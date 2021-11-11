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Новини Боротьба з коронавірусом
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В останні дні жовтня в Україні щодня помирало понад 3 тис. осіб. Шмигалю та Ляшку, якщо вони не втечуть, доведеться відповідати, - Бродський

В останні дні жовтня в Україні щодня помирало понад 3 тис. осіб. Шмигалю та Ляшку, якщо вони не втечуть, доведеться відповідати, - Бродський

В останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня, що є "результатом роботи уряду Шмигаля" та голови МОЗ Віктора Ляшка.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Він розповів, що за даними Мін'юсту, до коронавірусу в жовтні 2015-2019 р. щодня реєструвалося в середньому 1607 смертей, у жовтні 2020 року реєструвалося в середньому 1905 смертей на день.

Водночас, за його словами, в останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня (ще не всі записи внесено до Реєстру Мінюста): "Це антирекорд. Результат роботи уряду Шмигаля та його міністра здоров'я – двієчника Ляшка".

"Фу. Ненавиджу. Доведеться відповідати, якщо не втечете", - резюмував Бродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський

Бродський Михайло (66) смертність (195) Ляшко Віктор (1512) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+22
Ще одне чмо гешефтної національності вирішило попіаритися на біді українців. Сподівається вилізти із політичного скотомогильника?
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11.11.2021 09:55
+21
А ще одного "чемпіона" зелю-бубочкіна чого не згадав? Сцикотно?
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11.11.2021 09:52
+10
Бродський то ще та курва. Йому теж тупість завадила вакцинуватися?
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11.11.2021 10:05
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А ще одного "чемпіона" зелю-бубочкіна чого не згадав? Сцикотно?
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11.11.2021 09:52 Відповісти
Ще одне чмо гешефтної національності вирішило попіаритися на біді українців. Сподівається вилізти із політичного скотомогильника?
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11.11.2021 09:55 Відповісти
Тим більше, що Шмигаль - це лише "зіц-голова Гульц". Впевнений, що навіть при власній потребі сходити в туалет Шмигаль питає дозволу у ОПи (тої, де Зєлєнскій).
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11.11.2021 10:40 Відповісти
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11.11.2021 10:52 Відповісти
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11.11.2021 10:53 Відповісти
удирёте - пишет бродский...одни двоечники
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11.11.2021 09:55 Відповісти
Ну, шмыгалям тоже будет двухведерная клизма.
Но, мойша - держатель воровского общака черепа и суркисов, ничем не лучше.
Из имущества Ходорковского в Украине отжал не только речпорт, пилонинвест, но и ряд фармацевтических фабрик в Харькове и Одессе.
Хочется организовать там производство какого-либо фуфломицина, а деньги до его кармана не доходят.
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11.11.2021 09:57 Відповісти
Бо треба було зробити нормальний локдаун на 2-3 тижні, і не відкривати школи. А не робити ставку виключно на повальну вакцинацію, внаслідок чого купа сертифікатів - підробка, а ті хто реально проколовся - ходять без масок всюди і розносять вірус безсимтомно. А так маємо рекорди по летальності майже щодня...
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11.11.2021 09:59 Відповісти
Ті хто "вколовся" - нічого не розносять, бо не хворіють. Не розповсюджуйте кремлівські фейки.
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11.11.2021 10:07 Відповісти
не пиши ерунды
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11.11.2021 10:08 Відповісти
Болеют и разносят! Это уже доказано.И колоться заставят каждые 5-6 месяцев!
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11.11.2021 10:20 Відповісти
Ким доказано? Кремдівськими ЗМІ???
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11.11.2021 10:22 Відповісти
Посмотрите интервью врачей , исследования , да и сам святой Ляшко говорит что вакцинированные болеют , но реже в больницы попадают - до поры до времени!
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11.11.2021 10:27 Відповісти
ну, как минимум отечественным минздравом на 2022 год уже запланирован для всех дуплет ревакцинации...
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11.11.2021 10:30 Відповісти
офіційний документ покажете чи тільки ля-ля?
