В останні дні жовтня в Україні щодня помирало понад 3 тис. осіб. Шмигалю та Ляшку, якщо вони не втечуть, доведеться відповідати, - Бродський

В останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня, що є "результатом роботи уряду Шмигаля" та голови МОЗ Віктора Ляшка.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Він розповів, що за даними Мін'юсту, до коронавірусу в жовтні 2015-2019 р. щодня реєструвалося в середньому 1607 смертей, у жовтні 2020 року реєструвалося в середньому 1905 смертей на день.

Водночас, за його словами, в останні дні жовтня 2021 року в Україні помирало понад 3000 осіб щодня (ще не всі записи внесено до Реєстру Мінюста): "Це антирекорд. Результат роботи уряду Шмигаля та його міністра здоров'я – двієчника Ляшка".

"Фу. Ненавиджу. Доведеться відповідати, якщо не втечете", - резюмував Бродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський