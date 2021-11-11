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Новини
2 007 18

Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Голова МВС Денис Монастирський полетів у Волинську область для відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону, штучно організованими натовпами мігрантів, а також задля протидії іншим гібридним загрозам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

Монастирський здійснює візит разом із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою, головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Національної гвардії України Юрієм Лебедем.

У рамках робочої поїздки у Волинську область, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - зазначив голова МВС.

Під час візиту також буде проведено нараду з керівниками Об’єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, разом з керівництвом області та силовими структурами на предмет взаємодії у разі загрози українському кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перебувають близько 5 тис. мігрантів з Близького Сходу: ескалація на кордоні можлива в будь-який момент, - Єнін

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4754) мігранти (1108) Монастирський Денис (392) Волинська область (860)


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Топ коментарі
+6
"Перевірка" на галікоптері по карті - це потужно.
В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
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11.11.2021 10:45
+4
Антимигратор № 1 в Европе (на правах рекламы)

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11.11.2021 10:47
+2
Здрасті! З яких це пір пограничники підчиняються міністерству оборони? Чувачок, ті хоч інформацію перевіряй, перед тим як висратись.
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11.11.2021 11:03
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А при чьом там монастырский, пограничники жеж министервству обороны починяются, вот хай резник едет и инспектирует
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11.11.2021 10:43 Відповісти
Прикордонники не МО.
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11.11.2021 11:02 Відповісти
Здрасті! З яких це пір пограничники підчиняються міністерству оборони? Чувачок, ті хоч інформацію перевіряй, перед тим як висратись.
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11.11.2021 11:03 Відповісти
Ні, прикордонники МО не підлеглі. Вони підлеглі Володі. А уявив, як вони захищають наші кордони. Там з "чорнобильської зони"рік назад вийшло два палія і ледь всі ліси України не спалили і що зробили "зеленогвардійці", затримали їх? Знайшли якогось дядька, що палив буря'н на городі і списали на нього всі підпали.
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11.11.2021 11:48 Відповісти
Перед цим були підлеглі МВС, с уходами пана Авакова їх Володя забрав під себе.
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11.11.2021 11:49 Відповісти
"Перевірка" на галікоптері по карті - це потужно.
В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
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11.11.2021 10:45 Відповісти
не забуваймо про "бурштинську народну республіку". може тому на гелікоптері і по карті )
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11.11.2021 10:57 Відповісти
Зедебилы ,тупые по карте 81 года,проверяет границу.Есть интернет и летать никуда не надо.Можно из кабинета каждый метр рассмотреть.Во всем показуха.Где заграждения или хотя бы рвы ,что бы чужеземцев хоть на немного задержать.Иначе бульбометы с кацапами их на рейсовых автобусах завозить будут прямо в Украину.Или на каждые 1074км границы пограничников с полицией расставите.
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11.11.2021 12:28 Відповісти
Антимигратор № 1 в Европе (на правах рекламы)

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11.11.2021 10:47 Відповісти
Монастирський вилетів на пошуки кордону. Кордон не виявлено, тому й шукають по карті, де він мав бути.
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11.11.2021 11:05 Відповісти
Нормальный министр: - не беспокойтесь(группы "кого надо" давно уже стерегут/берегут каждый метр)
Совковый: - (Летит пафосно, толкает речи, потом фурshit, потом проспаться и...) - мы начинаем ык, это самое, а, прыкрывать вот это, что уж там уж, но все прикрыто, вот австрийская область, ой, воинская, прикрыта... сто миллионеров, или кто там, сто траков с контра, ой, сто танков и милл, поллиционистов прикрыли вот даже фото грибов которые они там нашли, нелегальные между *рочим
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11.11.2021 11:09 Відповісти
Та щось ви, дядьку, 3,14здите... Бо щодня чорних на вулиці бачу все більше і більше. А, по-друге, в самій "бідній" країні Європи кацапи на заклик "чемодан-вокзал-росія" аж ніяк не реагують.
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11.11.2021 11:59 Відповісти
Перевіряти вже піздно, треба посилювати та моніторити весь кордон з Білорусью.
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11.11.2021 11:14 Відповісти
шо він там збирається перевіряти - для волиняк ційво мігранти це вже років двадцять як прибутковий бізнес..
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11.11.2021 11:29 Відповісти
Мінуйте кордон. Підключайте на кордоні дріт до високої напруги. І буде нам щастя.
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11.11.2021 12:05 Відповісти
А что??? , у нас монастырский уже стал ******** специалистом по обороне границ Украины!!! Уже был один придурок, генерал-полковник, из милиции, который обещал парад победы в Крыму! Как стало жарко на Донбассе . сразу драпанул в Киев!! Мудила!! Охраной границ должны заниматься пограничники , военные и спецгвардия , а не милицейское ЧМО!!!
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11.11.2021 14:02 Відповісти
 
 