Леросу вручають підозру: "Хочуть посадити за середній палець у Верховній Раді". ФОТО (оновлено)

Народному депутату Гео Леросу вручають підозру.

Про це нардеп повідомив в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це ні для кого не секрет", - йдеться в повідомленні.

"Інша думка" в державі Зеленського стає небезпечною для життя і свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко", - додав Лерос.

Пізніше парламентар додав: "Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити".

Нагадаємо, раніше Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж



