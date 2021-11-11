ДБР повідомило Леросу про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

Нардепу Гео Леросу вручено письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"04 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення.

У цих діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи.

Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду", - йдеться в повідомленні.

Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

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