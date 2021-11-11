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Кулеба та Єрмак обговорили з Нуланд безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону, - МЗС

Кулеба та Єрмак обговорили з Нуланд безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону, - МЗС

10 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник офісу Президента України Андрій Єрмак провели у Вашингтоні зустріч із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України. 

Підкреслюється, що сторони позитивно відзначили, що стратегічне партнерство України та США цьогоріч вдалося значно зміцнити завдяки зусиллям лідерів двох держав, президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

"Співрозмовники обговорили подальше втілення пріоритетів двосторонньої співпраці в межах Комісії стратегічного партнерства Україна-США, приділили увагу актуальній безпековій ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Вікторія Нуланд запевнила у непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, що триває, подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Автор: 

армія рф (17264) росія (65002) Донбас (22354) Нуланд Вікторія (175) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1371)


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Звучит как-то так: Кулеба с Нуланд в деталях доложили ***** все подробности планов Украины и США по Донбассу.
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11.11.2021 10:56 Відповісти
Краще б він відвідав Офіс През з кайданками для ФСБ щурів.
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11.11.2021 10:59 Відповісти
С Кулебой понятно, работа у него такая. А о чем там блеял Дерьмак ? Отчитался, сколько рулонов туалетной бумаги купил для ОПы? Сколько ручек, бумаги для принтеров купил, сколько шаурмы для бубочки купил для обеда найвелычнишого?
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11.11.2021 11:08 Відповісти
Тут більше підходить Кулеба був присутнім при розмові Єрмака з Нуланд
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Чому єрмак ще не на ЗОНІ ???
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11.11.2021 11:37 Відповісти
А кулеба без єрмака ні як!!! Все під контролем зрадника!!!!
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11.11.2021 11:40 Відповісти
Ну как тут бе Ермака.
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11.11.2021 12:10 Відповісти
До чого тут звагосп дєрмак??
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11.11.2021 13:30 Відповісти
 
 