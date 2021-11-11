Російські війська на Донбасі розміщують в житлових районах гаубиці та БТРи, - ОБСЄ
Гаубицю та бронетранспортер російські окупанти розмістили в Луганській області.
Російські війська розміщують військову техніку в житлових районах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Окупанти розмістили гаубицю "Лягушка" 122-го калібру в одному з житлових районів Луганська. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - зазначено в повідомленні.
Крім того, члени СММ ОБСЄ помітили ознаки військової присутності військового типу в зоні безпеки, а саме російські найманці розмістили один бронетранспортер. Відзначається, що в Брянці Луганської області спостерігачі помітили БТР-80, який російські війська розмістили в житловому районі.
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если попадет - то гаубица не резиновая - осколки будут, да и от ракеты тоже.
но:
1. не попали
2. не кумулятивный
3. не не руки из ж.
4. не было приказа взять норм. боеприпас
и да, кричат шо не такой взяли - но там 4 - на подвеске, так что это в норм. армии - разбирательство - кто и что подвесил на БПЛА, ибо даже вслепую - должен быть осколочный хотя бы один(группу боевиков заодно накрыть если заметишь). так шо.... ну не знаю, матом тут нельзя, но это кабздец показуха
Я чего вы взяли? Сколько там на подвеске - зависит от того, какого типа боеприпасы, тк фугасный боеприпас Байрактара весит в несколько раз больше кумулятивного и места занимает в несколько раз больше, чем кумулятивный.
стурбованість?
Главнокомандующему прилетит от тёти Пандоры,
а дяде Бене тётя Фемида зажмёт крашанки.
2. Естественно, они или упадут на полный мороз или скажут "вывсеврете" (вариации на тему "ихтамнет")
3. Точечный удар Байрактаром.
4.Естественно, орки поднимают пропагандистский вой
5. Аргументация Украины железобетонная: Зачем Украине запускать дорогущую авиаракету по пустому мету. Вас же "там нет"?