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11.11.2021 11:04 Відповісти
я хіба казав, що це вже включено в бюджет?.... наміри є... https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyzin-revakzynaziya/31523319.html
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11.11.2021 11:39 Відповісти
насмішили. Які фейки... тільки в мене вже двоє знайомих після вакцинації заразилися.
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11.11.2021 10:35 Відповісти
А почему только двое? Пиши 10, или 100. Врать так уж с размахом )))
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11.11.2021 10:40 Відповісти
вища ступінь самодурства - вважати інформацію інших людей брехнею, не маючи жодних аргументів, щоб це довести.
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11.11.2021 11:28 Відповісти
Ага.
"Авыдакажитичтоявру..."
Где то мы это уже слышали.
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11.11.2021 11:56 Відповісти
Что за бред ты несешь? Вакцина не защищает от заражения, а только предполагает легкое протекание болезни. Вакцинированные без масок отлично переносят заразу, сами того не зная. Боже, какие идиоты, не удивительно, что ковид так всех косит. они же без мозгов - укололись и решили, что им море по колено!
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11.11.2021 13:05 Відповісти
Тобто якщо мені в дитинстві вкололи вакцину проти оспи, то я ії до сих пір розношу? То хто тут ідійот? ))))
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11.11.2021 13:18 Відповісти
Бродський то ще та курва. Йому теж тупість завадила вакцинуватися?
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11.11.2021 10:05 Відповісти
Избыточная смертность и есть реальный показатель количества умирающих от ковида, а не та лапша, которую нам скармливают зеленые сейчас. Показать реальные цифры их "успешной работы" зеленым шибко сцикотно.
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11.11.2021 10:06 Відповісти
так избыточная смертность и от других болезней прогресирует, не только от короновируса,
согласен что это результат "успешной работы"
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11.11.2021 10:20 Відповісти
Прогресує в основному від розміру пенсій 10 мільйонів українців.
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11.11.2021 10:26 Відповісти
А хто ці пенсії має платити? Не скажете?
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11.11.2021 10:35 Відповісти
Держава? Нафiк цi пенси, краще суддям по 300к платити.
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11.11.2021 11:04 Відповісти
У держави є власні гроші? Мабуть, в тумбочці бере...
Суддів менше 10 тисяч. Більшість з них отримують в п'ять-десять разів менше. Зо всієї системи десь по сотні вийде на кожного пенсіонера. Поза тим утримання здійснюється з держ. бюджету, а не з пенсійного фонду. Краще розігнати Уряд, Раду і військо. Уявляєте, як заживете?
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11.11.2021 12:41 Відповісти
ой, да ладно. сколько таких уже "ответчиков" было? хоть один ответил?
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11.11.2021 10:06 Відповісти
а за Степанова чому не згадав ? чи з посади пішов і гріхи забулись ?
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11.11.2021 10:10 Відповісти
а чего не зеленой обезьянке ?
Шмыгали и Ляшко это вторично
первично - это шут на троне
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11.11.2021 10:13 Відповісти
А чому тільки Шмигаль і Ляшко мають нести відповідальність? Головний вже більше як 2 роки пан Зеленський. До речі, він використав половину ковідного фонду на дороги. Ще має відповідати і Степанов, який не вимагав від Володі кошти на медицину, а також окремі депутати від монобільшості.
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11.11.2021 10:14 Відповісти
Все валити на зевладу якось неправильно. Так вони бездарні і корумповані, але вакцина доступна і 97% госпіталізованих це невакциновані, хоча 1 дозою вакциновано 28%, а якщо відняти населення криму, частину окупованих донецької і луганської областей і заробітчан, то ця цифра буде за 30%. Так й маски люди самі не носять, а звинувачують владу. Я вакцинований, ношу маску в приміщеннях, на ковід ніколи не хворів і за своє здоровя дбаю сам і на державу не розраховую.
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11.11.2021 10:17 Відповісти
А валити все на владу України-то є нагальне завдання північного сусіду та його посіпак.
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11.11.2021 10:24 Відповісти
