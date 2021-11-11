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Снайперські гвинтівки і ручні гранатомети: Міноборони Польщі показало білоруських силовиків на кордоні

Снайперські гвинтівки і ручні гранатомети: Міноборони Польщі показало білоруських силовиків на кордоні

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону, на якому на території Білорусі видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Відео опубліковано у Twitter польського відомства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чутно голоси, які коментують ситуацію, ймовірно, належать польським прикордонникам.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt

— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Білорусь (7926) кордон (4754) мігранти (1108) Польща (8489)


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Топ коментарі
+13
Да Водометами разгонят .

я вчера примеры применения водометов во всем мире размещала .
сейчас нет времени искать
НАСЧЕТ ГРАБИТЬ - самый большой процент изгасилований в Европе именно от мигрантов - и бабка Меркель об этом молчит , цука
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11.11.2021 09:11
+12
Кулемети! По-іншому - не вийде! "Валить" - прямо на "колючці" - на польській території! Вздовж прикордонної лінії! І це бидло рвоне назад - у БРСР А там хай у Луки "голова болить" А нам - готуваться! Бо він почне перекидать їх на наш кордон! Годувать їх тут ніхто не буде - значить підуть грабувать і вбивать! І знову - кулемети! І хай Лука "розгрібає" те що "заварив"!!!
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11.11.2021 09:07
+11
Там вже розпродаж давно закінчився. Треба по шахтах шукати.
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11.11.2021 08:54
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Это можно купить в любом супермаркете!)))
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11.11.2021 08:48 Відповісти
Там вже розпродаж давно закінчився. Треба по шахтах шукати.
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11.11.2021 08:54 Відповісти
В Ростовской области)))
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11.11.2021 08:59 Відповісти
Та і на полі бараболі цього "добра" повно, тільки лопатою копай, і в шахту не треба лізти.
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11.11.2021 08:56 Відповісти
ихтамнеты....
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11.11.2021 08:51 Відповісти
Кого то вальнут и спровоцируют конфликт.
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11.11.2021 08:53 Відповісти
Ублюдки разом зі своїм бульбашом! Війна їм потрібна? Два " обіжаних хлопчики Пу і Бу" їм здається, що всі їх хочуть захватити. Дебіли зі старчим маразмом!..
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11.11.2021 09:01 Відповісти
Так, це є чисто- польська мова!
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11.11.2021 09:05 Відповісти
прикормленные мусора, не на завод же им идти ...
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11.11.2021 09:21 Відповісти
Ляхи бояться московитів як чорт ладану.
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11.11.2021 09:01 Відповісти
А кацапи кого бояться?
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11.11.2021 09:06 Відповісти
Коли отримують в рило як на Домбасі.
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11.11.2021 09:09 Відповісти
якутів, татарів, бурятів, калмиків, чеченів, дагестанців і чукчів
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11.11.2021 09:17 Відповісти
в них це взаємне, і в кацапів і в поляків
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11.11.2021 09:13 Відповісти
Брехня!
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11.11.2021 10:51 Відповісти
Кулемети! По-іншому - не вийде! "Валить" - прямо на "колючці" - на польській території! Вздовж прикордонної лінії! І це бидло рвоне назад - у БРСР А там хай у Луки "голова болить" А нам - готуваться! Бо він почне перекидать їх на наш кордон! Годувать їх тут ніхто не буде - значить підуть грабувать і вбивать! І знову - кулемети! І хай Лука "розгрібає" те що "заварив"!!!
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11.11.2021 09:07 Відповісти
Да Водометами разгонят .

