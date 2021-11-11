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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ знову розширить перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням: наказ на погодженні з іншими міністерствами, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні можуть розширити список професій для обов'язкової вакцинації. Серед них і працівники медичних закладів.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації.

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Мова йде про:

  • працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
  • працівників органів місцевого самоврядування,
  • працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.

З 9 грудня ця норма буде діяти для працівників:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
  • установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
  • підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Уже обов'язково повинні зробити щеплення працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Вот я ,например убежденный , как вы говорите , антиваксер.Переболел еще весной в легкой форме. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым! Как вы думаете , хоть один функционер от медицины утвердит это? Хоть один настоящий врач подтвердит что это так?
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11.11.2021 12:42
+7
как скоро рухнет этот карточный домик с "добровольной" вакцинацией? когда до ежемесячной дойдет? или раньше?
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11.11.2021 11:23
+4
Прочитай чуть выше! И подумай как будет проходить десятая ,сотая ревакцинация ? А насчет бесплатно, так я налогами заплатил за эту так называемую бесплатную вакцинацию! А бесплатным бывает только сыр в мышеловке! А насчет теории Дарвина , так именно это и произойдет! https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

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11.11.2021 12:53
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Хе-хе. Антиваксерам все условия для того, чтоб начать новую жизнь на природе, пешим порядком, с натуральным обменом. Но они снова счас взвоют на болотах, что им прищемляют
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11.11.2021 11:12 Відповісти
На болотах?? Чого на масковії витимуть від українських законів?
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11.11.2021 11:19 Відповісти
А козлорылые всегда воют на Украину
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11.11.2021 11:21 Відповісти
Сусід мєнт (патрульний) скаржився, що повідсторонювали поліцаїв що не прищепилися на 3 тижні від роботи. І тепер прищепленим доводиться працювати сутки через сутки. З ніг падають.
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11.11.2021 11:20 Відповісти
Та наздоровье, полностью поддерживаю. Щимите их, никуда не денуцца.
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11.11.2021 11:13 Відповісти
а прививки в какой валюте оплачиваются ?
как говорил кореш зеленского, 18 долларов или и гривну к оплате принимают ?
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11.11.2021 11:18 Відповісти
Мед работники и работники мед учреждений всех форм собственности ( от министра до уборщицы ) должны были идти под №1 на двойную вакцинацию ( по примеру Франции), потом все остальные. Но правда некто не поверит в те % что по новой будет говорить Ляшко, особенно после того как он говорил о 80%, потом о 50%, потом опять о 80%.. а реально то сколько ( и не фальшивых, им то это проще сделать чем простому обывателю).
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Вот интересно: а какая тебе разница, что он там говорил? Привейся и забей на эти словесные упражнения чиновников. Не хочешь прививаться? Ну тогда твои поиски заговоров мне понятны.
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11.11.2021 11:45 Відповісти
Что ты запоешь после десятой обязательной платной вакцинации?
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11.11.2021 11:53 Відповісти
У тебя Валера, очень короткий ум,что бы задуматься хоть на миг дальше изложенных в методичке изречений! Но я понимаю , что мнение скота хозяев не интересует, их интересует выполнение команд и наращивание живого веса , или надои , или яйценоскость, так что думать их не учат ! Да и научить проблематично ,так , одни рефлексы как у собаки Павлова . Я нарываюсь время от времени на твои комментарии и они очень информативны в этом смысле .В них никогда нет собственных мыслей, только установленные хозяином штампы ,ну а от себя ты только унижения собеседника добавляешь.Причем очень тупые и неинтересные .Так что можешь стараться дальше ,хотя я не уверен что не разговариваю с отлично выдрессированной обезьяной ,научившейся печатать на клавиатуре за бананы!
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11.11.2021 12:34 Відповісти
Ну вот , Валера испугался и самоликвидировался , может в пятый раз вакцинировать побежал? Говорят оно помогает !
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11.11.2021 12:54 Відповісти
Не свисти. Вакцинация необязательна и бесплатна. Не хочешь - не прививайся. Поддержи теорию Дарвина.
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Прочитай чуть выше! И подумай как будет проходить десятая ,сотая ревакцинация ? А насчет бесплатно, так я налогами заплатил за эту так называемую бесплатную вакцинацию! А бесплатным бывает только сыр в мышеловке! А насчет теории Дарвина , так именно это и произойдет! https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

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11.11.2021 12:53 Відповісти
Вы еще и за вакцинированного Омерзительный заплатили.
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11.11.2021 12:59 Відповісти
Дарвін отримав по заслузі:
Врачи поставили Дарвину несколько диагнозов, от аппендицита и непереносимости лактозы до шизофрении...
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11.11.2021 13:16 Відповісти
для запорєбріка інформація.

