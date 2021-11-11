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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали

В Україні зафіксовано 24 747 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 11 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 10 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462);

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані - 129 753 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 госпіталізовано – 4 778 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 летальних випадків – 652;

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 одужало – 18 896 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 захворіло – 3 155 519 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 одужало – 2 572 738 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 летальних випадків – 74 857;

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали 13

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Я знову повторююся, але це правда, що у більшості смертей людей є прорахунки і вина Найвєлічайшого, який не забезпечив лікарні необхідними ліками, киснем, обладнанням, а також нормальними зарплатами медперсоналу, який не забезпечив своєчасного завезення вакцин, а також роз'яснювальної роботи о необхіlності вакwинації.
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11.11.2021 08:23
+6
Це сьогодні вакцин повно, а що було в минулому році, чи навіть на початку цього року? Їх просто не було, були тільки обіцянки і використаний ковідний фонд на дорогу. А хто купував ШВЛ в лікарні? А маски і захисні костюми лікарям? А сьогодні вакцини є багато, бо нам скинулися розвинуті країни, і більшість навіть безкоштовно, про що ми не діхнаємося ніколи, наші хозяйські і здібні молоді мальчікі, ні одного дня не служивших в армії, спишуть на ці вакцини державні кошти. Володя нічого не зробив, щоб роз'яснити громадянам необхідність вакцинуватися і дозволив московській цекркві, та іншим проплаченим з росії пропагандистам, розповсюджувати фейки про якісь чіпи, про розпилювання якоїсь рідини з літаків і що немає ніякого ковіду... Це його програма, чи це його заплановані дії, щоб пізніше виправдати свою тупість і провину?
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11.11.2021 08:46
+5
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve-99-gospitalizirovannyh-s-covid-19-ne-vaktsinirovany-klichko В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
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11.11.2021 08:48
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Сторінка 2 з 2
А ви превнені що саме 1 гр = 1 мл!? Це не завджи так
https://www.convert-me.com/ru/grams-to-ml.html https://www.convert-me.com/ru/grams-to-ml.html

грамм золота коштує 1 531грн
https://bankchart.com.ua/spravochniki/bankovskie_metally/1/1 https://bankchart.com.ua/spravochniki/bankovskie_metally/1/1

Найдорожча вакцина Модерна 25.5 долл, Пфайзер - 19.5 евро (Але вони безкоштовні, подарунок від ВОЗ), Україна купує Коронавак по 504 грн.
То де посилання на Те що померлі в Германії були вакціновані та їх вікова категорія!? Де посилання!?
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11.11.2021 12:04 Відповісти
Я тебе ещё раз говорю! Ты слепая или тупая? Или просто обиженная, что тебя облапошили? ))) Никто тебе не даст реального соотношения умерших вакцинированных и невакцинированных. Потому что на кону очень большие деньги. Ты будешь делать следующую вакцину, если узнаешь, что умирает одинаково, что вакцинированных что не вакцинированных? Конечно же не будешь. И производители перестанут на тебе и других лохах зарабатывать деньги )))
А золото разное бывает. Или золото 585 пробы которое стоит от 800 грн за грамм - это уже не золото?)) А объем вакцины 0,45 мл. Это не более 0,5 грамм. Не веришь - можешь взвесить )) так что теперь считай сама, если не сильно тупая конечно )))
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11.11.2021 12:12 Відповісти
В Кремдівської шобли нова теза: "Вакцинированнае сами не болеют но разносят заразу"...
Ідіотізм найвищого ступіню.
Тобто, якщо мені в дитинстві зробили щеплення од оспи та дєфтерії, то я, хоч і не хворію, але досі розношу заразу...
Мордва розраховує свою пропаганду тільки на тупих.
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11.11.2021 13:54 Відповісти
в случае ковида это именно так! Причем здесь дифтерия?? не мешайте мухи и котлеты.
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11.11.2021 20:10 Відповісти
Нет, не так. Вакцинация уменьшает период, в течение которого человек в случае заражения может распространять инфекцию. Конкретно вам это уже несколько раз говорили, походу вы бот.
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11.11.2021 21:16 Відповісти
бред
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11.11.2021 23:26 Відповісти
Оооо, все провокаторы отметились. Великие фантасты )))
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11.11.2021 14:02 Відповісти
Щойно на одному з телеканалів повідолмили що в одному тільки Києві потрібно утилізувати майже мільон доз вакцин яким вичерпався термін зберігання.
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11.11.2021 14:46 Відповісти
Боже , бідні антиваксери . Втрачають бійців сотнями щодня , а мозок вмикати не хочуть .
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11.11.2021 23:31 Відповісти
За месяц около 30 тысяч излишних смертей. Зелецид в действии. Там с кислородом протупили, там с тестами, везде маски не носят, везде толпы на анализы.... а при чем тут большая стройка, где тройной куш сразу. ******
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11.11.2021 23:46 Відповісти
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