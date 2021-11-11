Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Також він закликає до негайного гуманітарного доступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вражена ситуацією, оскільки люди на кордоні змушені перебувати на морозі.

"Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- заявила Бачелет.

Вона закликала країни терміново вжити заходів.

"Я закликаю зацікавлені держави вжити негайних заходів щодо розрядки та вирішення цієї нестерпної ситуації відповідно до їх зобов'язань відповідно до міжнародних стандартів в області прав людини й біженців", - додала вона.

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Вона також закликала до негайного гуманітарного доступу, доступу журналістів та юристів.

"Негайний доступ повинен бути наданий гуманітарним організаціям, а також іншим членам громадянського суспільства, журналістам і юристам... Кілька людей вже померли за останні місяці - уряди в регіоні не можуть не діяти і допустити, щоб загинуло ще більше людей", - наполягає вона.

В результаті цих заяв Естонія, Франція та Ірландія закликали до екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно має відбутися 11 листопада в другій половині дня.

Нагадаємо, що за інформацією Польщі, біженці прагнуть потрапити до Німеччини через кордон.

Також повідомлялося, що Польща назвала ситуацію на кордоні "державним тероризмом". Там вважають це провокаціями з боку Лукашенка.