В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали

В Україні зафіксовано 24 747 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 11 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 10 листопада в Україні:

зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462);

277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані - 129 753 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 778 осіб;

летальних випадків – 652;

одужало – 18 896 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 155 519 осіб;

одужало – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.











