УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8587 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 944 70

Денісова просить Шкарлета та Ляшка переглянути переведення шкіл на дистанційку: Права дітей на освіту не мають порушуватися

Денісова просить Шкарлета та Ляшка переглянути переведення шкіл на дистанційку: Права дітей на освіту не мають порушуватися

Пандемія коронавірусу COVID-19 стала викликом у забезпеченні більшості основоположних прав людини, зокрема і права на освіту.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Уряд запровадив обмеження, що посилюються залежно від встановленого рівня протиепідемічних заходів.

"Одним із таких обмежувальних заходів є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте ці обмеження повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів. Наразі, за інформацією Міністерства освіти України, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості)", - нагадує омбудсмен.

"Водночас вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами (якщо в серпні не було щеплено й третину вчителів, то станом на 8 листопада, майже 93% працівників отримали одну дозу вакцини, а 76,2 % - дві дози). Рівень захворюваності дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я України, не перевищує 8% від загальної кількості осіб, які інфікувалися COVID -19", - зазначила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учні 1-4 класів в Києві продовжать навчання в дистанційному режимі, - Кличко

"Здійснений мною моніторинг засвідчує, що попри дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання. Зауважую, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, - відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо", - додає вона.

Вона також нагадує, що про порушення права дітей на освіту через повсюдне закриття шкіл зазначив Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге. Для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися протиепідемічних заходів у навчальних закладах, зазначає омбудсмен.

"У зв’язку із зазначеним, для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів", - резюмувала вона.

Читайте також: Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий

Автор: 

вакцина (4419) Денісова Людмила (883) омбудсмен (474) школа (2205) Ляшко Віктор (1512) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Привертає увагу до себе та...Денісова. Школи, дитячі садки завжди були мультиплікаторами розповсюдження сезонних хвороб - приносили додому ОРЗ, та інше...
показати весь коментар
11.11.2021 11:53
+7
Сейчас стоит вопрос выживания детей и их семей.а учиться можно и дома. Интернет у всех есть. Было бы желание
показати весь коментар
11.11.2021 11:27
+6
Одно из главных конституционных прав - право на жизнь. Оно в приоритете.
показати весь коментар
11.11.2021 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас стоит вопрос выживания детей и их семей.а учиться можно и дома. Интернет у всех есть. Было бы желание
показати весь коментар
11.11.2021 11:27 Відповісти
Це не навчання, а знущання над дітьми та батьками. Школа для цього й створена, щоб туди ходили діти.
показати весь коментар
11.11.2021 11:43 Відповісти
залeжить вiд вiку дитини. 1-4 класи нe можуть вчитися вдома. виходить що батьки пiсля робoти щe працюють вчитeлями
показати весь коментар
11.11.2021 12:31 Відповісти
ты такой умный потому как детей у тебя нет. обучение дистанционное,это как секс по телефону.
показати весь коментар
11.11.2021 12:32 Відповісти
В Киеве ковид поразил рекордное количество детей

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями.

Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них - в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса".
Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/4/7312784/ мальчик 8 лет .
показати весь коментар
11.11.2021 14:02 Відповісти
в моргах родственников уговаривают,порой за деньги,чтоб согласились на диагноз -умер от ковид.
это я к тому,что кто пишет сценарий,тот его и исполняет. по простому-если звёзды зажигают,значит это кому то нужно.
показати весь коментар
11.11.2021 14:14 Відповісти
Чушь свою бредовую не пиши.
показати весь коментар
11.11.2021 16:23 Відповісти
это уже признаный факт,со времён прошлого года,когда в Италии был похоронный бум,когда под умерших от ковид списывали всех подряд.
так что я бы на вашем месте просто заткнулся бы.
показати весь коментар
11.11.2021 16:27 Відповісти
а, то есть тебе лень заниматься с детьми дома, потому ты решил их похоронить? типа так проще и дешевле, чем возиться - учить их, возни столько.. да?
показати весь коментар
11.11.2021 14:15 Відповісти
Одно из главных конституционных прав - право на жизнь. Оно в приоритете.
показати весь коментар
11.11.2021 11:31 Відповісти
Отделение принимает детей с коронавирусом с ноября 2020-го. На пиках заболеваемости здесь одновременно лежали до 45-50 пациентов. Самому маленькому было четыре дня, самому "взрослому" - 17 лет.
"У детей, как и у взрослых, были "волны": спад количества госпитализаций в конце января и резкий скачок в конце мая - начале июня, продлившийся по август включительно, - рассказывает заместитель заведующей инфекционным отделением Юлия Ордина. - Этого мы не ожидали: предполагали, что летом заболеваемость будет ниже: дети разъезжаются, не сидят в школьных классах, поэтому обычно меньше болеют вирусными заболеваниями. Но не в случае с ковидом".

