В останні дні жовтня в Україні щодня помирало понад 3 тис. осіб. Шмигалю та Ляшку, якщо вони не втечуть, доведеться відповідати, - Бродський
В останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня, що є "результатом роботи уряду Шмигаля" та голови МОЗ Віктора Ляшка.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
Він розповів, що за даними Мін'юсту, до коронавірусу в жовтні 2015-2019 р. щодня реєструвалося в середньому 1607 смертей, у жовтні 2020 року реєструвалося в середньому 1905 смертей на день.
Водночас, за його словами, в останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня (ще не всі записи внесено до Реєстру Мінюста): "Це антирекорд. Результат роботи уряду Шмигаля та його міністра здоров'я – двієчника Ляшка".
"Фу. Ненавиджу. Доведеться відповідати, якщо не втечете", - резюмував Бродський.
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Но, мойша - держатель воровского общака черепа и суркисов, ничем не лучше.
Из имущества Ходорковского в Украине отжал не только речпорт, пилонинвест, но и ряд фармацевтических фабрик в Харькове и Одессе.
Хочется организовать там производство какого-либо фуфломицина, а деньги до его кармана не доходят.
"Авыдакажитичтоявру..."
Где то мы это уже слышали.
согласен что это результат "успешной работы"
Суддів менше 10 тисяч. Більшість з них отримують в п'ять-десять разів менше. Зо всієї системи десь по сотні вийде на кожного пенсіонера. Поза тим утримання здійснюється з держ. бюджету, а не з пенсійного фонду. Краще розігнати Уряд, Раду і військо. Уявляєте, як заживете?
Шмыгали и Ляшко это вторично
первично - это шут на троне
Ми з жінкою вже вилікувались від корони, я вже пішов на роботу, а нам зателефонували та питали ща наші контакти, черещ півтора тижня, як був зроблений ПЦР тест...
Така от статистика і «країна у смартфоні»...
Я не верю ни в чипирование , ни в химические добавки подавляющие волю , но я верю в то что бизнес способен погубить планету. Если он это делает с климатом ,с экологией , то почему он не может это делать напрямую с людьми?
Так всі вакцини експерементальні..так нормальні були вироблені всього 10 шт для ОП а для громадян все експерементальне кожному свій експеремент дає... От наприклад Порошенко проколовся і знього весь шоколад витік навіть з волосся... тому все пропало не вгадаєшь що у кого виросте від вакцини .. одне точно у тих хто провакцинувався мозок точно живіший і бульший ніж у тіх хто не вакцинувався... Шановні громадяни давайте ростіть мозок а то щось він у багатьох після Януковича і Порошенка він отрофувався
А от массового чумного, холерного, оспинного мора спасла только вакцина.
Знайома жіночка років за 60 каже, шо тяжко перехворіла на Ковід навесні. Але вакцинуватися "чіпом", як вона впевнена, не буде.
Я дуже сумніваюся, що вона переживе Дельту, як захворіє знов.
А вона захворіє, бо працює продавцем в маркеьі...
Антивакцинаторська пропаганда тому допомагає.