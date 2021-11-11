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Новини Агресія Росії проти України
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Гармаш про демарш РФ на засіданні ТКГ: Раніше такого не було - Росія хоче ввести Нормандський формат у стан коми. ВIДЕО

Демарш на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі влаштувала Росія. Не чекаючи на закінчення зустрічі, у російському Міністерстві закордонних справ провели брифінг, на якому оголосили нібито результати переговорів

Про це інформує "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Тим самим Росія порушила принцип конфіденційності переговорів та дипломатичний протокол, заявляють у ТКГ та називають такі дії спланованою акцією для зриву переговорів у Нормандському форматі.

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"Раніше такого не було. Я думаю, що це пов'язано з бажанням зірвати чергову Нормандську зустріч, яка планувалася. Якщо дивитися в більш глобальній перспективі, це пов'язано з бажанням взагалі ввести Нормандський формат у стан коми. Тому що він зараз заважає Росії. Тому вона використовує зараз, фактично, засідання ТКГ як інструмент вирішення своїх геополітичних завдань", — повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей Сергій Гармаш.

Автор: 

росія (65002) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+21
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11.11.2021 09:53
+9
Про щось домовлятися із кацапами і підкацапниками із дирляндії,то сцяти проти вітру.
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11.11.2021 09:48
+6
Якого біса ви пхнетесь в той формат. Сподіваєтесь що з ****** мона про щось домовитись. Передай найкоротшому що він ідіот.
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11.11.2021 09:52
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Про щось домовлятися із кацапами і підкацапниками із дирляндії,то сцяти проти вітру.
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11.11.2021 09:48 Відповісти
Якого біса ви пхнетесь в той формат. Сподіваєтесь що з ****** мона про щось домовитись. Передай найкоротшому що він ідіот.
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11.11.2021 09:52 Відповісти
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11.11.2021 09:53 Відповісти
Раз "відпочили", то нічого по лікарням місця займати, цурюк-назад в рашку, на лікування стєкломоєм.
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11.11.2021 09:59 Відповісти
Новини з ТКГ нам озвучує Гармаш,може я щось пропустила, але спікер ТКГ була люся арестович.Останнім часом його не чути і де воно поділося?
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11.11.2021 10:02 Відповісти
Рот зайнятий. Пояснювати треба?
Вибачаюсь за шокуючу відвертість.
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11.11.2021 13:07 Відповісти
Раніше такого не було? Так багато чого раніше не було, але нарід забажав поржати. Ржіть і не плачтеся.
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11.11.2021 10:16 Відповісти
просто путен боится. а тут ще кулеба мощно стрельнул чужой струей из шланга
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11.11.2021 10:22 Відповісти
Навіщо ви його звідти витягли? Він був мертвородженим, через членство кацапів. Навіщо знищили "антипутінську коаліцію"? Де "кримська платформа"?
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11.11.2021 10:29 Відповісти
на видео) тотальная диджитализация в стране, не заметил?)
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11.11.2021 10:52 Відповісти
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11.11.2021 11:31 Відповісти
Раніше такого не було))))) раньше страной руководили люди, а теперь дебилы, которых никто в мире не воспринимает.
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11.11.2021 11:50 Відповісти
А он вообще выходил из этой комы?Толку с тех нормандских посиделок,если они итак глобально ничего не решили?
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11.11.2021 12:24 Відповісти
 
 