Та ні, не тільки "зелена влада", а ще і московська церква, яка другий рік своїми збіговиськами і пропагандою розповсюджує вірус. Але все це в руках Валадіміра з Кривого Рогу. Так що головний винуватель він, а решта його співучасники і посібники.
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11.11.2021 11:56 Відповісти
Мінус 1000 за добу то ціле село, мінус 30 тисяч за місяць то невеликий райцентр, а за рік такими темпами обласний. І на довго нас вистачить? Чи то реалізується програма зменшення населення до 15 мільйонів для звільнення території для Богом вибраних? Ну що ж, успішно реалізується. І, що найгидкіше, руками самого наріду. Зато ж весело і прикольно, правда ж, зебіли? А ви кажете Голодомор, Голодомор...
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11.11.2021 10:19 Відповісти
На жаль ця програма реалізується вже років тридцять. Тепер прискорилася.
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11.11.2021 10:24 Відповісти
В Украине уже много лет смертность превышает рождаемость на 200 тыс ежегодно. 5 лет - минус 1млн
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11.11.2021 23:57 Відповісти
Какое у Бродского "одухотворенное" лицо. Сразу видно. Уровень IQ так и прет. До Льва Троцкого ему как до неба рачки. Тот был в свое время непревзойденный оратор. Не то , что какой то Бродский. Шут гороховый.
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11.11.2021 10:21 Відповісти
приходу по ходу наср....ь на такие мелочи, головне. шобы порошок в ноздрях у членограя не кончался
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11.11.2021 10:24 Відповісти
Ничего скоро новгодний праздники, под них ослабят карантин, бабло то надо сетям зарабатывать, люди побегут массово скупатся и срать всем на ковид. А потом его опять усилия и скажут сидеть дома. Выдуманная пандемия это просто удобная манипуляция людьми
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11.11.2021 10:30 Відповісти
Ага. Видумана. Спочатку " Ковіда не існує", а потім "Врятуйте, лікарю"...
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11.11.2021 10:33 Відповісти
Я не написал что ковида нет, я написал что нет пандемии. Читать внимательно нужно. А пандемия считается тогда когда в стране одномоментно заболевшими насчитывается 5% людей. В Условиях Украины это должно быть примерно под 2 миллиона человек заболевшими одномоментно. На сегодня это до 1% примерно заболевшими.
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11.11.2021 11:13 Відповісти
всі хвороби вигадані. доведи, що це не так
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11.11.2021 11:07 Відповісти
Їхав на тижні в бусі. 12ть годин. В масці був тільки я. Пасажирам та водіям "злочинна влада" завадила маски надіти....
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11.11.2021 10:31 Відповісти
Допомогло сподіваюсь.
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11.11.2021 12:52 Відповісти
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11.11.2021 10:33 Відповісти
А при чем тут Шмыгаль и Ляшко ? А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ВАКЦИНАТОРЫ ? ТЫ ВАКЦИНИРОВАЛСЯ И ВСЯ ТВОЯ СЕМЬЯ ? нет ? а почему ? Тогда сиди и молчи...
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11.11.2021 10:35 Відповісти
Это говорит о том что статистику по ковиду занижают минимум вдвое, в 2019 умирало по 1600 в день а сейчас более 3000, но официально только 700
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11.11.2021 10:36 Відповісти
Легко повірю, щозелені применьшуют смертність та захворюванність...
Ми з жінкою вже вилікувались від корони, я вже пішов на роботу, а нам зателефонували та питали ща наші контакти, черещ півтора тижня, як був зроблений ПЦР тест...
Така от статистика і «країна у смартфоні»...
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11.11.2021 10:37 Відповісти
Ой **** і хрін кочевник вискочив з якоїсь дірки- Бродський. Дж ти тільки не був і там і там і риг і отриг... все капець зрада усюди .От Щмигаль **** не дає вакцинуватись українцям .Українці зтравня в черзі стоят щоб вакцинуватись а їм не дають..До речі бродський - ****** лисий ти своє гниле тільце вакцинував чи теж чипування боїшся?? Не сси бродський тебе вже чипували через водку А прикол знаєш в чому як що ти не провакцинуєшся то сдохнеш от чипування Тому біжи до шмигаля проси по блату вакцину.. Тиж ****** все завжди так робив... барижник
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11.11.2021 10:57 Відповісти
То воно вилізло тявкнуть, бо про ньго вмі забули.
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11.11.2021 11:08 Відповісти
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top