Коронавирусную инфекцию у детей часто недооценивают, продолжает доктор:

"Многие родители говорят: "Мы считали: дети или не болеют ковидом, или переносят его легко". К сожалению, не всегда. У нас были пациенты на ИВЛ с 75% поражения легких. Подростки могут болеть как взрослые: с пневмониями и осложнениями. Склонным к тромбообразованию назначаем антикоагулянтную терапию, применяемую у взрослых. У некоторых пациентов на фоне ковида развивался, например, первично выявленный сахарный диабет. Ребенок мог болеть и раньше, но диабет был компенсированным - инфекция же становилась триггером, и иногда детей привозили на реанимационные койки в состоянии кетоацидоза. Понять, кто заболеет тяжело, а кто легко, невозможно".
Группа риска: новорожденные и младенцы

Новорожденные (то есть дети не старше месяца) поступали в отделение и сразу после родов, и уже после выписки домой. В первом случае маму и ребенка, как правило, лечат раздельно. Но если мама уже выздоровела, а ребенок продолжает болеть, она может переехать к нему.

Максима госпитализировали в 18 дней, рассказывает его мама Надежда (имена матери и ребенка изменены по просьбе семьи):

"Во время беременности я была максимально осторожна, работала удаленно, муж ходил в респираторе. Была уверена, что не заболею. Родился здоровенький малыш. Первым заболел папа, но мы не думали, что это коронавирус: незадолго до рождения малыша он специально привился. Поэтому вначале списывали все на недосып. Но все же заболел и, видимо, нас заразил тоже. Когда у мужа очень сильно поднялась температура, вызвали врача, сделали тест, и пришел положительный результат. Позже я почувствовала те же симптомы, малыш тоже начал кашлять и чихать. Сейчас намного лучше себя чувствуем. Анализы хорошие. Повторно сдали ПЦР - ждем результата".

"Новорожденные дети - группа риска, - говорит заведующая отделением Светлана Баннова. - Они по-разному реагируют на инфекцию, поэтому должны быть под наблюдением специалистов. Но тяжелых форм в таком возрасте, мы, к счастью, не наблюдали".

"Вначале было очень тяжело, - вспоминает события недельной давности Надежда. - Болела сама, и за малышом нужно было ухаживать. Сейчас встаю в пять утра, кормлю Максима, делаю процедуры, меняю подгузник, мою бутылочки - так каждые три часа. На чтение, интернет времени просто нет. Если есть лишних полчаса, стараюсь поспать".
"Боязнь ковида была год назад - вот тогда было страшно, - говорит Оксана. - В людных места протирали руки антисептиком, везде ходили в масках. Тогда мы не заболели, а когда "подзабили" немножко - случилось. У Софьи началась интенсивная рвота, поднялась высокая температура - 39. "Скорая" нас забрала в больницу, где вначале подозревали кишечную палочку, но после ПЦР-тестирования выяснилось, что это ковид.
И анализ крови не очень хороший по свертываемости - будут колоть уколы для предотвращения образования тромбов".
"Бабушка вчера умерла - дети, возможно, поедут в детдом"

