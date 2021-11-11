"НАЗК чинить політичний тиск на опозицію": "Голос" вимагає відновлення державного фінансування партії

Партія "Голос" закликає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) припинити чергові спроби позбавити партію фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці партії.

"Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію. Серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал і жодних пояснень цьому немає.

"Партія "Голос" завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. "Голос" ініціював та підтримував законопроєкти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи.

Однак протягом останніх 11 місяців ми спостерігаємо неприпустиме використання однієї з ключових антикорупційних інституцій — НАЗК — для політичного тиску на опозицію. В січні 2021 року НАЗК із порушенням законів юридичних (і законів логіки) вирішило позбавити партію "Голос" державного фінансування. Ми в судовому порядку довели свою правоту і очікували на повернення дій НАЗК у законне русло. Проте цього досі не відбулося", - йдеться у повідомленні.

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Також у "Голосі" зазначили, що при розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії "Голос".

"Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб", - заявили у партії.