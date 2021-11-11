Російські війська на Донбасі розміщують в житлових районах гаубиці та БТРи, - ОБСЄ

Гаубицю та бронетранспортер російські окупанти розмістили в Луганській області.

Російські війська розміщують військову техніку в житлових районах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Окупанти розмістили гаубицю "Лягушка" 122-го калібру в одному з житлових районів Луганська. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, члени СММ ОБСЄ помітили ознаки військової присутності військового типу в зоні безпеки, а саме російські найманці розмістили один бронетранспортер. Відзначається, що в Брянці Луганської області спостерігачі помітили БТР-80, який російські війська розмістили в житловому районі.