я вчера примеры применения водометов во всем мире размещала .
сейчас нет времени искать
НАСЧЕТ ГРАБИТЬ - самый большой процент изгасилований в Европе именно от мигрантов - и бабка Меркель об этом молчит , цука
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11.11.2021 09:11 Відповісти
Odni iz samix liubitelej migrantov byli svedi,daze ugrazali svojio vremia drugim te sto nexotiat prinimat takix,a teper videt sto prestupnost Malme otdelnix rajonax gde te zyvut bjut vse rekordi.Teper molcat i dumajet kak ix vyslat obratno
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11.11.2021 09:26 Відповісти
Litva takze potverdila sto mozet zakryt polnostiu granicu s Belorus kak i poliaki,dumaju i Latvija takze.Vsia torgovlia s nimi budet zakryta,togda eto budet ix problemi gde oni budet prodovat svojiu produkciju
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11.11.2021 09:32 Відповісти
***** тільки і чекає щоб пролилась кров. Замінувати польський кордон і натикати попереджень. Ось нехай потім і лізуть на смерть. Хто ж їм дохтур.
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11.11.2021 09:14 Відповісти
***, приблизно через 10м бульбонівських циріків розставили, "отделение в обороне", чекають на польські танки
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11.11.2021 09:13 Відповісти
Нехай поляки сформують та виставлять бригаду на кордоні з поляків єврейського походження
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11.11.2021 09:16 Відповісти
Ты антисемит,батенька?
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11.11.2021 09:18 Відповісти
Ні, синочку, я не антисеміт. Поважаю євреїв, з них потрібно брати приклад їк захищати свою землю.
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11.11.2021 09:21 Відповісти
Це буду дорівнювати оголенню кордону, бо збегуть, як у сорок першому бігли. Поруч з моім дідусем жодний єврей не воював.
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Мені років 10 розказував один чоловік, що ешелони з начальствующими "русскими євреями" протягом тижня вже були в Середній Азії. Так тікала, наприклад сімя Кобздона
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11.11.2021 19:15 Відповісти
В Украине кто насильники?Чилийцы или китайцы?Все украинские СМИ наполнены душераздирающими подробностями.Эксцессы есть кругом.А Ваш допис - типичная пропаганда ксенофобии.
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11.11.2021 09:17 Відповісти
Ви мабуть живете в ідеальному світі, де усі люди - брати, а баби - сестри...
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11.11.2021 09:22 Відповісти
мусора и цыгане, которые мусорскую наркоту пихают
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11.11.2021 09:24 Відповісти
Спецназ РАБссии переодели в Бульбашей типа сальдаты Лукашеску...так уже было на Майдане...Крыс Путлера переодели в украинский Беркут...
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11.11.2021 09:17 Відповісти
Польша строит газопровод из Норвегии...Крысе КГБшной Мавзолейной это кость в горле...
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11.11.2021 09:21 Відповісти
Это еще и фрицам с Меркельшей поперёк горла.
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11.11.2021 16:27 Відповісти
Я думаю, що того кацапа, який під видом "знедоленого утікача" спецлопатою рубав колючий дріт, треба було б ідентифікувати. Може і серед тих кого зеля здав путіну. Певен, поляки над цим працюють - це ж не наші окацаплені зрадники з СБУ.
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11.11.2021 09:25 Відповісти
Бо спецлопату вже ідентифікували. Поляки повідомили, що це за спецвиріб, з артикулом і ін.
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11.11.2021 09:27 Відповісти
Ну, так . Не могли ж біженці з собою привезти кусачки та лопати їх же хтось забеспечив цим інвентарем...
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11.11.2021 09:35 Відповісти
Нам не надо строить иллюзии в отношении беларуси как поддерживающих нас, основная масса даже после "революции" где ботоксный в открытую стал на сторону лукаша до сих пор верят мацкве!!!!
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11.11.2021 09:31 Відповісти
По ходу, бульбаши готовы выставить заградотряды, чтобы беженцы не отступали - типа, можем повторить !
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11.11.2021 09:51 Відповісти
Это совместная спецоперации спецслужб РФ и РБ. И цели ее понятны. В той толпе реальных беженцев нет. Молодняк приехал поработать как раз беженцем куда нужно. На границу. Ну и задаток, и инструкции давно все получили в самолете….
https://vk.com/video-74462066_456251178?list=aafcd4948e1f863b8f
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11.11.2021 10:21 Відповісти
Движение троллеботов "За лукашенко и путина" (сокращенно ******) - уже вкрай оборзело!
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11.11.2021 10:24 Відповісти
По словам жителей Минска, сотни мигрантов живут в торговых центрах, подземных переходах и подъездах жилых домов по всему городу.
Бедные минчане .. Теперь неизвестно насколько это вообще растянется и чем закончится.
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11.11.2021 12:41 Відповісти
 
 