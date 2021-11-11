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Новини
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Ківан намагався "вгамувати" журналістів у питаннях критики влади: жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому, - редакторка Kyiv Post Істоміна

Ківан намагався

Власник нібито хотів влаштувати в редакцію свою медіаменеджерку Олену Ротарі, проте колектив відмовився робити це за наказом згори. Конфлікт нібито став каталізатором для непорозумінь, що почалися між Kyiv Post та Ківаном на початку року.

Редакторка фічерів Kyiv Post Тамара Істоміна розповіла "Детектору медіа", що конфлікт між колективом та власником видання Аднаном Ківаном загострився після анонсу запуску україномовної версії, про яку команда дізналася з новин, передає Цензор.НЕТ.

Очолити Kyiv Post українською мала Олена Ротарі, колишня шефредакторка одеського 7 каналу, що також належить Ківану. Проте журналісти виступили проти її призначення в обхід редакції.

"Ми розуміли, що це журналістка Ківана. І на його 7 каналі немає редакційної незалежності. Відповідно, це не може бути журналістка, яка відповідає нашим стандартам. Браян (Браян Боннер, головний редактор Kyiv Post. - Ред.) сказав, що ми можемо її найняти, якщо вона пройде стандартний процес: співбесіду, можливо, додаткові завдання. Він чітко дав зрозуміти, що її не візьмуть просто так, адже це так не працює в незалежній редакції. І після цього стався розлом", - розповідає Тамара.

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За словами редакторки, ситуація з Оленою Ротарі стала "тригером", проте проблеми накопичувалися ще з початку року. Зокрема, Аднан Ківан, за словами Тамари Істоміної, почав намагатися "вгамувати" журналістів у точкових питаннях, пов’язаних із критикою членів влади: "Останнього разу, коли він був в офісі Kyiv Post (він тут доволі рідко буває), він жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому". Проте редакторка стверджує, що це ніяк не вплинуло на тексти видання. Крім того, Ківан був незадоволений числовими показниками медіа. Звідси й виникла ідея розширення Kyiv Post.

"Ми почали справді займатися розширенням. Найняли кілька нових людей, поставили рекламу вакансій. Вирішили очолити цього монстра, якого він [Аднан Ківан] хотів створити. Спробувати зробити його таким же незалежним та толковим, яким робимо Kyiv Post. Але в результаті знову застопорилося на моменті Ротарі. Вона продовжувала приймати якісь CV в соцмережах", — стверджує журналістка.

Видання сподівається отримати від Аднана Ківана коментар щодо причин закриття Kyiv Post.

Після чергової поїздки Браяна Боннера на перемовини в Одесу та чергової заяви, що редакція не буде приймати людей за вказівкою, Аднан Ківан "дав зрозуміти, що тоді все, Kyiv Post закінчився". 8 листопада між власником видання та редакцією відбувся телефонний дзвінок, під час якого колектив запропонував Ківану продати Kyiv Post чи віддати права журналістам. Аднан Ківан на це не погодився, розповідає Тамара Істоміна.

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Про "розплату" власника йдеться також у повідомленні журналістки видання Анни Миронюк, яке вона подає як заяву колективу Kyiv Post. За словами Анни Миронюк, вимоги команди - "відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання".

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва стверджує, що Ківан вирішив закрити Kyiv Post під тиском Офісу Президента. Прессекретар президента Сергій Никифоров це заперечив. У спогадах про роботу в Kyiv Post колишня журналістка видання Вероніка Мелкозьорова розповіла про першу зустріч Ківана з колективом: "Обіцяв, що не втручатиметься у роботу редакції. Але потім сказав фразу, яка для мене багато значила: "KyivPost" занадто сильно критикує владу. Вам потрібно лишати їм простір, аби відбити атаку, або втекти".

Нагадаємо, що 14 жовтня Олена Ротарі, менеджерка медіа Аднана Ківана – оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься "Київ пост" та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією.

Тоді Браян Боннер підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою. Планувалось, що Олена Ротарі стане заступницею шефредактора (deputy chief editor) і відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів "Перлина", а також житлові комплекси з претензійними назвами "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр "Kadorr", бізнес-центр "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгову галерею "Kadorr". На ринку його містобудівні проєкти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.

8 листопада Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.

