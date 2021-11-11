Снайперські гвинтівки і ручні гранатомети: Міноборони Польщі показало білоруських силовиків на кордоні

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону, на якому на території Білорусі видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Відео опубліковано у Twitter польського відомства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться у повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чутно голоси, які коментують ситуацію, ймовірно, належать польським прикордонникам.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

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У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.