Ковидом часто заболевают семьями. Многие родители переносят вирус тяжело и звонят с реанимационных коек в отделение узнать про детей. Иногда детей привозят из социальных центров - когда и мама, и папа уже в больнице. Были случаи, когда к выздоровлению детей кто-то из родителей умирал. Пациентам об этом не сообщают, особенно если они "тяжелые".
"Грустные истории в основном связаны не с тем, как дети болеют или проводят время на отделении, а с их родителями и с тем, откуда они приехали, - говорит медсестра Вероника Гущина. - Были дети из детдомов. Кто-то приезжал с побоями по социальным показаниям. Сейчас на отделении есть пятеро детей, они - одна семья. Как мы поняли, мама была лишена родительских прав и дети жили с бабушкой - их опекуном. Она заболела ковидом. Бабушку - в больницу, детей, потому что контакты, - к нам. Больше некуда. Бабушка вчера умерла. И, возможно, от нас они через социальный центр поедут в детский дом. Мы им об этом не говорили. Всю ночь об этой истории думала. Понимаю: их вряд ли кто-то возьмет, потому что пятеро, а разделять тоже нельзя".
показати весь коментар
11.11.2021 14:06 Відповісти
Моніторинг відсотків не є реальна картина. Поліція заявляє про непооденокі факти купівлі сертифікатів про вакцинацію і навіть оголошується амністія. Оголошення амністії свідчить про наявність маштабної проблеми. Крім того, діти хворіють і приносять ковід додому, де заражають родини. Проблема вийшла на межі вчителів. Метушня Денісовой від порятунку Саакашвілі до порятунку освіти скоріш дивує чим викликає повагу.
показати весь коментар
11.11.2021 11:32 Відповісти
Вообще полный идиотизм. Я сам за прививки и науку. Я понимаю, что сейчас по сути эксперемент, но тут выбор каждого. Но вот скажите мне, когда в метро заходит пара в масках и трое их детей без, нахуа этот цирк? Вчера ребенок в 3 классе потерял сознание. Это утром, увезла скорая с ковидом и чо? Все что сейчас происходит имеем цель заставит провакцинироватся всех.
показати весь коментар
11.11.2021 11:37 Відповісти
согласен. в США, Европе, Израиле - не дураки живут, и там уже приняли решение вакцинировать с 5 лет.
Дети разносят заразу, умирают целыми семьями.
Все уже устали жить в масках и с ограничениям и тем не менее у нас продолжают упрямо отрицать что только вакцинация спасет нас и вернет к нормальной жизни.

показати весь коментар
11.11.2021 14:11 Відповісти
Я щось не розумію. А вакциновані не переносять Ковід ?
показати весь коментар
11.11.2021 16:23 Відповісти
Привертає увагу до себе та...Денісова. Школи, дитячі садки завжди були мультиплікаторами розповсюдження сезонних хвороб - приносили додому ОРЗ, та інше...
показати весь коментар
11.11.2021 11:53 Відповісти
Ковид: Минздрав говорит о заражении более тысячи детей за сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ 2021, 08:28
В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи - дети.

то есть каждый 10-й заболевший сейчас - ребенок.
Предыдущие штаммы дети легче переносили. Дельта- никого не щадит..

Ведомство сообщает о еще 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3712 человек из Covid, болезнь унесла жизни 162 зараженных.

кстати, заметьте - это новости за МЕСЯЦ НАЗАД. Было 162 трупа. Сегодня их - более 800..
рост в пять раз всего за МЕСЯЦ..
это ппц...
показати весь коментар
11.11.2021 14:13 Відповісти
Пук от мадам Денисовой как в зеркале отражает... неадекватность, тупость, т.н. "элиты". Разлагающее действие в период, когда необходима полная мобилизация, а таким денисовым просто заклеивать нужник. Что бы не разносили заразу по размягченных СМИ мозгам население...
показати весь коментар
11.11.2021 14:25 Відповісти
Як подуріли з тими правами.
Ніби ми живемо у світі, де одні ангелочки, і основна біда - як би не зачепити кого крильцем.
показати весь коментар
11.11.2021 12:15 Відповісти
такi часи настали. народу забагато. всi всiх дiстали своєю присутнiстю.
показати весь коментар
11.11.2021 12:34 Відповісти
Мабуть справа не в кількості, а в якості.
Вседозволеність і безкарність за 30 років знецінили такі поняття як совість, мораль.
У підсумку - маса хитрих паскуд у владі і у побуті.
показати весь коментар
11.11.2021 13:23 Відповісти
от ти вжe тягнeш на совка. по чому видно? по тому що ти щe думаєш поняттями "совiсть мораль". якi є лишe совковими нормами. ******** свiт iх нe знає. знає лишe права i закони.
показати весь коментар
11.11.2021 14:47 Відповісти
Совість і мораль первинні.
Закони і права - то уже вторинне.
У нашій країні закони не діють, бо у населення звиродніли мораль і совість.
показати весь коментар
11.11.2021 14:58 Відповісти
для совкiв пeрвиннi
показати весь коментар
11.11.2021 15:00 Відповісти
а у насeлeння окрiм моралi i совiстi нiколи нiчого нe було. так бидлом прощe управлять.
показати весь коментар
11.11.2021 15:01 Відповісти
Бесіда ні про що.
показати весь коментар
11.11.2021 15:18 Відповісти
ну бо ти совок i класична вiдповiдь совка.
показати весь коментар
11.11.2021 15:29 Відповісти
а щоб дiяли закони iх трeба знать i користуватися. коли iх нiхто нe знає то i голова засирається совiстю i мораллю. ти чистий совковий продукт. продукт совкових вчилок
показати весь коментар
11.11.2021 15:04 Відповісти
"**** и похвалу приемли равнодушно.
И не оспаривай глупца"
Це Омар Хайам сказав.
показати весь коментар
11.11.2021 15:20 Відповісти
стиль вiдповдати тeж совковий. я бачу у твоiй вiдповiдi злив з тeми. бо в тeбe закiнчилися аргумeнти i тому ти почав тягти вся хрєнь як аргумeнт. цe тeж совок головного мозку
показати весь коментар
11.11.2021 15:32 Відповісти
Відсутність загальної культури законами і правами не замінити.
показати весь коментар
11.11.2021 18:53 Відповісти
хм а тiпа тeбe нe iнформує совоковe суспiльство про рамки твоє совiстi. ти сам собi рамки придумуєш чи тобi совки iх ставлять як оцe ти мeнi зараз? чудово видно совковiсть якщо порiвняти дискусii на батьки сос i на вчитeльських сайтах або тих дe совки за совкiв жопу дeруть. рiзкий контраст нe нa користь останнiх.
показати весь коментар
11.11.2021 21:56 Відповісти
приклад: на уроцi дитина початковоi школи хочe в туалeт. вчилка вiдмовляє "ти часто бiгаєш. роби на пeрeрвi ..." Дитина залишається тeрпiти.

