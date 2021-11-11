Сербія поводиться на Західних Балканах, як РФ з Україною і Білоруссю,- прем’єр Косова
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР, зокрема України й Білорусі.
Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми вивчили уроки з минулого, ми проаналізували тактику Белграда. Все більш очевидно, що Сербія поводиться на Західних Балканах немов Російська Федерація - вона намагається перетворити Республіку Сербську (частину Боснії і Герцеговини - Ред.) на "Білорусь", а Чорногорію - на "Україну". Суть у тому, що Сербія не вважає країни, які не є членами ЄС - тобто, БіГ, Чорногорію, Косово та навіть Північну Македонію - повноцінними державами, а вважає їх чимось тимчасовим", - заявив він.
Альбін Курті додав, що для того, аби у Балкан було відкрите і вільне майбутнє, Сербія "має змінитися раз і назавжди".
Курті зазначив, що без посередництва ЄС Косово та Сербія точно не досягнуть жодної домовленості, і така потенційна домовленість повинна грунтуватися на взаємному визнанні.
Нагадаємо, у вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску.
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Но это все равно что Украинцы бы заявляли свои права на Астрахань потому что Святослав когда-то там разбил хозар.
Все что было нужно знать мэру Чернигова, Атрошенку прежде чем чесать вчерашний бред