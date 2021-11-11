У Білорусі перебувають близько 5 тис. мігрантів з Близького Сходу: ескалація на кордоні можлива в будь-який момент, - Єнін
За оцінками МВС, в сусідній Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів. Українців, які проживають у районах, що межують з Білоруссю, просять інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб.
Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, коментуючи ситуацію з мігрантами в сусідній республіці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, українські спецслужби і структури МВС у зв'язку з цим вже приведені в підвищену бойову готовність, ескалація кризи можлива в будь-який момент.
"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі перебувають близько 5 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил і засобів, які перебувають в безпосередній близькості до державного кордону України", - сказав Єнін, додавши, що Україна контактує з даного питання з Польщею.
Очільник МВС Денис Монастирський має намір перевірити ситуацію на кордоні, яку охоронятимуть понад 8 тисяч військовослужбовців різних структур Міністерства.
"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. НПУ звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.
Він уточнив, що МВС також перевірить технічні засоби, що контролюють кордон України з Білоруссю.
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1) сделает вид что не знал
2) выразит озабоченность
3) введет санкции против э.... ну Ермак придумает против кого
4) обвинит во всем попередников и лично Пороха . объявит его супер-олигархом и тоже введет санкции
цитирую - "Бацька", похоже, совсем спятил. Завезя в Белоруссию спецрейсами десятки тысяч арабов и курдов, он бросил их на прорыв польской границы"
видали ? оказывается это Лука сам где то надыбал беженцев . а ***** и Россия вроде как не при чем . как у них это все в голове помещается ?
Через Турцию в 2019г. въехали более 500 тыс.