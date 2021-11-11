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Новини
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Байден та фон дер Ляєн занепокоєні потоками нелегальних мігрантів з Білорусі, - Білий дім

Байден та фон дер Ляєн занепокоєні потоками нелегальних мігрантів з Білорусі, - Білий дім

Президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на перемовинах у Вашингтоні висловили стурбованість ситуацією з нелегальними мігрантами, які прямують через Білорусь до ЄС.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лідери обговорили гуманітарну обстановку на кордонах ЄС з Білоруссю. Вони висловили серйозне занепокоєння щодо потоків нелегальних мігрантів", - наголошується в пресрелізі.

Також Байден і фон дер Ляєн "обговорили спільну прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Байден і фон дер Ляєн обговорили кризову ситуацію, що склалася на білорусько-польському кордоні. Згідно з інформацією Bloomberg, Байден поділяє європейську оцінку ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю.

Читайте також: Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

На думку президента США та голови Єврокомісії, Білорусі не вдасться дестабілізувати сусідів.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Байден Джо (2883) Білорусь (7926) кордон (4754) мігранти (1108) Польща (8489) фон дер Ляєн Урсула (764)


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Топ коментарі
+6
Ой! А стурбованність дійсно глибока? Не на півшишечки?
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11.11.2021 08:55
+6
Это уже не смешно. Западный мир оказался полностью импотентен и гнилой против *****, таракана и прочей мерзости.
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11.11.2021 08:56
+6
Тайный сговор...
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11.11.2021 09:02
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Ой! А стурбованність дійсно глибока? Не на півшишечки?
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11.11.2021 08:55 Відповісти
Это уже не смешно. Западный мир оказался полностью импотентен и гнилой против *****, таракана и прочей мерзости.
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11.11.2021 08:56 Відповісти
А ми як глибоко стурбовані !!!
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11.11.2021 08:58 Відповісти
Настій мяти не пробували пити, щоби зняти "стурбованість", кажуть такий напій заспокоює.
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11.11.2021 09:00 Відповісти
Нужно во всем искать позитив, свежие толпы эмигрантов помогут немцам с газом))
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11.11.2021 09:01 Відповісти
Тайный сговор...
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11.11.2021 09:02 Відповісти
Нужно показательно пристрелить пару диверсантов которые прорываются через ограждение, чтобы остальные тыщу раз подумали прежде чем лезть в Польшу
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11.11.2021 09:03 Відповісти
А вобще эти мигранты хотят в Германию, а не в Польшу, можно открыть границу и пускай немчура хавает плоды своей внешней политики по заигрыванию с рашкой
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11.11.2021 09:05 Відповісти
Добряку Байдену давно уже покуй. Если пердит в присутствии королевской семьи в Лондоне, то на проблемы каких мигрантов возле Польши ему наверняка наплевать
Поспать, покушать и попердеть в удовольствие- это всё что надо Байдену. И отстаньте от него со своими проблемами.
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11.11.2021 09:06 Відповісти
Потрібні жорсткі санкції проти Росії.
І посилювати їх мовчки, кожного тижня, поки путєн не зупиниться і не почне задкувати...
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11.11.2021 09:12 Відповісти
Леонід це все бла бла бла. Поки у Путіна є бензоколонка і газоколонка і Європа буде одним з великих споживачів цього продукту то Європа ніколи не піде проти рашки оскільки це може підірвати світову економіку що наслідком буде великою депресією.
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11.11.2021 09:38 Відповісти
Фєдєрашка займає лише 30 відсотків ринку газу Європи, більшисть - то Німеччина... Перекрити цей ринок скрапленим газом з США та близького сходу можна - було би лише бажання німців...
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11.11.2021 10:11 Відповісти
Ага, надо давить Белорусь экономическими санкциями как Украина ее давит. Не словом а делом! Молча каждую неделю останавливать путена, как зеля и кулеба указывают где место этой рашки с белорашкой. У наших босых ног! Блин, невозможно всерьез воспринимать украинские амбиции и претензии, будучи настолько тупой и корумпированной державой. Народ мудрый, просто нам пороблено.
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11.11.2021 09:59 Відповісти
Що цим висєром ти хтів мені сказати???
Що я не маю права виказати свою думку, стосовно дій США та Європи проти наступу фєдєрашки (Біларусь взагалі тут, лише як територія), бо «мудрийнаріт» в Україні обрав керівником зєнєлоха?
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11.11.2021 10:20 Відповісти
Тебе ничего. Твой гордый пук в воду собирательный для наших экспердов. Могу только предположить что тебе пороблено. Закончились обьяснения, почему с такими экспердами среди мудрого наріту государство продолжает деградировать.
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11.11.2021 10:59 Відповісти
І що ти написав, якщо перекласти з пафосної на звичайну? - "Всі навкруги плєбєї, я вас усіх зневажаю!" Ти мені нагадав Васісуалія Лоханкіна, з воронь'єй слободки...
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11.11.2021 15:04 Відповісти
В Дамаске айропорты забиты "беженцами" очередь что в Мавзолей чЛенина...РАБссия даже крыс и мышей контролирует в Сирии...
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11.11.2021 09:28 Відповісти
А потоками нелегалів з Мексики вони не стурбовані ?
Бо американці, на відміну від своєї влади, - так.
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11.11.2021 09:51 Відповісти
А може ... "Пора и власть употребить" ??? Чи кишка занадто тонка ? Га-а???
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11.11.2021 10:05 Відповісти
Джо Байдену и Урсуле фон дер Ляен для снятия психоэмоционального напряжения и предотвращения психосоматических расстройств от обеспокоенности потоками нелегальных мигрантов из Беларуси предлагается совершить пешую прогулку под окнами офиса главы Пентагона, где в два голоса исполнить ораторию из репертуара группы Запрещённые Барабанщики - "Убили негра".
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11.11.2021 11:52 Відповісти
 
 