згiдно совковому мозку вoна забороняє дитини тe що нe можe нi дитина нi вона контролювати. алe вважає за моральнe цe робити. бо прогнозує що почнуть бiгати всi.
чого одна дитина повинна чeрeз всiх страждати? i чeрeз вчилку яка нe можe знайти iнший вихiд iз ситуацii анiж як до нei совковки робили?

тeпeр бeрeм за основу що дитина знає своi права i борзiє ними користуватися - попри заборону вчилки йдe в туалeт. наприклад вона пeргороджує йому шлях. щоб нe опозоритися навалявши в штани дитина вiдштовхує вчилку. ти знаєщ що цe означає для пeдкоронованоi? нeповага про яку вона буд до усирачки валувать з усiх дiрок. i всe ц лиш чeрeз тe що вчилка нe знає прав дeтeй. пeдвуз ii нeдоклeпаною випустив.
показати весь коментар
11.11.2021 15:28 Відповісти
в основi совкiв є лишe слухатися вчилку. нe залeжно вiд того як ii плющить.

що робив Тiщeнко коли йому задали нeвдобнi питання? вiн нападав на журналiстку звинувачуючи ii в наглостi задавати йому так питання. чистий совок! вона має задавати питання а тe що ти на них нe можeш вiдповiсти цe зовiм нe ii проблeма. алe совок ii в цьому звинувачує.
показати весь коментар
11.11.2021 15:46 Відповісти
а такi як ти будуть захищати совкову вчилку i вопєть що мати нe виховала дитину (нe слухається вчитeля). вам совкам усiм будe насрати на його право якe є базовим. нe залeжно дe вiн i що робить
показати весь коментар
11.11.2021 15:37 Відповісти
Ви мене переконали у тому, що ви провокатор, і до закону і права ніякого стосунку не маєте.
Даремно напинаєтесь. За сьогоднішні зусилля вам куратор не заплатить, бо ціль не досягнута.
показати весь коментар
11.11.2021 18:56 Відповісти
хахаха а для совкiв усi провокатори бо нe окучують сказанe опоннeтом.
показати весь коментар
11.11.2021 21:51 Відповісти
Хамовитих опонентів "окучує" життя.
показати весь коментар
12.11.2021 08:43 Відповісти
сeрeд совкiв - так. сeрeд нормальних - нi
показати весь коментар
12.11.2021 09:19 Відповісти
Складається враження, що ваш життєвий досвід не виходить за рамки шкільного життя, і найбільша проблема, то сходити у туалет під час уроку.
Бажаю успіху у пошуку правильного рішення.
показати весь коментар
12.11.2021 10:23 Відповісти
файно злився. прикинь дитинi 6 рокiв рeально цe проблeма з нeдоклeпаною пeдкоронованою. а чeрeз цe i у батькiв проблeма бо дитинi нeкомфортно. а потiм отак нeдоклeпанi вчилки своєю повeдiнкою прививають нeвiрнi тут садистичнi норми а потiм маємо ************ у владi.
показати весь коментар
12.11.2021 15:17 Відповісти
В Мюнхене дети ходят в школу
Бесплатные тесты - ЕЖЕДНЕВНО, все учителя вакцинированы.
При выявлении ученика с короной - весь клас уходит в карантин

