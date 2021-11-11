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Сербія поводиться на Західних Балканах, як РФ з Україною і Білоруссю,- прем’єр Косова

Сербія поводиться на Західних Балканах, як РФ з Україною і Білоруссю,- прем’єр Косова

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР, зокрема України й Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми вивчили уроки з минулого, ми проаналізували тактику Белграда. Все більш очевидно, що Сербія поводиться на Західних Балканах немов Російська Федерація - вона намагається перетворити Республіку Сербську (частину Боснії і Герцеговини - Ред.) на "Білорусь", а Чорногорію - на "Україну". Суть у тому, що Сербія не вважає країни, які не є членами ЄС - тобто, БіГ, Чорногорію, Косово та навіть Північну Македонію - повноцінними державами, а вважає їх чимось тимчасовим", - заявив він.

Альбін Курті додав, що для того, аби у Балкан було відкрите і вільне майбутнє, Сербія "має змінитися раз і назавжди".

Курті зазначив, що без посередництва ЄС Косово та Сербія точно не досягнуть жодної домовленості, і така потенційна домовленість повинна грунтуватися на взаємному визнанні.

Нагадаємо, у вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску.

Читайте також: Косово висилає двох російських дипломатів, звинувативши РФ в дестабілізації регіону

Автор: 

агресія (1194) Білорусь (7926) Косово (93) росія (65002) Сербія (366)


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Топ коментарі
+11
да ваша Сербия на Балканах - это и есть продолжение рашки, она там чувствует себя как дома и ведет себя соответственно..., поэтому пока баба меркель будет вести с гопниками диалог, глядь, а русский сапог уже топчет цветы на ее клумбе...
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11.11.2021 09:48
+4
Вона поводиться так як і кацапи,бо їм це просто дозволяють.
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11.11.2021 09:55
+3
Сербия это маленький клон Раши с фантомными болями имперскости.. Только возможности маленькие гадить и влияние в Европе "минимальное", включая военное, экономическое, ресурсное. Поэтому находится в сфере более сильного "патрона" в надежде все таки что то урвать с барского стола. Ну это историческая сербская история.
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11.11.2021 11:01
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да ваша Сербия на Балканах - это и есть продолжение рашки, она там чувствует себя как дома и ведет себя соответственно..., поэтому пока баба меркель будет вести с гопниками диалог, глядь, а русский сапог уже топчет цветы на ее клумбе...
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11.11.2021 09:48 Відповісти
Вона поводиться так як і кацапи,бо їм це просто дозволяють.
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11.11.2021 09:55 Відповісти
Срб і коцап адінарот. Мокша по ЄС катає на фурах лайносрб реєстрації
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11.11.2021 10:19 Відповісти
Крызаминет папизже.Мыкола Азиров.
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11.11.2021 10:23 Відповісти
Советский народ поднял экономику США и Китая на высший уровень Мировой цивилизации....,вопрос из Зала....а почему сами в говне живете?это вопрос к товаристчу Бабакову,председателю Госплана Ссср....
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11.11.2021 10:28 Відповісти
шо то там сербы распоясались на фоне слабовольных эуропейцев, но ничо, скоро неистовый кулеба и щедро одаренный природой володимер с согласия евроаборигенов приведут зарвавшихся типов к порядку
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11.11.2021 10:34 Відповісти
Сербия это маленький клон Раши с фантомными болями имперскости.. Только возможности маленькие гадить и влияние в Европе "минимальное", включая военное, экономическое, ресурсное. Поэтому находится в сфере более сильного "патрона" в надежде все таки что то урвать с барского стола. Ну это историческая сербская история.
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11.11.2021 11:01 Відповісти
Вонючие косовские сепары должны быть уничтожены, Косово это Сербия, Крым это Украина !!!
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11.11.2021 11:39 Відповісти
Сербы держатся за Косово потому что там была знаковая для них битва против турков. Население там не сербское.

Но это все равно что Украинцы бы заявляли свои права на Астрахань потому что Святослав когда-то там разбил хозар.
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11.11.2021 12:54 Відповісти
Что за лицемерная логика. Тогда получается раз в Абхазии в большинстве живут абхазы а не грузины, в осетии осетины, в крыму русские, то это их территории? Нихера, есть договор о нерушимости границ, вы либо трусы оденьте либо крестик снемите.
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11.11.2021 14:52 Відповісти
сербокацапсины приспешники красно-коричневых людоедов Москаль Орды
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11.11.2021 11:52 Відповісти
Тому Чорногория с Македонией и Хорватий уже в НАТО.
Все что было нужно знать мэру Чернигова, Атрошенку прежде чем чесать вчерашний бред
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11.11.2021 12:51 Відповісти
 
 