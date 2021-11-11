Польща заручилася підтримкою Туреччини у боротьбі з "гібридними атаками" режима Лукашенка

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу домовилися співпрацювати, щоб припинити використання міграції як зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мевлют Чавушоглу зателефонував міністру закордонних справ Польщі Збігневу Рау для координації зусиль щодо припинення використання міграції як зброї", - повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

"Польща і Туреччина - союзники у НАТО працюватимуть разом, щоб протистояти використанню нелегальних мігрантів режимом Лукашенка як гібридної атаки проти сусідів", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

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Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потоки нелегалів, що посилюються, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.