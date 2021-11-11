Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Також він закликає до негайного гуманітарного доступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вражена ситуацією, оскільки люди на кордоні змушені перебувати на морозі.
"Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- заявила Бачелет.
Вона закликала країни терміново вжити заходів.
"Я закликаю зацікавлені держави вжити негайних заходів щодо розрядки та вирішення цієї нестерпної ситуації відповідно до їх зобов'язань відповідно до міжнародних стандартів в області прав людини й біженців", - додала вона.
Вона також закликала до негайного гуманітарного доступу, доступу журналістів та юристів.
"Негайний доступ повинен бути наданий гуманітарним організаціям, а також іншим членам громадянського суспільства, журналістам і юристам... Кілька людей вже померли за останні місяці - уряди в регіоні не можуть не діяти і допустити, щоб загинуло ще більше людей", - наполягає вона.
В результаті цих заяв Естонія, Франція та Ірландія закликали до екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно має відбутися 11 листопада в другій половині дня.
Нагадаємо, що за інформацією Польщі, біженці прагнуть потрапити до Німеччини через кордон.
Також повідомлялося, що Польща назвала ситуацію на кордоні "державним тероризмом". Там вважають це провокаціями з боку Лукашенка.
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Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
По-моему решение проблемы очевидно - беженцы остаются в стране, которая их впустила.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
Как много украинцев сможет себе позволить такие "расходы"?
Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры. Могли их невпустить? Не могли.
По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных. (Если они не везут наркотики, оружие ...)
Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии.
"Могли их невпустить?" - могли.
"По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных." - таки да, ключевое слово "транзитных".
"Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии." - нет.
Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка.
Беженцы ни от кого и не скрывали, что едут в ЕС просить убежища.
"Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка." - а для въезда в статусе "беженца"?
При въезде, их конечная точка Белорусь? Нет. Значит, для Белоруси это транзит.
Сирийцы купили в турагентстве путевки, посмотреть всемирные памятники культуры в Белоруси.
А их насильно, избивая и под дулами автоматов гонят в ЕС.