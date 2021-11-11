У світі зростає кількість захворілих і померлих від COVID-19. Україна залишається у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 11 листопада у світі зареєстрували 550 484 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 232 оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 252 153 748 випадків інфікування, з них 550 484 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 088 655 осіб, з них 8 232 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 228,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.
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За 2 года страшного коронавируса в мире умерло от этой фейковой болячки 10 тыс. детей, и не сомневаюсь чно большая часть на самом деле от старой доброй невмонии, но караул, срочно нужно вакцинировать, пандемия
Заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова в соцсети сообщила о смерти еще одного молодого пациента - 29-летний мужчина не имел никаких сопутствующих болезней, но преодолеть коронавирус не смог.
В Україні поки що ураження в правах людини.
Вы тупой или просто трындабол? Пневмония воспаление легких, которую вызывает вирус ковида.
В Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка, у которой обнаружили COVID-19. Заражение коронавирусом подтвердилось у ее матери во время беременности, но женщина решила лечиться дома.
Об этом https://galka.if.ua/na-prykarpatti-vid-koronavirusu-pomerlo-nemovlya/ сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук в интервью изданию «Галка».
Он рассказал, что в начале сентября 26-летняя беременная женщина обратилась в местное медучреждение из-за проблем с самочувствием. Там ей провели тестирование на COVID-19, который показал положительный результат.
Женщину направили в областной перинатальный центр, однако она отказалась от госпитализации. 11 сентября она самостоятельно сделала ПЦР-тест на COVID-19 в частной лаборатории, который также оказался положительным. Впрочем, беременная женщина не обратилась к медикам, а лечилась дома.
Уже 16 сентября она получила результат повторного ПЦР-теста в частной лаборатории, который показал отрицательный результат. А через два дня женщина попала в роддом и родила девочку.
Сразу после рождения состояние ребенка резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию из-за тяжелых дыхательных расстройств и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но младенец умер в тот же день.
Ребенку поставили диагноз «врожденная пневмония». Посмертный анализ показал наличие у девочки COVID-19.
Сам Руслан Савчук отметил, что симптомы коронавирусной болезни могут быть похожи на простуду или грипп, а больные ошибочно не обращают внимание на ухудшение самочувствия. Он призвал при признаках ОРВИ обращаться к медикам.
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В России выросла смертность от отравления алкоголем
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России признал увеличение смертности от отравлений алкоголем, но заявил о снижении смертности от причин, обусловленных употреблением алкоголя.
"Статья содержит важную информацию о росте смертности от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев текущего года. Однако данный показатель должен быть уточнен в связи с тем, что в оперативном мониторинге Росстата не учитываются медицинские свидетельства о смерти, выданные взамен предварительных (окончательных) в связи с уточнением диагноза медицинскими работниками", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в воскресенье.
Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.
В министерстве считают необходимым принятие "межведомственных комплексных мер, направленных как на снижение потребления алкоголя в целом (поскольку алкогольные отравления включают не только отравления суррогатами, но и алкоголем в принципе), так и мер, направленных на борьбу с потреблением нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции".
"Отдельно следует обратить внимание на значительное снижение показателя смертности от причин, обусловленных алкоголем. За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2010 годом, снизился и показатель смертности от внешних причин - на 35% (со 151,7 на 100 тысяч населения), а с 2016 года - на 13,7% (со 114,2 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 98,5 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.
Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению, утверждают в Минздраве.
Однако эксперты "Царьграда", чью публикацию комментирует Минздрав, считают, что "реальные цифры смертности ещё выше и даже значительно, потому что в "алкогольную" статистику не входят пациенты с циррозом печени, панкреонекрозами и сердечно-сосудистыми патологиями" - эти болезни также вызваны чрезмерным употреблением спиртного, однако они у Росстата относятся к разделу "смертность от болезней системы пищеварения" и "смертность от болезней кровообращения".
Те саме творить Лагард в Європі там взагалі 2%)))) хоча тільки енергоносії в 3 рази подорожчали а вона говорить що це добре і що у людей не буде грошей на покупки і інфляція сама впаде...
Сколько из них обколоты непроверенными составами
без 5-летних испытаний ? Где закон об обязательной вакцинации ?
А те кто пишут статистику и освещают "новости о пандемии"- продажные или работают по указке сверху