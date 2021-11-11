ДБР повідомило Леросу про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака
Нардепу Гео Леросу вручено письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.
"04 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення.
У цих діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи.
Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду", - йдеться в повідомленні.
Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.
Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
нагадало про раки по 5 но вчєра
бред.
тогда Бубочку можно было так штрафовать за каждый концерт 95 квартала.
Алльоооо!!!! Гарааааж!!! Бабки у під'їзда!! Смєтунииии!!!! Вы где падлы!!!!
Это деловая этика, напоминание, услуга.
Франклин Рузвельт только посмеялся бы, потому что знал себе цену.
за держзраду президентом (розсекречення справи вагнерівців) ворожій стороні, НІЧОГО, навіть простих пояснень. палець показаний в правельному напрямку...
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 5 ч. ·
Пам'ятаєте як Зеленський тикав «фак» всій країні?
Принижував Томос, мову, армію. Принижував найголовніші цінності країни, яка кров'ю виборювала їх на Майданах та війні.
Пам'ятаєте як Зеленський називав нашу країну «проституткою» та знущався над галичанами?
Він принижував гідність мільйонів людей і сміявся з нашого руху до європейських цінностей.
Сьогодні Зеленський і його влада дали наказ пакувати до в'язниці депутата, який показав цей жест вже самому Зеленському. Знов потерпілий він, а не вся країна, яку просто множать на нуль зелені неокомуністи.
Ніхто тоді не відкривав на Зеленського і його промосковський квартал кримінальних справ, бо це ж була свобода слова.
До речі, та свобода слова яку сьогодні забирає вже сам Зеленський через свої «закони про деолігархізацію». Яскравий приклад газета KyivPost чи намагання знищити Прямий чи 5й.
Ось жест, Зеленський за 2.5 років показує тепер кожному з нас. Кожен жень. Коли ви отртмуєте платіжки за комуналку, коли бачите ціни на продукти і пальне, коли спостерігаєте як руйнується парламентаризм та демократія, коли він сміються над нами з офшорами, коли вони п'янючі їздять за кермом чи коли зливають державні операції по «вагнерівцям», коли…коли…коли…
Таких «коли» сотні і сотні.
Зеленський сьогодні клепаючи справу за «середній палець» показує його кожному з нас, сміючись. Вони зробили всю країну, РАЗОМ…
https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·
Це заступник генерального прокурора Якубовський, який підписав мені незаконну підозру.
До речі, підозра написана з помилками і містить зайвий текст іншої кримінальної справи, яка стосується брата Єрмака
От іронія))
Це так в угоду Зеленському писали швидкоруч на коліні чи якийсь натяк? ))
Цю псевдо підозру відмовились підписати всі, крім Якубовського, бо саме для таких справ брали на роботу «Зицпредседателя Фунта» Якубовського.
Похоже это национальная особенность )))))))))))
Он строит Прекрасную Россию Будущего.
На территории Украины.
Колись жив Персій Флакк, який у другій своїй Сатирі зазначив таке (у перекладі на російську):
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html "Вот вынимают, смотри, богомольные тетки и бабки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Из колыбели дитя и лобик и влажные губки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Мажут сначала слюной, поплевав на перст непристойный,
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html ЧТОБЫ ДИТЯ ОСВЯТИТЬ И ОТ СГЛАЗА ДУРНОГО ИЗБАВИТЬ..."
Для адвоката у справах про дифамацію, захисту свободи думки ця справа "Лєроса-святителя" важкою не буде.
У тій же Вікіпедії йдеться про те, що в Ірані, наприклад, піднятий вгору великий палець долоні, стиснутої у кулак, означає те саме, що й виставлений середній палець, і що, може давайте пошукаємо в Інтернеті малюнки-фотки, де ЗЕЛЕНСЬКИЙ цим жестом "освячує" іранців?