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ДБР повідомило Леросу про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

ДБР повідомило Леросу про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

Нардепу Гео Леросу вручено письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"04 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення.

У цих діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи.

Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду", - йдеться в повідомленні.

Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Також читайте: Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДБР (3481) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+68
По-моему, у дбр должны быть несколько другие функции, чем за факи прессовать
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11.11.2021 11:24
+64
Мудак твой **********.
Именно ЗЕ сделал из Украины посмешище. И начал он это делать еще до 2019 года.
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11.11.2021 11:37
+52
сцикуняра абідєлось таки....
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11.11.2021 11:24
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Зеленский и Ермак поделили палец поровну или каждый принял на свой счет?
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11.11.2021 13:06 Відповісти
после отключения микрофона просто попросил еще одну минуту
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11.11.2021 13:12 Відповісти
-пошліть це адвокату Лєроса
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11.11.2021 13:17 Відповісти
Зараз американці «насолоджуються» найвищою інфляцією за 30літній період із президентом із найнижчим рейтингом за всю історію. «Fuck Trump"?))) ага…
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11.11.2021 13:31 Відповісти
ну фсё. 10 лет тюрьмы.
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11.11.2021 13:23 Відповісти
дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.

Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
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11.11.2021 13:26 Відповісти
щось там гуркоче ? та то рейтинг найвеличнішого - велике завжди гепається гучно
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11.11.2021 13:28 Відповісти
Якби то велике, а то як шифер сповзає, але ще не вечір.
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11.11.2021 13:33 Відповісти
за два місяці на 5 -велике (усі кричать тиждень) , а за три тижні на три -мале?
нагадало про раки по 5 но вчєра
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11.11.2021 13:52 Відповісти
до Нового року з таким темпом буде рейтинг 14 (ще не зима)
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11.11.2021 13:53 Відповісти
Прийдеться ідти підробляти на корпоративи, хоч аплодуватимуть.
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11.11.2021 15:02 Відповісти
Огласите список пристойных жестов для действующей влады. Шоб всем было приятно.
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11.11.2021 13:39 Відповісти
Нема таких! Ніхт. Наін. Ноу-ноу. Епсент!
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Судя по тому что земрази ссылаются на (ч. 1 ст. 296 КК України)там и перечислены все пристойные и не пристойные жесты ( но нет).как они собираются определять пристойность жеста вопрос
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11.11.2021 17:14 Відповісти
Тобто коли Зе флешмоб ідітьусраку запускав, то йому норм було? А тут коли проти нього, то і кримінал впаять можна?
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11.11.2021 13:41 Відповісти
Потрібно просто відновити цей флешмоб в залі Верховної Ради.
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11.11.2021 13:50 Відповісти
ви не понімаіті ета другоє
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11.11.2021 13:54 Відповісти
Как посмел подлец, самому сцарю палец показать! Он наверное всю ночь не спал, обиделся бедолага)))
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11.11.2021 13:46 Відповісти
Леросу надо помалкивать, пусть на суде ярмазеленский укажет, кому фак, за что и обоснуют .....
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11.11.2021 13:52 Відповісти
с каких пор "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности" - это преступление?
бред.
тогда Бубочку можно было так штрафовать за каждый концерт 95 квартала.
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11.11.2021 13:53 Відповісти
молодец Лерос, Жучь зе!гнидоту
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11.11.2021 13:54 Відповісти
Какое к черту подозрение? Жестовый язык используются в культуре глухих и слабослышащих с целью коммуникации. Так как Леросу отключили микрофон, оманский шут стал на время слабослышащим, поэтому Леросу пришлось использовать язык жестов.
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11.11.2021 13:54 Відповісти
Пішли в хід Політичні Переслідування від ЗЕ-Кодла.... Скоро буде "Янукович 2" роблять рімейк.



