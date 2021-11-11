Ахметов про об’єднання "Розумна політика": З Разумковим навіть не знайомий, підтримувати будь-які партії чи політиків не планую
Співрозмовники в правлячій команді вважають, що в будівництві нової політсили ексспікера Ради Дмитра Разумкова може бути зацікавлений бізнесмен Рінат Ахметов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сам Ахметов в коментарі РБК-Україна спростував інформацію про те, що надає або планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова.
"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися - ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", - сказав виданню бізнесмен.
Інформацію про медійну підтримку ексспікера він також заперечує і називає неправдою.
"Моя політика щодо ЗМІ, якими володію, - невтручання. Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. Вважаю свободу слова одним із найважливіших принципів вільного та демократичного суспільства. Це - велике надбання України. Медіа Група Україна дотримується цього принципу й буде його захищати", - прокоментував Ахметов.
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Четко обозначил!!
Я уже над политикой, Вы мне все по... колено.)))
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1458668985629782018 2 ч
Це "Мальвіна". Оце одоробло хочуть впарити нам замість обісравшогося Буратіни. Думаю шо вона не одна, а є ще і Артамон і папа Карла. І будуть нам їх підгоняти пачками, а ми нічого зробити не зможемо, бо в нас всі гілки влади під щільним контролем ФСБ.
По моему, даже лавров врет как то "более лучше", более не настолько тупо. Смешко, Ляшко и прочие просто так гордонят на к.аналах этого упырька. Не удивлюсь если оно еще и православное - тогда простительно - Бок врал - рабам заповедал)
а не задираешь коммуналку до небес.