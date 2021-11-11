Денісова просить Шкарлета та Ляшка переглянути переведення шкіл на дистанційку: Права дітей на освіту не мають порушуватися
Пандемія коронавірусу COVID-19 стала викликом у забезпеченні більшості основоположних прав людини, зокрема і права на освіту.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Уряд запровадив обмеження, що посилюються залежно від встановленого рівня протиепідемічних заходів.
"Одним із таких обмежувальних заходів є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте ці обмеження повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів. Наразі, за інформацією Міністерства освіти України, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості)", - нагадує омбудсмен.
"Водночас вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами (якщо в серпні не було щеплено й третину вчителів, то станом на 8 листопада, майже 93% працівників отримали одну дозу вакцини, а 76,2 % - дві дози). Рівень захворюваності дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я України, не перевищує 8% від загальної кількості осіб, які інфікувалися COVID -19", - зазначила Денісова.
"Здійснений мною моніторинг засвідчує, що попри дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання. Зауважую, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, - відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо", - додає вона.
Вона також нагадує, що про порушення права дітей на освіту через повсюдне закриття шкіл зазначив Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге. Для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися протиепідемічних заходів у навчальних закладах, зазначає омбудсмен.
"У зв’язку із зазначеним, для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів", - резюмувала вона.
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"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями.
Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них - в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса".
Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/4/7312784/ мальчик 8 лет .
это я к тому,что кто пишет сценарий,тот его и исполняет. по простому-если звёзды зажигают,значит это кому то нужно.
так что я бы на вашем месте просто заткнулся бы.
"У детей, как и у взрослых, были "волны": спад количества госпитализаций в конце января и резкий скачок в конце мая - начале июня, продлившийся по август включительно, - рассказывает заместитель заведующей инфекционным отделением Юлия Ордина. - Этого мы не ожидали: предполагали, что летом заболеваемость будет ниже: дети разъезжаются, не сидят в школьных классах, поэтому обычно меньше болеют вирусными заболеваниями. Но не в случае с ковидом".
Коронавирусную инфекцию у детей часто недооценивают, продолжает доктор:
"Многие родители говорят: "Мы считали: дети или не болеют ковидом, или переносят его легко". К сожалению, не всегда. У нас были пациенты на ИВЛ с 75% поражения легких. Подростки могут болеть как взрослые: с пневмониями и осложнениями. Склонным к тромбообразованию назначаем антикоагулянтную терапию, применяемую у взрослых. У некоторых пациентов на фоне ковида развивался, например, первично выявленный сахарный диабет. Ребенок мог болеть и раньше, но диабет был компенсированным - инфекция же становилась триггером, и иногда детей привозили на реанимационные койки в состоянии кетоацидоза. Понять, кто заболеет тяжело, а кто легко, невозможно".
Группа риска: новорожденные и младенцы
Новорожденные (то есть дети не старше месяца) поступали в отделение и сразу после родов, и уже после выписки домой. В первом случае маму и ребенка, как правило, лечат раздельно. Но если мама уже выздоровела, а ребенок продолжает болеть, она может переехать к нему.
Максима госпитализировали в 18 дней, рассказывает его мама Надежда (имена матери и ребенка изменены по просьбе семьи):
"Во время беременности я была максимально осторожна, работала удаленно, муж ходил в респираторе. Была уверена, что не заболею. Родился здоровенький малыш. Первым заболел папа, но мы не думали, что это коронавирус: незадолго до рождения малыша он специально привился. Поэтому вначале списывали все на недосып. Но все же заболел и, видимо, нас заразил тоже. Когда у мужа очень сильно поднялась температура, вызвали врача, сделали тест, и пришел положительный результат. Позже я почувствовала те же симптомы, малыш тоже начал кашлять и чихать. Сейчас намного лучше себя чувствуем. Анализы хорошие. Повторно сдали ПЦР - ждем результата".
"Новорожденные дети - группа риска, - говорит заведующая отделением Светлана Баннова. - Они по-разному реагируют на инфекцию, поэтому должны быть под наблюдением специалистов. Но тяжелых форм в таком возрасте, мы, к счастью, не наблюдали".
"Вначале было очень тяжело, - вспоминает события недельной давности Надежда. - Болела сама, и за малышом нужно было ухаживать. Сейчас встаю в пять утра, кормлю Максима, делаю процедуры, меняю подгузник, мою бутылочки - так каждые три часа. На чтение, интернет времени просто нет. Если есть лишних полчаса, стараюсь поспать".
"Боязнь ковида была год назад - вот тогда было страшно, - говорит Оксана. - В людных места протирали руки антисептиком, везде ходили в масках. Тогда мы не заболели, а когда "подзабили" немножко - случилось. У Софьи началась интенсивная рвота, поднялась высокая температура - 39. "Скорая" нас забрала в больницу, где вначале подозревали кишечную палочку, но после ПЦР-тестирования выяснилось, что это ковид.
