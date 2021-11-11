Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Голова МВС Денис Монастирський полетів у Волинську область для відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону, штучно організованими натовпами мігрантів, а також задля протидії іншим гібридним загрозам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

Монастирський здійснює візит разом із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою, головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Національної гвардії України Юрієм Лебедем.

У рамках робочої поїздки у Волинську область, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - зазначив голова МВС.

Під час візиту також буде проведено нараду з керівниками Об’єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, разом з керівництвом області та силовими структурами на предмет взаємодії у разі загрози українському кордону.

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