вакцинація в Україні безкоштовна.
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11.11.2021 15:31 Відповісти
А никто и не говорит, что она сейчас за деньги! То ли еще будет!
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11.11.2021 21:46 Відповісти
Не в суть вопроса смотрите " товарищ"... Что бы по настоящему пропагандировать вакцинацию, нужно было привить двойной ( тройной) дозой всех работников мед учреждений всех форм собственности.. в первую очередь.. ( а не объяснять что медики не хотят вакцинироваться , а отстранить от работы их мы не имеем возможностей).. Вот и все. Пока этого нет, нет и веры в вакцину у 80% населения. ( ларец открывается очень просто) И это факт.
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11.11.2021 12:03 Відповісти
как скоро рухнет этот карточный домик с "добровольной" вакцинацией? когда до ежемесячной дойдет? или раньше?
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11.11.2021 11:23 Відповісти
сначала 5-6 месяцев ,а дно ежемесячной, думаю,еще лет 5 будем добираться!
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11.11.2021 11:51 Відповісти
Усі держслужбовці мають бути привитими
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11.11.2021 11:24 Відповісти
Це добре. Не хочте добровільно - заставимо. Переконувати та просити антиваксерів-долбо.обів вже досить.
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11.11.2021 11:40 Відповісти
А не заставим - расстреляем , или повесим , зачем пулю тратить , веревку второй раз можно использовать!
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11.11.2021 11:52 Відповісти
"Добровільна" вакцинація впевнено перетворюється в обов'язкову. Цікаво, як вони можуть заставити комунальні установи і місцеві ради? Вони ж не підпорядковані державі.
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11.11.2021 11:43 Відповісти
Мое мнение,в первую очередь надо давать волчьи билеты тележурналистам.Ковид отрицательно сказывается на их мозговой деятельности и они начинают нести сущий бред..Правда за деньги.
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11.11.2021 12:04 Відповісти
Ну так таки не совсем отрицательно сказывается, если про себя любимого даже в таком случае не забывают.
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11.11.2021 13:01 Відповісти
та не дай Бог, бо ж серед них багато адекватних людей, яких просто "заставили"... під приводом залишити їх без засобів до існування.
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11.11.2021 12:33 Відповісти
воно то правда...але цифри інші..

100% вакцинированных умрут в течение 100 лет
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11.11.2021 15:33 Відповісти
Питання - чи можна людям з цього переліку "вакцинуватись" без підпису про "добровільність" такої "вакцинації"?
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11.11.2021 12:28 Відповісти
Без підпису не вакцинують.
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11.11.2021 13:02 Відповісти
цель глобалистов и их марионеток - вакцинировать чипировать как можно большее число людей.
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11.11.2021 15:34 Відповісти
Вот я ,например убежденный , как вы говорите , антиваксер.Переболел еще весной в легкой форме. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым! Как вы думаете , хоть один функционер от медицины утвердит это? Хоть один настоящий врач подтвердит что это так?
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Да Вы наглец. Как у Вас даже мысль шевельнулась требовать подобные вещи. Крамолу пишете.
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11.11.2021 13:04 Відповісти
Зараз Вас грєфи, глазкови, бєлякови та інші подібні місцеві недоумки, назвуть кацапом та "агентом кремля", ну ще про "чіпи" можуть згадати
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11.11.2021 13:18 Відповісти
Самое обидное не то ,что они создают проблемы для нормальных людей , они же не понимают , что и себя в ярмо тянут и в скот превращают! На днях у меня ребенок в школе учил древний Египет! Он на дистанционное сейчас, а я вообще уже года 4 как дома работаю , так я слышал как высоко поднялась цивилизация древнего Египта , вплоть до хирургических операций и стоматологии! А потом причина падения -- коррупция , деградация правящего класса! А что сейчас происходит? С нами? А со всем миром? Бабло побеждает ВСЕ! И добро и зло! И превращается само в ЗЛО! Ради чего вся эта истерия? Ради людей? Но когда люди умирают от голода, от болезней , от стрессов и плохой экологии, когда климат преподносит сюрпризы, где были все эти благодетели? На этом ведь денег не заработаешь! А тут такая удача! Ковид! И все сразу стали белыми и пушистыми - забота о людях превыше всего! Медицину превратили в бизнес , а тут - БЕСПЛАТНО! На халяву и уксус сладкий! Пропаганда по Гебелльсовско-Гитлеровской технологии! Пипл схапает все! Пострашнее да поневероятнее истории надо показывать! Повторяй одно и тоже и тебе поверят! Чем чудовищнее ложь , тем охотнее в нее верят - это сказал Гитлер !
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11.11.2021 13:31 Відповісти
не обов"язково...

але антиваксерною пропагандою мізки Хорбоконя "промиті" знатно..
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11.11.2021 15:38 Відповісти
Ставайте в чергу на третю дозу - вона вже не за горами.
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11.11.2021 16:20 Відповісти
Я сам мізки промию кому хочеш . І усіляку пропаганду не читаю і не дивлюсь.Сам звик думати і вирішувати проблеми, а от ідейні ваксери ще ні однієї своєї думки не висказали , тільки цитати з пропаганди Гебелльсовских ЗМІ!
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11.11.2021 21:29 Відповісти
. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым!

а може вам ще ключі від хати,де гроші лежать ? )))))))
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11.11.2021 15:35 Відповісти
А тоді одне тільки питання, чому усі знімають відповідальність за вакцинацію з виробників, з медпрацівників, з держави!? Адже,якщо,як розповідають , так мало побічних явищ і не буде довгострокових побічних явищ , то хіба держава, або виробник, або хто інший не може взяти на себе відповідальність за ту мізерну частку людей , що,як вони говорять, може мати ці негативи? Подивіться , я не вказав температуру кілька днів і інші побіні ефекти, мене цікавить довгострокова перспектива! Ні ! Ніхто вам нічого не гарантує! А чому! Думайте самі , якщо мізки зостались!
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11.11.2021 21:34 Відповісти
демагоги,ПНХ !!!
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11.11.2021 15:36 Відповісти
Узнали состав МИНЕРАЛКИ
https://www.youtube.com/watch?v=z5TmxnD9Vfc&ab_channel=Amus
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11.11.2021 13:42 Відповісти
Ну если быть честным, то это не пфайзер, а ковишилд то есть астразенека из Индии! То что на клетках эмбрионов выращивается это еще чепуха! Это потому что клетки эмбрионов имеют большой потенциал, у них теломеры еще длинные и они могут хорошо размножаться
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11.11.2021 21:44 Відповісти
 
 