Автор: 

журналістика (1754) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Офіс Президента (2021) Мусаєва Севгіль (14) Сергій Никифоров (159) Kyiv Post (16) Істоміна Тамара (1) Ківан Аднан (2) Ротарі Олена (1) Боннер Браян (1)


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Топ коментарі
+7
"Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого?"
---------------------------
Не писали бы вы глупости, пусть даже под видом ИМХО.
KyivPost - это с самого начала была англоязычная, и только англоязычная газета (долгое время единственная такая), которая писала о событиях в Украине. Она выходила еще во времена, когда про интернет мало кто слышал, в бумажном варианте. Целевая аудитория - иностранцы, владеющие английским, но не говорящие на русском/украинском, желающие узнавать свежие украинские новости.
Не сложно догадаться, что вы явно не входите и не входили в целевую аудиторию газеты (как и большинство граждан Украины), при этом газета была широко известна, например, среди сотрудников иностранных консульств, иностранных бизнесменов и т.д.
Во времена, когда в самолётах ещё бесплатно раздавали пассажирам газеты, это была единственная газета, которую раздавали на регулярных международных рейсах, например, МАУ.
Так же газета была доступна не только в Киеве, но и во многих облцентрах Украны.
Еще в конце 90-х покупал эту газету в обычном ближайшем киоске прессы на занятия по английскому языку (не Киев).
В 2013-14 гг была одна из немногих украинских газет, которые с самого начала осудила избиение студентов и активно освещала события на Майдане (на английском языке), став неплохим источником информации для иностранных СМИ со множеством ссылок и цитирований.
Так что не стоит рассуждать о том, чего особо и не знаете.
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11.11.2021 10:14
+5
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11.11.2021 09:54
+4
І скльки цей Ківан спіонерив бабла і недоплатив податків? Якщо шантажували, то певно провоохрєнітєлі багато чого нарили на сірійця
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11.11.2021 09:03
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Илюхой его надо было назвать.
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11.11.2021 08:54 Відповісти
І скльки цей Ківан спіонерив бабла і недоплатив податків? Якщо шантажували, то певно провоохрєнітєлі багато чого нарили на сірійця
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11.11.2021 09:03 Відповісти
І де хоча б Сізо? Невже за 2,5 роки у Слюг не вистачило часу відмінити правки в КПК внесені за часів Януковоща щодо застави та домашнього арешту для таких бариг?
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11.11.2021 09:13 Відповісти
Аль джазира какае то. Аднан Ківан, Мохаммад Захур. Не удививлюсь, если они евреи. Этого народу кругом полно. И в Африке, и в Сирии, в Украине......... и т.д. и т.п.
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11.11.2021 09:20 Відповісти
Я Аднана Кивана знаю с 1993 г. фрахтователь и судовладелец давал агентству "Инфлот" в Ильичёвске работу, мы обслуживали его суда. Там была целая группа сирийцев, которая не хотела сотрудничать с Хафезом Асадом. Большинство их были военными в прошлом. На тот момент был вполне вменяемым человеком. Один из моих учеников (по английскому) работает до сих пор у него по ВС.
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11.11.2021 10:47 Відповісти
"Журналистика - это когда сообщают: «Лорд Джонс умер», - людям, которые и не знали, что лорд Джонс жил." Вот сейчас возникает что-то вроде этого. Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого? Если Зе так хотел закрыть их, то почему не пошел самым легким путем через санкции СНБО? Дать задание Баканову, чтоб написал, что киевпост спонсируется из кремля и можно спокойно закрывать.
ИМХО - это попытка раскрутить непопулярное СМИ путем скандала. Могу посоветовать еще один 100%-ный способ: убить кого-то из своих журналистов и свалить на власть.
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11.11.2021 09:42 Відповісти
"Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого?"
---------------------------
Не писали бы вы глупости, пусть даже под видом ИМХО.
KyivPost - это с самого начала была англоязычная, и только англоязычная газета (долгое время единственная такая), которая писала о событиях в Украине. Она выходила еще во времена, когда про интернет мало кто слышал, в бумажном варианте. Целевая аудитория - иностранцы, владеющие английским, но не говорящие на русском/украинском, желающие узнавать свежие украинские новости.
Не сложно догадаться, что вы явно не входите и не входили в целевую аудиторию газеты (как и большинство граждан Украины), при этом газета была широко известна, например, среди сотрудников иностранных консульств, иностранных бизнесменов и т.д.
Во времена, когда в самолётах ещё бесплатно раздавали пассажирам газеты, это была единственная газета, которую раздавали на регулярных международных рейсах, например, МАУ.
Так же газета была доступна не только в Киеве, но и во многих облцентрах Украны.
Еще в конце 90-х покупал эту газету в обычном ближайшем киоске прессы на занятия по английскому языку (не Киев).
В 2013-14 гг была одна из немногих украинских газет, которые с самого начала осудила избиение студентов и активно освещала события на Майдане (на английском языке), став неплохим источником информации для иностранных СМИ со множеством ссылок и цитирований.
Так что не стоит рассуждать о том, чего особо и не знаете.
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11.11.2021 10:14 Відповісти
могу представить какую искаженную реальность об Украине получали иностранцы от наших журналюг.
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11.11.2021 10:28 Відповісти
Ну, конечно, неискажённая реальность ведь только у Первого канала РФ, Раисся 24 и прочих Раша Тудей была.
Куда уж тут какой-то KievPost, о которой даже не один ватник никогда не слышал.
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11.11.2021 11:08 Відповісти
на бутылке ты не то себе можеш представить.
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11.11.2021 12:43 Відповісти
Ой, вот прям вижу, как иностранцы с криком "что там в Украине происходит?" бежали за газетой Киевпост в ближайший ларек. Если что, то я долгое время живу в Италии и могу со всей ответственностью сказать, что итальянскому гражданину малоинтересны события в Украине. И печальный конец ТВ-канала "Ukraine tomorrow", рассчитанного на англоязычную аудиторию - лишнее тому подтверждение. Что касается разгона студентов - то единственное СМИ в Украине, которое на тот момент высказывало позицию власти, было ут-1 (или как оно там). Даже "интер" из-за ссоры его владельца с "семьей", в декабре транслировал мнение исключительно лидеров майдана по этому поводу и лишь в конце декабря сменил риторику на более нейтральную. Так что, рассказывать, что точку зрения майдана житель Европы мог получать лишь через киевпост - смешно.
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11.11.2021 13:54 Відповісти
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11.11.2021 09:54 Відповісти
Во журналюги забегали, жирный кусок из горла вырывают.Жрать то хочется каждый день, а тут хозяин хотел свою бабу любовницу пристроить,но принципиальный коллектив не дал и потребовал какое-то собеседование, детектор лжи пройти...Совсем обнаглели... А их со -товарищи по цеху, а заодно и событыльники,как всегда не разобравшись, завыли новую старую песню-зеленский душит свободу слова,свободу,дайти еще свободы...свободы слова нет в Украине и т.д...Уже столько свободы слова,как в Украине нет ни в одной стране мира. Хозяин-барин, хочу открою газету,хочу закрою...Да и кто знал эту газетенку до скандала ? Никто. Не удивлюсь,если для хайпа скандал и замутили...Бумеранг вернулся,порядочными и честными надо быть в профессии и жизни...
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11.11.2021 10:23 Відповісти
Ватники, конечно, о англоязычной газете не моги ничего знать, это понятно.

