Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС
Голова МВС Денис Монастирський полетів у Волинську область для відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону, штучно організованими натовпами мігрантів, а також задля протидії іншим гібридним загрозам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
Монастирський здійснює візит разом із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою, головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Національної гвардії України Юрієм Лебедем.
У рамках робочої поїздки у Волинську область, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.
"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - зазначив голова МВС.
Під час візиту також буде проведено нараду з керівниками Об’єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, разом з керівництвом області та силовими структурами на предмет взаємодії у разі загрози українському кордону.
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В нас до цієї кризи не готово рівно нічого. Нуль.
Передбачаю, що знову волонтери будуть виганяти "мігрантів", а нацгвардія і прикордонники показово прочісуватимуть після цього ліси.
Совковый: - (Летит пафосно, толкает речи, потом фурshit, потом проспаться и...) - мы начинаем ык, это самое, а, прыкрывать вот это, что уж там уж, но все прикрыто, вот австрийская область, ой, воинская, прикрыта... сто миллионеров, или кто там, сто траков с контра, ой, сто танков и милл, поллиционистов прикрыли вот даже фото грибов которые они там нашли, нелегальные между *рочим