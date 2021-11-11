Байден та фон дер Ляєн занепокоєні потоками нелегальних мігрантів з Білорусі, - Білий дім
Президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на перемовинах у Вашингтоні висловили стурбованість ситуацією з нелегальними мігрантами, які прямують через Білорусь до ЄС.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Лідери обговорили гуманітарну обстановку на кордонах ЄС з Білоруссю. Вони висловили серйозне занепокоєння щодо потоків нелегальних мігрантів", - наголошується в пресрелізі.
Також Байден і фон дер Ляєн "обговорили спільну прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Байден і фон дер Ляєн обговорили кризову ситуацію, що склалася на білорусько-польському кордоні. Згідно з інформацією Bloomberg, Байден поділяє європейську оцінку ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю.
На думку президента США та голови Єврокомісії, Білорусі не вдасться дестабілізувати сусідів.
Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
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Поспать, покушать и попердеть в удовольствие- это всё что надо Байдену. И отстаньте от него со своими проблемами.
І посилювати їх мовчки, кожного тижня, поки путєн не зупиниться і не почне задкувати...
Що я не маю права виказати свою думку, стосовно дій США та Європи проти наступу фєдєрашки (Біларусь взагалі тут, лише як територія), бо «мудрийнаріт» в Україні обрав керівником зєнєлоха?
Бо американці, на відміну від своєї влади, - так.