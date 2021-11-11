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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Києві померла 51 людина, виявлено 2 002 нові випадки, - Кличко

За добу від COVID-19 в Києві померла 51 людина, виявлено 2 002 нові випадки, - Кличко

276 хворих на COVID-19 були госпіталізовані в лікарні столиці.

Про це в Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Києві зафіксували 2 002 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 274 770).

Серед інфікованих 1123 жінки віком від 18 до 100 років, 746 чоловіків віком від 18 до 95 років, 63 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

51 житель столиці помер від вірусу (загалом 6728). Серед них: 35 жінок від 35 до 98 років, 16 чоловіків від 46 до 95 років

Водночас, 276 хворих на коронавірус були госпіталізовані, а 173 - госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1437 житель Києва поборов коронавірус (загалом 237 588).

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (415), Дарницькому (327) та в Святошинському (237) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я Києва працює на межі можливостей, а ситуація з COVID-19 погіршується, - Кличко

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
. .
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11.11.2021 10:14
+4
бесит. Шел вчера мимо инфекционки на Кирилловской. КАРУСЕЛЬ, понимаете?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.

но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..

ВЫ ...нутые?!!!
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11.11.2021 10:52
+2
Ні . Твоя папа . .
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11.11.2021 10:21
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Це ж не Зеленський з Ляшком винуваті .

Це все наробили ПОГАНІ АНТИВАКЦЕРИ !!!

Правда, песики?
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11.11.2021 10:12 Відповісти
. .
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11.11.2021 10:14 Відповісти
твоя мама на портреті?
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11.11.2021 10:16 Відповісти
Ні . Твоя папа . .
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11.11.2021 10:21 Відповісти
ок, приймається до уваги
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11.11.2021 10:27 Відповісти
бесит. Шел вчера мимо инфекционки на Кирилловской. КАРУСЕЛЬ, понимаете?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.

но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..

ВЫ ...нутые?!!!
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11.11.2021 10:52 Відповісти
мьі- нєт
а вас если "бесит", то вам - к доктору на прививочьку проехать надо.
тормознитє "скорую", они знают
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11.11.2021 12:55 Відповісти
Пидалик отчитался.. день прошел.. Можно готовиться у зеркала к следующему дню..
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11.11.2021 10:42 Відповісти
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11.11.2021 10:50 Відповісти
Среди них: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет Источник:

ну так "онтевак-Сэр-ы" в кое чем правы?
Если вы мужлан или человек, или даже женщина, то вам ничо не грозит?
Ляшко - ану-ка, надавай.те Кличко аппер-котов за то шо подкрепляет уверенность онтеваксеров в том шо режут дуб или березу - только старые и даже дряхлые люди и женщины?
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11.11.2021 10:54 Відповісти
Старше 35 -это старые? )) Кличко просто говорит факты, как они есть.
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11.11.2021 12:05 Відповісти
где я сказал шо старые?
я сказал шо теперь после кличковщины - молодые закономерно скажут: Так дохнут, ой, гибнут не такие, так шо - долой факцинацию и т.д.
как то так.
просто одни типо борются(за уколы), а Кличко - враз обосрал потуги.(для молодчаков)
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11.11.2021 12:55 Відповісти
Он должен говорить факты, какие есть.) Брехать чтоли надо?) С другой стороны действительно, в первую очередь нужно привить группы риска, а потом молодежь.
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12.11.2021 19:54 Відповісти
Плохо что отсутствует статистика сколько передохло прихожан гундяевского сатаната.
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11.11.2021 11:11 Відповісти
Отбитый мозг таки не дал Педалику зафигачить в фуфлостатистику символическую цифру в 2021 случай...
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11.11.2021 11:58 Відповісти
 
 