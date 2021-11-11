За добу від COVID-19 в Києві померла 51 людина, виявлено 2 002 нові випадки, - Кличко

276 хворих на COVID-19 були госпіталізовані в лікарні столиці.

Про це в Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Києві зафіксували 2 002 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 274 770).

Серед інфікованих 1123 жінки віком від 18 до 100 років, 746 чоловіків віком від 18 до 95 років, 63 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

51 житель столиці помер від вірусу (загалом 6728). Серед них: 35 жінок від 35 до 98 років, 16 чоловіків від 46 до 95 років

Водночас, 276 хворих на коронавірус були госпіталізовані, а 173 - госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1437 житель Києва поборов коронавірус (загалом 237 588).

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (415), Дарницькому (327) та в Святошинському (237) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я Києва працює на межі можливостей, а ситуація з COVID-19 погіршується, - Кличко