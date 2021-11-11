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Новини
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У Білорусі перебувають близько 5 тис. мігрантів з Близького Сходу: ескалація на кордоні можлива в будь-який момент, - Єнін

У Білорусі перебувають близько 5 тис. мігрантів з Близького Сходу: ескалація на кордоні можлива в будь-який момент, - Єнін

За оцінками МВС, в сусідній Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів. Українців, які проживають у районах, що межують з Білоруссю, просять інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, коментуючи ситуацію з мігрантами в сусідній республіці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, українські спецслужби і структури МВС у зв'язку з цим вже приведені в підвищену бойову готовність, ескалація кризи можлива в будь-який момент.

"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі перебувають близько 5 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил і засобів, які перебувають в безпосередній близькості до державного кордону України", - сказав Єнін, додавши, що Україна контактує з даного питання з Польщею.

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Очільник МВС Денис Монастирський має намір перевірити ситуацію на кордоні, яку охоронятимуть понад 8 тисяч військовослужбовців різних структур Міністерства.

"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. НПУ звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що МВС також перевірить технічні засоби, що контролюють кордон України з Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4754) МВС (3500) мігранти (1108) нелегали (383) Єнін Євген (348) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+6
Прогноз событий: ЕС выразит обеспокоенность и озабоченность, потребует гуманного отношения к зверушкам, не знающим что такое законы и живущие исключительно животными инстинктами; через неделю-другую обсуждений и прений примет решение «так уж и быть» принять этих зверушек из Беларуси и распределить по странам Европы, всем выдавать пособие, социальное жилье и проч. блага
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11.11.2021 10:07
+6
Интересно, что будет делать "найжалюгідніший", когда бульбофюрер погонит эти стада в сторону украинской границы ?
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11.11.2021 10:21
+5
План "Б" уже готовий? У випадку прориву орди?
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11.11.2021 10:06
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План "Б" уже готовий? У випадку прориву орди?
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11.11.2021 10:06 Відповісти
Ну канечна. Как местные увидят не местную обезьяну или выводок обезьян- просят сообщить туда, куда надо. Там же проволоки нету- литовцам помогли.
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11.11.2021 10:09 Відповісти
херня, главное зе!коМанда сохранила безвиз с парашей и бульбенией
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11.11.2021 10:07 Відповісти
Прогноз событий: ЕС выразит обеспокоенность и озабоченность, потребует гуманного отношения к зверушкам, не знающим что такое законы и живущие исключительно животными инстинктами; через неделю-другую обсуждений и прений примет решение «так уж и быть» принять этих зверушек из Беларуси и распределить по странам Европы, всем выдавать пособие, социальное жилье и проч. блага
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11.11.2021 10:07 Відповісти
страшно с тало там белорусам, бусурман полно
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11.11.2021 10:14 Відповісти
думаю,полицаи-бульбаши в случае необходимости утилизируют их за полчаса,судя по тому,как они со своими согражданами обращались..
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11.11.2021 10:34 Відповісти
ну так они и не бульбаши, они привыкли с оружием отвечать а не с цветочками
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11.11.2021 10:40 Відповісти
они заложники чьей-то хитросделаной политики,с бульбашами воевать они не вытянут,там без шансов..
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11.11.2021 10:44 Відповісти
Интересно, что будет делать "найжалюгідніший", когда бульбофюрер погонит эти стада в сторону украинской границы ?
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11.11.2021 10:21 Відповісти
нармандскийфармат ?
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11.11.2021 10:35 Відповісти
тут масса вариантов решения проблемы
1) сделает вид что не знал
2) выразит озабоченность
3) введет санкции против э.... ну Ермак придумает против кого
4) обвинит во всем попередников и лично Пороха . объявит его супер-олигархом и тоже введет санкции
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11.11.2021 10:41 Відповісти
нехай бульбаші годують їх за свій рахунок, а стане холодно, цих мавп потрібно десь оселити і обігріти.
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11.11.2021 10:27 Відповісти
А Біловезька пуща навіщо? Ізюбри вимерли, нехай тих мавп й заселяють!
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11.11.2021 10:52 Відповісти
прикольно как ситуацию комментируют российские блогеры . уточню которые считают себя вменяемыми и даже немножко оппозиционными Путину
цитирую - "Бацька", похоже, совсем спятил. Завезя в Белоруссию спецрейсами десятки тысяч арабов и курдов, он бросил их на прорыв польской границы"
видали ? оказывается это Лука сам где то надыбал беженцев . а ***** и Россия вроде как не при чем . как у них это все в голове помещается ?
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11.11.2021 10:38 Відповісти
ось и понятно, шо воны не пройдут
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11.11.2021 10:44 Відповісти
Ти поганго полеків знаєш! Упораються, щей приклад меркелям покажуть!
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11.11.2021 11:02 Відповісти
Jesli specialnyje vnutrenije vojska pojdut,tak oni bystro umeriajet.U nas bylo takoje lagere byli xrabryje irakci,poka nenacyli ix byt.Vsego 50 vnutrenix vojsk soldat zdelali poriadok sredi 1000 migrantov.
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11.11.2021 11:12 Відповісти
Jesli pro dengi,tak tut ES dal bolse cem nado dlia ix soderzanyja.Daze bolse cem nado,no konecno ne v tom vopros.No mi teper ix nepuskajem vozracajem obratno otkuda pribyli liuboj forme
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11.11.2021 11:21 Відповісти
Kak nebudet jesli uze dali 37 milionov evro na nix v etom godu.Dengi uze polucili.Vozracajet domoj,bolsinstvo sami soglasilis.Vi zyli v tiurme kak zdes po 8 celovek v kamere ,na vozudx odin raz v den,otkliucat teper ecio i telefon,internet im i zyvi.Ix dumaju ecio mense cem 3000 ostalos na dani moment.Bezit oni v Germaniju,po krajne mere sperva im osobeno i nemesali eto delat,teper takze bezit
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11.11.2021 11:34 Відповісти
Okolo 3000 teper ix ostalos ili sbezali v Germaniju ili domoj vyslali.Bylo 4200,ujedut i drugyje ili sbezyt,oi tut neostanitsia
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11.11.2021 11:23 Відповісти
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11.11.2021 10:52 Відповісти
5 тыс., - мелочи.
Через Турцию в 2019г. въехали более 500 тыс.
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11.11.2021 10:54 Відповісти
Лиха беда начало.
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11.11.2021 11:05 Відповісти
Беззубість заходу шокує. Лише 5000 чурбанів і такий кіпішняк. А коли мілліони попруть?
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Этим нужно было начать заниматься уже месяц назад
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11.11.2021 12:04 Відповісти
 
 