Но откуда вдруг полилось столько комментов "да кто знал эту газетенку вообще?" Реально, ни один адекватный человек, который даже не знал бы о газете, таких комментариев писать бы не стал. Потому что какой смысл писать о том, о чём ты не знал, ещё и в уничижительном тоне?
Ну, кроме того, чтобы вылить помои, но какой смысл выливать их на то, о чём ты даже раньше не слышал?

Это ботоферма заказ власти начла отрабатывать?
Нелогично, доработайте свои методички.
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11.11.2021 11:14 Відповісти
Лично я эту газетку хорошо знаю. Я переводчик 4 иност. яз. и английск. яз. в том числе. Когда с иностранцами была в ресторанах,то газета всегда при входе лежала. Даже иногда читала статьи Лещенко. О газете я говорила в широком понимании, украинцы ее не знают и не читают. При чем тут ватники ? Меня возмущает, что какое бы событие не произошло везде журналюги приплетут зеленского. Безграмотные,наглые,с непроверенной информацией,манипулируют всем, без фактов и аргументов лезут в дома украинцев.Это наша сегодн.журналистика,а главное за деньги любую ложь напечатают и не покраснеют...В Украине давно нет журналистов и журналистики...
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11.11.2021 14:23 Відповісти
У вас чего так подгорело? Бубочку жалко?) Вы же сами заявляли, что вам журналисты не нужны))) Ну не нужны, так не нужны, чего теперь слезы лить)))
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11.11.2021 19:48 Відповісти
ты в теме ? текст мой прочитай и смысловую логику включи...несчастье...все в кучу свалил -какой -то бубочка, это ты бубочка ?журналисты нужны не нужны,слезы лить...у тебя с головой все в порядке ?
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11.11.2021 20:10 Відповісти
Мы с вами пили на брудершафт?) Все вы прекрасно поняли)
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11.11.2021 20:15 Відповісти
обращение на вы еще надо заслужить...
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12.11.2021 00:56 Відповісти
Вы уверены, что выдержите разговор в вами любимом стиле базарной хабалки?)
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12.11.2021 01:40 Відповісти
Если группа журналистов готова вложится в издание - пусть откроет новое и назовёт его "Киев таймс" и под новым флагом продожит работать тем же коллективом. Почему нет ? Тем более кредит сейчас им дадут любые коллеги из-за рубежа.
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11.11.2021 10:33 Відповісти
KyivPost - т.н. "независимое", - был очень толерантен до режима Порошенко, был его рупором в англоязычном мире. Тогда и ныне страдательный коллеХтив... устаканился. После смены власти резко ушел, вслед за № 5 в оппозицию. А тут закон о олигархах, таких как Киван...
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11.11.2021 11:14 Відповісти
цэ политычни рэпрэссии. 37год.
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13.11.2021 12:32 Відповісти
 
 