В Україні за добу від COVID-19 померли 652 особи, зафіксовано 24 747 нових випадків зараження, 18 896 осіб одужали
В Україні зафіксовано 24 747 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 11 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!
За добу 10 листопада в Україні:
зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462);
277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані - 129 753 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 778 осіб;
летальних випадків – 652;
одужало – 18 896 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 155 519 осіб;
одужало – 2 572 738 осіб;
летальних випадків – 74 857;
проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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грамм золота коштує 1 531грн
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Найдорожча вакцина Модерна 25.5 долл, Пфайзер - 19.5 евро (Але вони безкоштовні, подарунок від ВОЗ), Україна купує Коронавак по 504 грн.
То де посилання на Те що померлі в Германії були вакціновані та їх вікова категорія!? Де посилання!?
А золото разное бывает. Или золото 585 пробы которое стоит от 800 грн за грамм - это уже не золото?)) А объем вакцины 0,45 мл. Это не более 0,5 грамм. Не веришь - можешь взвесить )) так что теперь считай сама, если не сильно тупая конечно )))
Ідіотізм найвищого ступіню.
Тобто, якщо мені в дитинстві зробили щеплення од оспи та дєфтерії, то я, хоч і не хворію, але досі розношу заразу...
Мордва розраховує свою пропаганду тільки на тупих.