Алльоооо!!!! Гарааааж!!! Бабки у під'їзда!! Смєтунииии!!!! Вы где падлы!!!!
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11.11.2021 13:57 Відповісти
Стесняюсь спросить про Чауса. Там уже все расследовано?
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11.11.2021 14:01 Відповісти
и про покушение на шофера шефира ))))
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11.11.2021 15:20 Відповісти
Лерос,ты ему слишком короткий покзал фок-ю.
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11.11.2021 14:24 Відповісти
Навіть гидко щось коментувати.Це вже дно пробите до земного ядра.Бачте, Воно образилося!Мабудь ще й впісялося з переляку
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11.11.2021 14:30 Відповісти
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11.11.2021 14:39 Відповісти
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11.11.2021 14:40 Відповісти
Бумеранг повертається. Чим ЗЕ займався до преЗЕдества? Тому прилітати буде і далі. І ніяке дбр не допоможе...
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11.11.2021 14:40 Відповісти
Пора започатковувати флешмоб, Покажи фак Зеленському.
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11.11.2021 14:49 Відповісти
Зедебилы. Точно.
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11.11.2021 14:52 Відповісти
Щоб вони там не придумували, але статті такої нема ні в жодному кодексі!!!!!
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11.11.2021 14:53 Відповісти
Смотри накличешь, добавят задним числом.
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Они не правильно поняли. Микрофон был отключен. Лерос просил ОДНУ МИНУТУ.
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11.11.2021 14:54 Відповісти
Напомнил, что Зеленский шёл на 1 срок.
Это деловая этика, напоминание, услуга.
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11.11.2021 15:29 Відповісти
дожились ))) клоун возомнивший себя преЗЕдентом и завхоз чувствующий себя преЗЕдентским поводырем и обладателем государственной тайны (знает дозу найвеличнейшего))) решили опозориться по полной???? где есть описание или трактовка в уголовном праве этого жеста ???
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11.11.2021 15:24 Відповісти
Что это за президент, который боится чьего-то среднего пальца ?
Франклин Рузвельт только посмеялся бы, потому что знал себе цену.
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11.11.2021 15:27 Відповісти
Подозрение ни о чем. В суде у него нет шансов, даже в самом продажном суде. Шестерки из ГБР выглядят реально жалко
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11.11.2021 15:28 Відповісти
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11.11.2021 15:31 Відповісти
Временами действия нінешней власти візівают ощущение оргазма.
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11.11.2021 15:33 Відповісти
Абсолютна безперспективна справа. Такі дії згідно кометаря КК мінімум 20 хвилин повинні тривати. Короче в дбр такі,самі поци як і мвс та сбу.
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11.11.2021 15:58 Відповісти
за середній палець президенту, привід до відповідальності за законом.
за держзраду президентом (розсекречення справи вагнерівців) ворожій стороні, НІЧОГО, навіть простих пояснень. палець показаний в правельному напрямку...
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11.11.2021 16:03 Відповісти
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11.11.2021 16:42 Відповісти
Не треба ототожнювати все суспільство із тупою, самозакоханою потворою.
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11.11.2021 17:12 Відповісти
Нецензурная брань законодательством предусмотрена. А вот жесты- нет. Да и нам присуще ребром ладони по сгибу руки, как то вот так... А средний палец сугубо забугрянский жест. Короче, позорище продолжается.
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Русиш культуриш, а х#лиш!!
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11.11.2021 20:00 Відповісти
маленьке зелене чмо знову обідєлі
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11.11.2021 17:46 Відповісти
Ахахах)))) Обідили найвеличнішу бубочку світу, ай ай ай... Ну і позорище...
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11.11.2021 18:17 Відповісти
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11.11.2021 18:37 Відповісти
ДБР це як вічний парад гомосексуалістів - велика зарплатня в обмін на легалізацію збочення
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11.11.2021 18:39 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.11.2021 18:41 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVZ-kqrIZkXXSX82GgmGDgnf0IH8USpq2rgcc7_SS2zLwNKB7n8mEi2n-ZJfTXrNFyrxKc0pdGeaue54MgN1BT9PUrDWRS3CRsLWwet8O9EClq4XxwwAkbzdRoimsf-7b0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 5 ч. ·



Пам'ятаєте як Зеленський тикав «фак» всій країні?
Принижував Томос, мову, армію. Принижував найголовніші цінності країни, яка кров'ю виборювала їх на Майданах та війні.

Пам'ятаєте як Зеленський називав нашу країну «проституткою» та знущався над галичанами?
Він принижував гідність мільйонів людей і сміявся з нашого руху до європейських цінностей.

Сьогодні Зеленський і його влада дали наказ пакувати до в'язниці депутата, який показав цей жест вже самому Зеленському. Знов потерпілий він, а не вся країна, яку просто множать на нуль зелені неокомуністи.

