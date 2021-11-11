Кулеба та Єрмак обговорили з Нуланд безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону, - МЗС

10 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник офісу Президента України Андрій Єрмак провели у Вашингтоні зустріч із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Підкреслюється, що сторони позитивно відзначили, що стратегічне партнерство України та США цьогоріч вдалося значно зміцнити завдяки зусиллям лідерів двох держав, президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

"Співрозмовники обговорили подальше втілення пріоритетів двосторонньої співпраці в межах Комісії стратегічного партнерства Україна-США, приділили увагу актуальній безпековій ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Вікторія Нуланд запевнила у непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, що триває, подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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