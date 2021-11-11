Леросу вручають підозру: "Хочуть посадити за середній палець у Верховній Раді". ФОТО (оновлено)
Народному депутату Гео Леросу вручають підозру.
Про це нардеп повідомив в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це ні для кого не секрет", - йдеться в повідомленні.
"Інша думка" в державі Зеленського стає небезпечною для життя і свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко", - додав Лерос.
Пізніше парламентар додав: "Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити".
Нагадаємо, раніше Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тем, кто ЗЕ не доволен, раздает уголовные дела, тюрьму и убийства.
Цікавий флешмоб.
Успішно відбувається.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1458733269223194629 31 мин
А Киву,за його витівки,виходить,треба нагородити додатковою нагородною зброєю.І червоними революційними шароварами.Схоже,що Зеленський вирішив переплюнути Януковича.Ну,той,хоч від яйця рухнув,але ж ,навіть в нього,розуму вистачило,не торбити хлопця.А тут-ні.Далеко піде ВолЬОдя...
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1458736476376780803 45 мин
Geo Leros Буду наполягати на слідч\експерименті Зібрати ВР+прз Щоб знову повторити жест P.S.Оцініть наскільки ці дії є абсурдними,що навіть Ген\прокурор відмовився підписувати На це свавілля погодився її заступник Який хоче вислужитися перед Зе+Єрмаком
...лядь, провосудие просто ....здец.
А зачем нам бредятина на Цензоре?