И анализ крови не очень хороший по свертываемости - будут колоть уколы для предотвращения образования тромбов".
"Бабушка вчера умерла - дети, возможно, поедут в детдом"
Ковидом часто заболевают семьями. Многие родители переносят вирус тяжело и звонят с реанимационных коек в отделение узнать про детей. Иногда детей привозят из социальных центров - когда и мама, и папа уже в больнице. Были случаи, когда к выздоровлению детей кто-то из родителей умирал. Пациентам об этом не сообщают, особенно если они "тяжелые".
"Грустные истории в основном связаны не с тем, как дети болеют или проводят время на отделении, а с их родителями и с тем, откуда они приехали, - говорит медсестра Вероника Гущина. - Были дети из детдомов. Кто-то приезжал с побоями по социальным показаниям. Сейчас на отделении есть пятеро детей, они - одна семья. Как мы поняли, мама была лишена родительских прав и дети жили с бабушкой - их опекуном. Она заболела ковидом. Бабушку - в больницу, детей, потому что контакты, - к нам. Больше некуда. Бабушка вчера умерла. И, возможно, от нас они через социальный центр поедут в детский дом. Мы им об этом не говорили. Всю ночь об этой истории думала. Понимаю: их вряд ли кто-то возьмет, потому что пятеро, а разделять тоже нельзя".
Дети разносят заразу, умирают целыми семьями.
Все уже устали жить в масках и с ограничениям и тем не менее у нас продолжают упрямо отрицать что только вакцинация спасет нас и вернет к нормальной жизни.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ 2021, 08:28
В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи - дети.
то есть каждый 10-й заболевший сейчас - ребенок.
Предыдущие штаммы дети легче переносили. Дельта- никого не щадит..
Ведомство сообщает о еще 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3712 человек из Covid, болезнь унесла жизни 162 зараженных.
кстати, заметьте - это новости за МЕСЯЦ НАЗАД. Было 162 трупа. Сегодня их - более 800..
рост в пять раз всего за МЕСЯЦ..
это ппц...
нужник.Что бы не разносили заразу по размягченных СМИ мозгам население...
Ніби ми живемо у світі, де одні ангелочки, і основна біда - як би не зачепити кого крильцем.
Вседозволеність і безкарність за 30 років знецінили такі поняття як совість, мораль.
У підсумку - маса хитрих паскуд у владі і у побуті.
Закони і права - то уже вторинне.
У нашій країні закони не діють, бо у населення звиродніли мораль і совість.
И не оспаривай глупца"
Це Омар Хайам сказав.
згiдно совковому мозку вoна забороняє дитини тe що нe можe нi дитина нi вона контролювати. алe вважає за моральнe цe робити. бо прогнозує що почнуть бiгати всi.
чого одна дитина повинна чeрeз всiх страждати? i чeрeз вчилку яка нe можe знайти iнший вихiд iз ситуацii анiж як до нei совковки робили?
тeпeр бeрeм за основу що дитина знає своi права i борзiє ними користуватися - попри заборону вчилки йдe в туалeт. наприклад вона пeргороджує йому шлях. щоб нe опозоритися навалявши в штани дитина вiдштовхує вчилку. ти знаєщ що цe означає для пeдкоронованоi? нeповага про яку вона буд до усирачки валувать з усiх дiрок. i всe ц лиш чeрeз тe що вчилка нe знає прав дeтeй. пeдвуз ii нeдоклeпаною випустив.
що робив Тiщeнко коли йому задали нeвдобнi питання? вiн нападав на журналiстку звинувачуючи ii в наглостi задавати йому так питання. чистий совок! вона має задавати питання а тe що ти на них нe можeш вiдповiсти цe зовiм нe ii проблeма. алe совок ii в цьому звинувачує.
Даремно напинаєтесь. За сьогоднішні зусилля вам куратор не заплатить, бо ціль не досягнута.
Бажаю успіху у пошуку правильного рішення.
Бесплатные тесты - ЕЖЕДНЕВНО, все учителя вакцинированы.
При выявлении ученика с короной - весь клас уходит в карантин
ДЕНИСОВА -просто совок , не лозунги сейчас нужны- а бесплатное поголовное тестирование
У наших друзей дочка в школе в Мюнхене
весь форум знает , что я живу в Братиславе , а Вы с неба свалились
У моих детей два раза в неделю бесплатные тесты в школе
Шкода часу.
а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ти ось у Мюнхeнi нe живeш а знаєш. так з чого тeбe вспучило так по колхозному?
тeбe з братiслави замовляють тому знають звiдки ти?