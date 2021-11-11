Денісова просить Шкарлета та Ляшка переглянути переведення шкіл на дистанційку: Права дітей на освіту не мають порушуватися

Пандемія коронавірусу COVID-19 стала викликом у забезпеченні більшості основоположних прав людини, зокрема і права на освіту.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Уряд запровадив обмеження, що посилюються залежно від встановленого рівня протиепідемічних заходів.

"Одним із таких обмежувальних заходів є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте ці обмеження повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів. Наразі, за інформацією Міністерства освіти України, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості)", - нагадує омбудсмен.

"Водночас вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами (якщо в серпні не було щеплено й третину вчителів, то станом на 8 листопада, майже 93% працівників отримали одну дозу вакцини, а 76,2 % - дві дози). Рівень захворюваності дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я України, не перевищує 8% від загальної кількості осіб, які інфікувалися COVID -19", - зазначила Денісова.

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"Здійснений мною моніторинг засвідчує, що попри дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання. Зауважую, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, - відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо", - додає вона.

Вона також нагадує, що про порушення права дітей на освіту через повсюдне закриття шкіл зазначив Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге. Для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися протиепідемічних заходів у навчальних закладах, зазначає омбудсмен.

"У зв’язку із зазначеним, для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів", - резюмувала вона.

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