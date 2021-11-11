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Новини
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Ахметов про об’єднання "Розумна політика": З Разумковим навіть не знайомий, підтримувати будь-які партії чи політиків не планую

Ахметов про об’єднання

Співрозмовники в правлячій команді вважають, що в будівництві нової політсили ексспікера Ради Дмитра Разумкова може бути зацікавлений бізнесмен Рінат Ахметов.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, сам Ахметов в коментарі РБК-Україна спростував інформацію про те, що надає або планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися - ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", - сказав виданню бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку ексспікера він також заперечує і називає неправдою.

"Моя політика щодо ЗМІ, якими володію, - невтручання. Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. Вважаю свободу слова одним із найважливіших принципів вільного та демократичного суспільства. Це - велике надбання України. Медіа Група Україна дотримується цього принципу й буде його захищати", - прокоментував Ахметов.

Читайте також: Разумков подав звернення про створення об’єднання "Розумна політика": у списку 25 нардепів. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) ВР (14949) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+8
верим
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11.11.2021 09:13
+8
Рижий лише бабло та медіоресурси виділяє. А платив би Європейські чи Північноамериканські податки , дивись і на підкуп бабла менше б залишалося.
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11.11.2021 09:16
+6
- Та вааще, сижу на Привозе, семечками торгую. Простой украинский бизнесмен.
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11.11.2021 09:36
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11.11.2021 09:13 Відповісти
Рижий лише бабло та медіоресурси виділяє. А платив би Європейські чи Північноамериканські податки , дивись і на підкуп бабла менше б залишалося.
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11.11.2021 09:16 Відповісти
Маладца!!!
Четко обозначил!!
Я уже над политикой, Вы мне все по... колено.)))
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11.11.2021 09:46 Відповісти
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11.11.2021 09:14 Відповісти
Кожна відсунута від ночов свиня мріє про створення своєї "партії"-треба ж десь підхарчовуватись.
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11.11.2021 09:15 Відповісти
Тим більше свинка з таким екс-титулом.
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11.11.2021 09:17 Відповісти
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11.11.2021 09:19 Відповісти
Рижий гудок целочку з себе корчить. П…ін в 2019 теж горбатого ліпив що не знає хто такий Зєлінскій.
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11.11.2021 09:20 Відповісти
Ага,Ляшко - лотерейний,не дасть збрехати)))
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11.11.2021 09:24 Відповісти
врет скотина рыжая!.. весной 2014 года Ахметка ждал несколько часов Суркова в Мацкве что бы встретиться и договориться по Донбассу.. и даже делал намеки о своей лояльности и дружбе в адрес кремлевских уродцев, размещая на канале "Украина" сериалы про "ополченцев, которых не поняли в Киеве".. но Кремлевские Ахметку кинули, а Сурков так и не пришел на встречу..
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11.11.2021 09:26 Відповісти
Весной 2014г. РАБочих с предприятий принадлежавших Ахметову свозили на "антимайданы" в поддержку януковича и дружбы с россией
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11.11.2021 09:59 Відповісти
Смешно пошутил
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11.11.2021 09:34 Відповісти
У нас что, даже грамма новичка на эту татарскую падаль не найдется???!
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11.11.2021 09:36 Відповісти
- Та вааще, сижу на Привозе, семечками торгую. Простой украинский бизнесмен.
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11.11.2021 09:36 Відповісти
Зачем ему Разумков,если при Организме у него все отлично?
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11.11.2021 09:45 Відповісти
Не отлично -с дебилами всегда туго...поэтому ахметка и умертвит зекрысу...ну то,что из за ахметовского заводика беня Иловайск устроил думаю всем известно ?
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11.11.2021 10:50 Відповісти
А что еще может сказать эта тварь ? Что он ограбил Украину и Украинцев и продолжает грабить .
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11.11.2021 09:45 Відповісти
То есть когда грабит коломойша Николаев не волнует?
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11.11.2021 10:47 Відповісти
Коломойский такая же тварь как и Ахметов.
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11.11.2021 11:21 Відповісти
Конечно,но я в этой войнушке за ахметку-беня вообще чмо ,которому пофиг шо нас угробит,а ахметка хочет чтоб мы жили -и он за счёт нас)
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11.11.2021 11:57 Відповісти
рыжая **** врет, как дышит.
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11.11.2021 09:46 Відповісти
Говорящая голова из-за гробовой доски.
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11.11.2021 09:47 Відповісти
рабовладелец не обязан знать имена и должности челяди
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11.11.2021 09:50 Відповісти
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1458668985629782018 2 ч



Це "Мальвіна". Оце одоробло хочуть впарити нам замість обісравшогося Буратіни. Думаю шо вона не одна, а є ще і Артамон і папа Карла. І будуть нам їх підгоняти пачками, а ми нічого зробити не зможемо, бо в нас всі гілки влади під щільним контролем ФСБ.
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11.11.2021 09:53 Відповісти
Своему выродку два домика купило в Швейцарии просто потому что в политику не вмешивалось.
По моему, даже лавров врет как то "более лучше", более не настолько тупо. Смешко, Ляшко и прочие просто так гордонят на к.аналах этого упырька. Не удивлюсь если оно еще и православное - тогда простительно - Бок врал - рабам заповедал)
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11.11.2021 09:54 Відповісти
Разумная политика - это когда даёшь людям жить,
а не задираешь коммуналку до небес.
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11.11.2021 09:55 Відповісти
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11.11.2021 09:59 Відповісти
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11.11.2021 10:13 Відповісти
Свята людина, хоть к ране прикладывай...
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11.11.2021 10:44 Відповісти
Хитрая рыжая морда )
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11.11.2021 10:45 Відповісти
Хитрая, да ещё противная, наглая морда.
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14.11.2021 23:34 Відповісти
та ладно))))Ти ще скажи що ти чесний бізнесмен...і у тебе чорняве волося ...На ТРК Україні в це всі повірятьтай ще твою чорняву шевелюру в єфір викладуть
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11.11.2021 11:02 Відповісти
Бл.. нахрінаж ти на лобі Разумка написав що то твоя власність..Всіж на передачі побачили на лобі Розумка маркером написане "Власність Ахмета" ..Що бл.. забули стерти перед ефіром???
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11.11.2021 11:05 Відповісти
и гудок не врет ему похрен какое чмо будет воплощать в жизнь политику кремлевских сатанистов он лишь кошелек
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11.11.2021 11:38 Відповісти
Сци в очі , а воно тобі буде розповідати про Божу росу!! Навчились так брехати ,що вже гидко хоч щось чути від цих пройдисвітів!!!
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11.11.2021 11:41 Відповісти
Что же ты гнида врёшь, думаешь народ тебе так и поверит. Неужели думаешь, что все лохи, а только ты один, такой "умный"?
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14.11.2021 23:29 Відповісти
 
 