Я не верю ни в чипирование , ни в химические добавки подавляющие волю , но я верю в то что бизнес способен погубить планету. Если он это делает с климатом ,с экологией , то почему он не может это делать напрямую с людьми?
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11.11.2021 11:00 Відповісти
??? А який бізнес, як немає людей? Сам то зрозумів, що наптсав?
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11.11.2021 11:06 Відповісти
Все завібрувала у дурнів ота одна ізвилина мозку якою вуха звязані щоб не відпали від голови)))
Так всі вакцини експерементальні..так нормальні були вироблені всього 10 шт для ОП а для громадян все експерементальне кожному свій експеремент дає... От наприклад Порошенко проколовся і знього весь шоколад витік навіть з волосся... тому все пропало не вгадаєшь що у кого виросте від вакцини .. одне точно у тих хто провакцинувався мозок точно живіший і бульший ніж у тіх хто не вакцинувався... Шановні громадяни давайте ростіть мозок а то щось він у багатьох після Януковича і Порошенка він отрофувався
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11.11.2021 11:21 Відповісти
А вы еще не поняли? Наркобизнес что делает с людьми ?? Причем первая доза всегда бесплатно! А то что они потом умирают уже неважно! Денег то успевают заработать! А тут все гораздо проще , люди делаются зависимыми от фармкомпаний! Вы хотите жить как живут коровы в хлеву?Если хозяин их не покормит что с ними будет? А если вам вакцину не дадут раз в пол-года? А я думаю и период будет уменьшаться ,эффективность будет падать! Это как с наркотиком, нужна все большая и большая доза! Вы хотите быть дозозависимым даже от самой лучшей и испытанной вакцины? Спросите у диабетиков, которые инсулин все время колют! Им хорошо? Все привыкли носить очки ,контактные линзы и это правильно ! Дефекты надо исправлять! Но когда то был фантастический рассказ где все так привыкли ездить в автомобилях ,что у них атрофировались ноги! И они без инвалидной коляски не могли никуда выехать!Ходить разучились! Именно таким путем мы и идем в области своего иммунитета!Да ,вакцина это прекрасно ,но тем кому она нужна! А присадить все население на принудительную(вначале) вакцинацию каждые несколько месяцев , а потом она просто необходима будет!? Это уже ГЕНОЦИД! Подумайте ! Вы готовы быть дозозависимым! Неважно от чего? И вы после этого будете считать себя свободным человеком? Алкоголик свободен? Наркоман свободен? Вы посмотрите на нашу рекламу еще до ковида! 80% рекламы - реклама лекарств! Следить за здоровьем - зачем, лечить болезнь -зачем , выпей таблетку и сними СИМПТОМЫ! А болезнь останется навсегда , и ты останешься зависим от лекарств навсегда! Спросите у знакомых стариков ,как они живут.Есть люди которые пьют таблетки пачками ,и потом лечат почки ,печень ,опять таблетками и умирают больными! А те кто следил за здоровьем живут до старости без лекарств ,да ,они тоже умирают ,но без этих мучений с лекарствами , длящихся десятилетиями , когда после 50 лет человек живет от таблетки к таблетке и умирает в 70 от рака или почки отказывают ,или просто уже дозы таблеток не хватает! Спросите у людей которым за 80 лет много ли они принимали лекарств !? Большинство из них ответит - нет! И это не потому что они здоровы ,это потому что они приучили себя не пить таблетки при каждом насморке ! Выбирать вам ! Я свой выбор сделал ,и в свои 55 уже лет 30 как ничего не принимаю ,и практически не болею! и ковидом переболел весной в легкой форме! И уверен в том , что если заболею еще , то так же выздоровею ! А вакцинируют без спроса только скот на фермах! И только потому , что там скученность большая ,на вольном выпасе так не болеют! Все знают что на птицефермах кур и вакцинируют и антибиотиками кормят ! Если хотите , живите как куры
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11.11.2021 11:45 Відповісти
Зачем здоровый образ жизни, витаминизация, закаливание, качественные продукты и экология ? Проще пропаганда массовой вакцинации мутными экспериментальными препаратами под пивко и видосики
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11.11.2021 11:14 Відповісти
Свежий воздух, натуральная пища, физический труд. Куда уж здоровее был образ жизни наших предков?
А от массового чумного, холерного, оспинного мора спасла только вакцина.
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11.11.2021 11:21 Відповісти
Вчора бачив, як виглядає жертва антивакцинаторської пропаганди:
Знайома жіночка років за 60 каже, шо тяжко перехворіла на Ковід навесні. Але вакцинуватися "чіпом", як вона впевнена, не буде.
Я дуже сумніваюся, що вона переживе Дельту, як захворіє знов.
А вона захворіє, бо працює продавцем в маркеьі...
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11.11.2021 11:18 Відповісти
арифметика для 3 класу....і зрозуміло скільки жертв у ковіда... й в тупих відосіков Бубочки...
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11.11.2021 11:26 Відповісти
Во! Еще один белый и пушистый из олигархов объявился.Остапа понесло!
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11.11.2021 11:35 Відповісти
Это (худенькое) личико, сколько помню, вырабатывает навоз.
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11.11.2021 11:38 Відповісти
Більш дибільної статті в цензорі ще не бачив. Запитайте пересічного громадянина коли останній раз він був на плановому медогляді. А після цього говоріть. Ця бомба була закладена ще з 90-х років. Хвора нація. Чиновники від МОЗ на разі не можуть сказати скільки в нас людей з гіпертонією, цукровим діабетом, навіть туберкульозом і т.д.. Про що можна тут говорити. Зараз все загострилося. Ще ми зіткнемося з крахом освітньої галузі. І тоді ППППць. Якщо нічого не робити.
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11.11.2021 11:41 Відповісти
До речі: планові медогляди наразі не є доступними бо ковідні зайиають місця і час.
Антивакцинаторська пропаганда тому допомагає.
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11.11.2021 12:00 Відповісти
А сейчас ещё мигранты из Беларуси без масок рванут через границу !!!
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11.11.2021 12:58 Відповісти
не позорьтесь! цитировать "мнение" этого прохвоста, вора и просто больного на голову, себя не уважать! не опускайтесь до уровня дна выгребной ямы!
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11.11.2021 13:18 Відповісти
Цьому жиду віри нема. Бандит з 90-х.
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11.11.2021 13:40 Відповісти
 
 