Ніхто тоді не відкривав на Зеленського і його промосковський квартал кримінальних справ, бо це ж була свобода слова.
До речі, та свобода слова яку сьогодні забирає вже сам Зеленський через свої «закони про деолігархізацію». Яскравий приклад газета KyivPost чи намагання знищити Прямий чи 5й.

Ось жест, Зеленський за 2.5 років показує тепер кожному з нас. Кожен жень. Коли ви отртмуєте платіжки за комуналку, коли бачите ціни на продукти і пальне, коли спостерігаєте як руйнується парламентаризм та демократія, коли він сміються над нами з офшорами, коли вони п'янючі їздять за кермом чи коли зливають державні операції по «вагнерівцям», коли…коли…коли…

Таких «коли» сотні і сотні.
Зеленський сьогодні клепаючи справу за «середній палець» показує його кожному з нас, сміючись. Вони зробили всю країну, РАЗОМ…

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11.11.2021 18:46 Відповісти
Дриб'язкова якась величність , в зє-нєлоха...
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11.11.2021 18:54 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUqztvdX8i43daZJy5XhXEuwdnZc7LyEoMXvG0R2TPZGWr9EgpMxeTpSyva56Gqa44XjahYsJ9n1ZP9n9pgH7-********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·



Це заступник генерального прокурора Якубовський, який підписав мені незаконну підозру.
До речі, підозра написана з помилками і містить зайвий текст іншої кримінальної справи, яка стосується брата Єрмака
От іронія))
Це так в угоду Зеленському писали швидкоруч на коліні чи якийсь натяк? ))

Цю псевдо підозру відмовились підписати всі, крім Якубовського, бо саме для таких справ брали на роботу «Зицпредседателя Фунта» Якубовського.
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11.11.2021 18:55 Відповісти
Когда отключили микрофон, когда нет звука, тогда люди общаются языком жестов
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11.11.2021 20:00 Відповісти
Ну прям, как какая-то обидчивая девица, стыд да срам один, тьфу...
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11.11.2021 19:33 Відповісти
Из-за фака предъявлять подозрение? Ещё бы ЗЕ! подослал наёмных убийц к Леросу из-за обиды. Боже, какое позорище!
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11.11.2021 19:45 Відповісти
Было еще одно такое ЧМО. Сене Яценюку показал средний палец сотрудник спец подразделения МВД. Сенька тогда побежал жалится Президенту Ющенко и вся страна наблюдала по ТВ этот детский сад )))))))))))))

Похоже это национальная особенность )))))))))))
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11.11.2021 19:58 Відповісти
Президент = загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. Джерело:
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11.11.2021 20:22 Відповісти
Открывать дела за жесты, дожились!
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11.11.2021 20:29 Відповісти
Теперь я понял, что строит Зеленский.

Он строит Прекрасную Россию Будущего.

На территории Украины.
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11.11.2021 21:33 Відповісти
Дебилы Большого Розлива
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11.11.2021 23:28 Відповісти
У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82) Вікіпедії на запит "средний палец жест" є інформація про те, що Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, цей жест в даний час сприймається як протест, хвилювання. Леросу обмежили право виступу після заяви про зрадників, то, може, він розхвилювався з цього приводу?

Колись жив Персій Флакк, який у другій своїй Сатирі зазначив таке (у перекладі на російську):
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html "Вот вынимают, смотри, богомольные тетки и бабки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Из колыбели дитя и лобик и влажные губки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Мажут сначала слюной, поплевав на перст непристойный,
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html ЧТОБЫ ДИТЯ ОСВЯТИТЬ И ОТ СГЛАЗА ДУРНОГО ИЗБАВИТЬ..."

Для адвоката у справах про дифамацію, захисту свободи думки ця справа "Лєроса-святителя" важкою не буде.
У тій же Вікіпедії йдеться про те, що в Ірані, наприклад, піднятий вгору великий палець долоні, стиснутої у кулак, означає те саме, що й виставлений середній палець, і що, може давайте пошукаємо в Інтернеті малюнки-фотки, де ЗЕЛЕНСЬКИЙ цим жестом "освячує" іранців?
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11.11.2021 23:44 Відповісти
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11.11.2021 23:44 Відповісти
признать его умственно неполноценным да и забыть про него.
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13.11.2021 13:10 Відповісти
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