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Польща заручилася підтримкою Туреччини у боротьбі з "гібридними атаками" режима Лукашенка

Польща заручилася підтримкою Туреччини у боротьбі з

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу домовилися співпрацювати, щоб припинити використання міграції як зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мевлют Чавушоглу зателефонував міністру закордонних справ Польщі Збігневу Рау для координації зусиль щодо припинення використання міграції як зброї", - повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

"Польща і Туреччина - союзники у НАТО працюватимуть разом, щоб протистояти використанню нелегальних мігрантів режимом Лукашенка як гібридної атаки проти сусідів", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

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Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потоки нелегалів, що посилюються, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

мігранти (1108) Польща (8489) Туреччина (3494) Чавушоглу Мевлют (126) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+3
Антиросійська Коаліція. Називати її антипутінською нема сенсу, бо суть Россії незмінна у незалежності від прізвища правителя.
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11.11.2021 09:31
+3
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11.11.2021 09:39
+3
Самое интересное, что 73% собеседников на вопрос "как эти беженцы оказались в Беларуси ?" начинают нести полную ахинею !
Варианты разные, но усатый и ботоксный не виноватые....
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11.11.2021 09:49
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Оце поляки потрапили в халепу, а то сиділи за санітарним кордоном від кацапні.
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11.11.2021 09:21 Відповісти
відповідь поляків, мабуть кацапні не сподобається. Поляки - це зцементоване католицьке суспільство .
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11.11.2021 09:27 Відповісти
і говорить лише однією мовою...не похитнеш
і турки знову беруться за своє, наче крим - їх
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11.11.2021 10:02 Відповісти
Антиросійська Коаліція. Називати її антипутінською нема сенсу, бо суть Россії незмінна у незалежності від прізвища правителя.
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11.11.2021 09:31 Відповісти
Що і в Польщу "байрактари"? Вовка ху@ло цього не переживе, він моментально буде вимагати переговори, щоб не показати свою обкакану дупу своєму наріду . Звичайно все спихне на Бульбу, а це означає, що проти Бульби будуть введені санкції і "мирний" Вовка Ху@ло буде спасати Булорусь, а точніше робити з неї до кінця "БНР".
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11.11.2021 09:33 Відповісти
И вовка будет « вынужден» решать эти проблемы с ес. В цапы сми говорят, как бы к пуйлу обратились за помощью
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11.11.2021 11:41 Відповісти
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11.11.2021 09:39 Відповісти
Самое интересное, что 73% собеседников на вопрос "как эти беженцы оказались в Беларуси ?" начинают нести полную ахинею !
Варианты разные, но усатый и ботоксный не виноватые....
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11.11.2021 09:49 Відповісти
стоит только ***** куда-то сунуть свой пятак - эрдоган туда подкидывает Байрактары.
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11.11.2021 10:08 Відповісти
ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ЭРДОГАН ПОДКИНУЛ
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11.11.2021 10:16 Відповісти
Так пуйло в своих сми уже приписало эрдогана к виноватым к скоплению лукашенковских мигрантов у польской границы.
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11.11.2021 11:39 Відповісти
Правильно ли я понял, что Польша попросила Турцию заблокировать отправку "беженцев" самолетами в Минск?
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11.11.2021 10:27 Відповісти
Звичайно так, бо сірійці, афганці,ліванці, іракці прибувають на територію білоруського посольства в Турції, де оформляють дорогі візи і літаками "Білавіа" летять до Білорусі, а там у супроводі спецслужб Білорусі і росії їх відправляють до польського кордону.
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11.11.2021 10:39 Відповісти
Так и формируются старые союзы - Польша - Турция - Литва ( стальные страны Балтии)- Украина - Швеция ( на жаль она все таки нейтральная, но отношение к Кремлю у нее адекватное)
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11.11.2021 11:15 Відповісти
 
 