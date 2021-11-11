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Кулеба та Єрмак висловили Блінкену аргументи України щодо загроз від запуску "Північного потоку – 2", - ОПУ

Кулеба та Єрмак висловили Блінкену аргументи України щодо загроз від запуску

У межах участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбулося 10 листопада у Вашингтоні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Було відзначено важливість підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США, яка відкриває нові перспективи для поглиблення співпраці між двома державами, зокрема за такими напрямами, як безпека й оборона, економічне співробітництво, захист прав людини та розвиток демократії", - підкреслюють в Офісі глави держави. 

Також повідомляється, що учасники зустрічі обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Ентоні Блінкен був поінформований про ситуацію на сході нашої країни. Наголошувалося на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

"Представники України також висловили свої аргументи щодо занепокоєння української сторони у зв’язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2" і щодо загроз безпеці України та всієї Європи", - резюмували в повідомленні.

Читайте також: Успіх "Північного потоку-2" зробить Росію більш нахабною у діях, - Кулеба

Автор: 

США (22634) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
а завхоз дерьмак каким боком к внешней политиве?
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11.11.2021 09:27
+5
а удостоверение УБД не забыли предъявить , отбросы Зе!Гнидные ?
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11.11.2021 09:28
+5
Кремлёвские глаза и уши "дерьмак" должны присутствовать на всех антипутинских встречах и переговорах.... Кремлёвская крыса должна всё знать не последней и не из прессы....
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11.11.2021 09:45
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а завхоз дерьмак каким боком к внешней политиве?
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11.11.2021 09:27 Відповісти
Олівці гострив і водичку заносив))) мабуть...😁
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11.11.2021 09:29 Відповісти
Кремлёвские глаза и уши "дерьмак" должны присутствовать на всех антипутинских встречах и переговорах.... Кремлёвская крыса должна всё знать не последней и не из прессы....
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11.11.2021 09:45 Відповісти
а удостоверение УБД не забыли предъявить , отбросы Зе!Гнидные ?
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11.11.2021 09:28 Відповісти
До чого тут завгосп дєрмак ???
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11.11.2021 09:47 Відповісти
К тому что он руководит зеледентом.
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11.11.2021 10:30 Відповісти
Він у туалет папір заніс.
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11.11.2021 10:31 Відповісти
І посвідчення КГБ заодно,
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11.11.2021 09:48 Відповісти
Ермак и Кулеба при нём, при нём...(с)
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11.11.2021 09:52 Відповісти
А реально - СП 2 делает поставки в Германию по более короткому маршруту (короче почти на 2000 км), затраты на саму прокачку ниже, т. е. ниже карбоновый след. СП 2 дополнительный маршрут, что поднимает надёжность поставки, - четыре трубы всегда лучше чем 3. СП 2 новый, трубы из новой специальной стали и новой защитой, т. е. он более надёжен. А украинским трубам уже 50 лет. Или они вечные? Европа тихо крутит у виска от украинских аргументов. Лучше бы молчали.
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11.11.2021 10:04 Відповісти
трубы из новой специальной стали и новой защитой

Это какой же НОВОЙ стали и с какой НОВОЙ защитой, сказочник?
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11.11.2021 12:29 Відповісти
Технологии постоянно развиваются. За 50 лет металлургия ушла далеко вперёд. Я уже не говорю про изоляционные материалы и технологии. Там вообще отличие это просто Космос.
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11.11.2021 13:18 Відповісти
А німцям "пофіг" на всі ті "аргументи".
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11.11.2021 10:10 Відповісти
Ну класс ...еще цензор потокает мание величия этому начальнику скрепок
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11.11.2021 10:31 Відповісти
 
 