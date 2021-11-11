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Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Також він закликає до негайного гуманітарного доступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вражена ситуацією, оскільки люди на кордоні змушені перебувати на морозі.

"Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- заявила Бачелет.

Вона закликала країни терміново вжити заходів.

"Я закликаю зацікавлені держави вжити негайних заходів щодо розрядки та вирішення цієї нестерпної ситуації відповідно до їх зобов'язань відповідно до міжнародних стандартів в області прав людини й біженців", - додала вона.

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Вона також закликала до негайного гуманітарного доступу, доступу журналістів та юристів.

"Негайний доступ повинен бути наданий гуманітарним організаціям, а також іншим членам громадянського суспільства, журналістам і юристам... Кілька людей вже померли за останні місяці - уряди в регіоні не можуть не діяти і допустити, щоб загинуло ще більше людей", - наполягає вона.

В результаті цих заяв Естонія, Франція та Ірландія закликали до екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно має відбутися 11 листопада в другій половині дня.

Нагадаємо, що за інформацією Польщі, біженці прагнуть потрапити до Німеччини через кордон.

Також повідомлялося, що Польща назвала ситуацію на кордоні "державним тероризмом". Там вважають це провокаціями з боку Лукашенка.

Білорусь (7926) мігранти (1108) ООН (3342) Польща (8489) Радбез ООН (852) Бачелет Мішель (13)


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Топ коментарі
+8


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11.11.2021 08:25
+8
Загалом-то вони ВЖЕ втекли зі своїх країн до "дуже гарної" країни, що географічно- у Європі.

Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
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11.11.2021 08:30
+8
""Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- Джерело: ", ого - го, від стурбованості перейшли до враженості (впечатлительности). А хто цих чебуреків заставляє сидіти в лісі і палити вогнища ? Та там одні молоді здорові хлопи, вони ублюдки краще руку дадуть собі відрізати але на завод чи взагалі фізичну працю не підуть.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
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11.11.2021 08:53
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накажуть польщі пропустити бєдних
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11.11.2021 08:05 Відповісти
так, пусть садять у антобусы и прямо к Шмеркель в Нiмеччину везуть
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11.11.2021 08:08 Відповісти
выражайте обеспокоенность и разошлись...) что там собираться?) импотенты
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11.11.2021 08:08 Відповісти
Екстрено викажуть екстрене занепокоєння...
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11.11.2021 08:09 Відповісти
Польша защищает свои границы от нашествия нелегалов, но биомусор который ломится напролом польской границы тут не причем?! Почему оон не ставит вопрос о том, каким образом черноротые попали в Беларусь и почему Беларусь их впускает?!!
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11.11.2021 08:12 Відповісти


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11.11.2021 08:25 Відповісти
Загалом-то вони ВЖЕ втекли зі своїх країн до "дуже гарної" країни, що географічно- у Європі.

Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
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11.11.2021 08:30 Відповісти
Ну й що? Ці "сташенно стурбовані" не знали, не відали, звідки у цього ноги ростуть? Брехуни і лицеміри. Мертва, корислива стара Явропа...
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11.11.2021 08:37 Відповісти
Беларусь беженцев впустила. Польща не впускает.

По-моему решение проблемы очевидно - беженцы остаются в стране, которая их впустила.
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11.11.2021 08:40 Відповісти
Поддерживаю! Обеспечить им прямые автобусы до Германии, это дешевле и проще!)
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11.11.2021 08:47 Відповісти
""Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- Джерело: ", ого - го, від стурбованості перейшли до враженості (впечатлительности). А хто цих чебуреків заставляє сидіти в лісі і палити вогнища ? Та там одні молоді здорові хлопи, вони ублюдки краще руку дадуть собі відрізати але на завод чи взагалі фізичну працю не підуть.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
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11.11.2021 08:53 Відповісти
Так каждое ипло, сидящее в лесу, заплатило за дорогу ~ $10000~$20000, семья до $50000.

Как много украинцев сможет себе позволить такие "расходы"?
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11.11.2021 09:00 Відповісти
АвиаРейсы из Дамаска в Минск летаю потоком....Зачем лукашеска впускает Ковидное быдло через свою столицу?Кто контролирует город Дамаск? правильно...РАБссия...
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11.11.2021 08:55 Відповісти
згадалась реакція ООН та іншого "прогрєсівного чєловєчества" на антитерористичну операцію "Еланд", що здійснили скаути Селуса (тодішня Родезія) проти бойовиків на території Мозамбіку...
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11.11.2021 08:55 Відповісти
Почему все "гонят" на Белорусь?
Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры. Могли их невпустить? Не могли.
По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных. (Если они не везут наркотики, оружие ...)
Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии.
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11.11.2021 08:58 Відповісти
"Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры" - как туристы.
"Могли их невпустить?" - могли.
"По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных." - таки да, ключевое слово "транзитных".
"Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии." - нет.
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11.11.2021 09:13 Відповісти
Кто определил их туристами? Все признают "беженцы".
Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка.
Беженцы ни от кого и не скрывали, что едут в ЕС просить убежища.
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11.11.2021 09:20 Відповісти
Эмм.... Вы понимаете, что беженец - это статус? Белорусия им предоставила статус беженца? Когда?
"Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка." - а для въезда в статусе "беженца"?
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11.11.2021 11:22 Відповісти
Они едут просить статус беженца в ЕС.
При въезде, их конечная точка Белорусь? Нет. Значит, для Белоруси это транзит.
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11.11.2021 12:49 Відповісти
Статус мигранта запрашивается несколько по другому, статус беженца тоже. Как для человека, дупля не отбивающего в вопросе, подскажу - статус мигранта запрашивается в посольстве по месту проживания
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11.11.2021 13:00 Відповісти
Ладно, согласен!
Сирийцы купили в турагентстве путевки, посмотреть всемирные памятники культуры в Белоруси.
А их насильно, избивая и под дулами автоматов гонят в ЕС.
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11.11.2021 13:04 Відповісти
Почти. Они купили тур путёвки, и пытаются незаконно пересечь границу с Польшей. Вопрос - что делают картофельные погранцы, видя в режимной зоне нелегалов? Почему эти якобы "мигранты", не подают прошение на получение визы Германии (куда они стремятся)? Кстати, вы в курсе, что на границе существуют пункты пропуска?
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11.11.2021 15:16 Відповісти
Не здивуюся що ці "вражені" приймуть рішення зобовязати Україну прийняти цих нелегалів, посили зі сторони Німеччини вже пролунали.
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11.11.2021 09:24 Відповісти
Мабуть я не знаю законів, але устав це святе, хоча....
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11.11.2021 09:31 Відповісти
 
 