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Леросу вручають підозру: "Хочуть посадити за середній палець у Верховній Раді". ФОТО (оновлено)

Народному депутату Гео Леросу вручають підозру.

Про це нардеп повідомив в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це ні для кого не секрет", - йдеться в повідомленні.

"Інша думка" в державі Зеленського стає небезпечною для життя і свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко", - додав Лерос.

Пізніше парламентар додав: "Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити".

Нагадаємо, раніше Лерос під час виступу на трибуні парламенту показав у бік президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Леросу вручають підозру: Хочуть посадити за середній палець у Верховній Раді 01
Леросу вручають підозру: Хочуть посадити за середній палець у Верховній Раді 02

Автор: 

ДБР (3481) Лерос Гео (383) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+60
Не понимаю почему человек у которого в жопе рука кало мойшы, обижался на то что ему показали средний палиц
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11.11.2021 10:26
+42
Зе-сцыкло от среднего пальчика обосралось
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11.11.2021 10:26
+36
Цей жест в суді не має ніяких юридичних наслідків. Як вже було сказано Лєрос може відповісти - я показав кількість президентських термінів, які анонсував сам Зеленський у передвиборчій компанії, а яким пальцем він це показав - це діло його. Млжна було загнути локоть - це теж цифра 1. Наприклад так:
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11.11.2021 10:37
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Коли ******** показує фак іудолібералу, то це б мало означати "я тебе кохаю". Але ні, логіка безсила.
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11.11.2021 11:53 Відповісти
ЗЕ российским шпионам, которые его хвалят раздает должности и награды.

А тем, кто ЗЕ не доволен, раздает уголовные дела, тюрьму и убийства.
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11.11.2021 11:50 Відповісти
#FuckZelya

Цікавий флешмоб.
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11.11.2021 11:58 Відповісти
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11.11.2021 23:57 Відповісти
І посадять. Багато хто за звичкою сміється з маленького, прикольного Вовіка, забуваючи що наш улюблений комік- це ***** 15 років тому. В Україні зараз відбувається становлення авторитарного режиму.
Успішно відбувається.
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11.11.2021 12:17 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1458733269223194629 31 мин



А Киву,за його витівки,виходить,треба нагородити додатковою нагородною зброєю.І червоними революційними шароварами.Схоже,що Зеленський вирішив переплюнути Януковича.Ну,той,хоч від яйця рухнув,але ж ,навіть в нього,розуму вистачило,не торбити хлопця.А тут-ні.Далеко піде ВолЬОдя...
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11.11.2021 12:19 Відповісти
А чого так , кремлівський виродок кива той постійно дрочить на всіх у ВР, дрочить і на Україну та на Український народ. І з нього продажного кремлівського яничара як з гусака вода.
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11.11.2021 12:30 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1458736476376780803 45 мин



Geo Leros Буду наполягати на слідч\експерименті Зібрати ВР+прз Щоб знову повторити жест P.S.Оцініть наскільки ці дії є абсурдними,що навіть Ген\прокурор відмовився підписувати На це свавілля погодився її заступник Який хоче вислужитися перед Зе+Єрмаком
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11.11.2021 12:47 Відповісти
Лерос просил одну минуту для выступления. А уж каким пальцем показывал это, то дело такое.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
А показывать, что ты членом играешь на рояле, да ещё в групповухе - это не оскорбление общества?
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Как морды друг другу бьют так это ничего, а палец показал - уголовное дело.
...лядь, провосудие просто ....здец.
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11.11.2021 16:17 Відповісти
Забавно наблюдать, ка все тут топят "за свободу слова", но почему-то комментарии в поддержку Зе моментально помечаются как спам. В то же время, откровенно быдловатые шутки и мат набирают лайкосы ))
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11.11.2021 17:28 Відповісти
Правильно , что ботярские посты идут в спам, т.к. поддерживать гринпоца может только умственно отсталый или за бабки.
А зачем нам бредятина на Цензоре?
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12.11.2021 00:01 Відповісти
банальный нарсцисс и психопат. ничего интересного.
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13.11.2021 13:02 Відповісти
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