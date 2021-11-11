Кулеба та Єрмак висловили Блінкену аргументи України щодо загроз від запуску "Північного потоку – 2", - ОПУ

У межах участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбулося 10 листопада у Вашингтоні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Було відзначено важливість підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США, яка відкриває нові перспективи для поглиблення співпраці між двома державами, зокрема за такими напрямами, як безпека й оборона, економічне співробітництво, захист прав людини та розвиток демократії", - підкреслюють в Офісі глави держави.

Також повідомляється, що учасники зустрічі обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Ентоні Блінкен був поінформований про ситуацію на сході нашої країни. Наголошувалося на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

"Представники України також висловили свої аргументи щодо занепокоєння української сторони у зв’язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2" і щодо загроз безпеці України та всієї Європи", - резюмували в повідомленні.

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