила, що лікарі боролися майже місяць. Безуспішно.

"Це дуже страшно. Дуже. Дуже. Дуже… Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинаціі, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків!

Не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч на віч з критичним пацієнтом…Мені важко стримувати емоції...", - додала лікарка.

статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+20
Чо там, где антиваксы? Желающие приобрести *природный* иммунитет?
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11.11.2021 08:21
+17
ты бы, придурошное, помолчало.. Бо именно реформы Супрун еще как-то помогают справляться с пандемией..
Иначе бы имело ты сейчас кучу больниц с "койкоместами" - на которые выделяются огромные средства и в которых НЕТ пациентов, зато главрачи и министерство - богатые..
Именно такие как ты 73%, насмотревших местного и кацапского зомбоящика, визжат о том, в чем вообще не разбираются и приводят к власти клованов
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11.11.2021 09:05
+11
Найкращий захист - набутий природній імунітет. Тут сперечатися безглуздо. Але всі ми - різні. Дуже різні. Дехто з нас набуває імунітет на все життя і він є сильним. А дехто хворіє повторно задуже короткий проміжок часу. І обидаоє можуть бути цілком здоровими до підхоплення зарази. Не питання - чи потрібна масова вакцинація. Звичайно - потрібна. Питання - чи потрібна вона всім, в однакових дозах, однаковими вакцинами. Вже відомо, що вакцини проти КОВІДу - різні, як і люди. Створені по різній технології і мають відповідно ті чи інші протипоказання. І тут головне питання - вакцинація має бути індивідуальною. З індивідуальним підбором вакцини, дози і часу вакцинації. Ось чого зараз немає. Вакцинація конвеєром - добре для держави, але погано для індивідуума. Бо частіше трапляються побічні дії від вакцин, які іноді можуть призвести до смерті вакцинованих. Звичайно, на мільйонному конвеєрі десяток таких випадків просто не помітно. Але в житті окремої людини, членів його сім'ї такий випадок - драма, трагедія, апокаліпсис. Будь-які заходи слід здійснювати сплановано, підходити до них стратегічно. На жаль, у зеленої влади стратегічного мислення немає. Про що її ікона Вова Зєлєнскій чесно зізнався сам. Навіть розграбування держб' юджету у них носить тактичний характер, а не стратегічний, розрахований на роки. Їх тактика - хапок-офшори-відхід-зміна виконавців.
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11.11.2021 08:58
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Ото жахіття!
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11.11.2021 11:38 Відповісти
Страшне, шо коїться!
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14.11.2021 00:46 Відповісти
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