За добу від COVID-19 в Києві померла 51 людина, виявлено 2 002 нові випадки, - Кличко
276 хворих на COVID-19 були госпіталізовані в лікарні столиці.
Про це в Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу в Києві зафіксували 2 002 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 274 770).
Серед інфікованих 1123 жінки віком від 18 до 100 років, 746 чоловіків віком від 18 до 95 років, 63 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
51 житель столиці помер від вірусу (загалом 6728). Серед них: 35 жінок від 35 до 98 років, 16 чоловіків від 46 до 95 років
Водночас, 276 хворих на коронавірус були госпіталізовані, а 173 - госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
1437 житель Києва поборов коронавірус (загалом 237 588).
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (415), Дарницькому (327) та в Святошинському (237) районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це все наробили ПОГАНІ АНТИВАКЦЕРИ !!!
Правда, песики?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.
но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..
ВЫ ...нутые?!!!
а вас если "бесит", то вам - к доктору на прививочьку проехать надо.
тормознитє "скорую", они знают
ну так "онтевак-Сэр-ы" в кое чем правы?
Если вы мужлан или человек, или даже женщина, то вам ничо не грозит?
Ляшко - ану-ка, надавай.те Кличко аппер-котов за то шо подкрепляет уверенность онтеваксеров в том шо режут дуб или березу - только старые и даже дряхлые люди и женщины?
я сказал шо теперь после кличковщины - молодые закономерно скажут: Так дохнут, ой, гибнут не такие, так шо - долой факцинацию и т.д.
как то так.
просто одни типо борются(за уколы), а Кличко - враз обосрал потуги.(для молодчаков)