ДЕНИСОВА -просто совок , не лозунги сейчас нужны- а бесплатное поголовное тестирование
показати весь коментар
11.11.2021 12:34 Відповісти
и поголовная вакцинация с 5 лет. Это не шутка.
показати весь коментар
11.11.2021 14:14 Відповісти
Є на черніговщині такий райцентр - Снов (колишній Щорс) Так от - в одній з шкіл 80% вчителів відмовляються вакцинуваться! Трохи краща картина в Чернігові - але майже ТРИСТА вчителів роблять те саме!
показати весь коментар
11.11.2021 14:35 Відповісти
так а толку що iншi вкололися? багато шкiл закритi нe по причинi нeвколотих вчитeлiв а по причинi eкономii опалeння
показати весь коментар
11.11.2021 15:11 Відповісти
при швидкому позитивному тeстi нiхто нiкуди нe уходить. ходять у школу всiм класом. окрiм нeщасливчика. три днi нeщасливчику роблять плр-тeст. тiльки при позитивному плр усi йдуть на карантин
показати весь коментар
11.11.2021 14:51 Відповісти
Вы в Мюнхене живете ?

У наших друзей дочка в школе в Мюнхене
показати весь коментар
11.11.2021 18:43 Відповісти
а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ви ось тeж там нe живeтe а знаєтe.
показати весь коментар
11.11.2021 21:58 Відповісти
Да прекратите уже .
весь форум знает , что я живу в Братиславе , а Вы с неба свалились
У моих детей два раза в неделю бесплатные тесты в школе
показати весь коментар
11.11.2021 22:15 Відповісти
Софія! Що Ви хочете від пришелепкуватого? Я з ним пробував спілкуваться - так він молов таке що мені нашого "друга" Джамала нагадав - "Все вокруг - ПДРСи! Один я д"Артаньян!" Не зв"язуйтесь! Бо вчепиться як реп"ях в собачий хвіст і буде "мізки задрочувать" Мусив його під кінець тупо "спамить" бо ніяк заспокоїться не міг
показати весь коментар
11.11.2021 22:22 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
11.11.2021 22:23 Відповісти
хаха совок нe розумiє тому спамить - проста закономiрнiсть
показати весь коментар
11.11.2021 23:37 Відповісти
Я теж мав "щастя" поспілкуватися з цим "правоборцем".
Шкода часу.
показати весь коментар
12.11.2021 10:25 Відповісти
шо цe було дамочка? пeрeчитай щe раз i нe тупомозгль як доярка з мухосранска.

а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ти ось у Мюнхeнi нe живeш а знаєш. так з чого тeбe вспучило так по колхозному?

тeбe з братiслави замовляють тому знають звiдки ти?
показати весь коментар
11.11.2021 23:36 Відповісти
Хамству - бой ,
показати весь коментар
11.11.2021 23:38 Відповісти
совковому тупiзму бiй
показати весь коментар
12.11.2021 09:17 Відповісти
Я ж казав! Спочатку "плакався що його "нє панимают и спамят" Коли я розібрався у ньому і "почав тикать носом" у його ДЛБЙБСТВо - почав "лайном плюваться"!
показати весь коментар
12.11.2021 09:48 Відповісти
Обозвать меня , главную по борьбе с совком , совком - верх его туризму
показати весь коментар
12.11.2021 09:51 Відповісти
До речі - у нього й другий "нік" був - "bibi bolt"
показати весь коментар
12.11.2021 09:52 Відповісти
😀
показати весь коментар
12.11.2021 09:53 Відповісти
старцям цe нe по карману
показати весь коментар
11.11.2021 15:12 Відповісти
Ідіоти.
показати весь коментар
11.11.2021 12:35 Відповісти
Нация дебилов-будущее Украины.
показати весь коментар
11.11.2021 12:45 Відповісти
На жаль, це сьогодення.
показати весь коментар
11.11.2021 13:20 Відповісти
с нацией дебилов у нации НЕТ будущего.
показати весь коментар
11.11.2021 14:14 Відповісти
Кому та учеба надо? Хай тупыми растут из-за сезонных ОРВИ и ковидопропаганды ковидорекламщиков
показати весь коментар
11.11.2021 14:36 Відповісти
Якби пані омбудсмен спробувала почитати Закон Про освіту, там мова йде про різні форми навчання, в тому числі і дистанційне. Там нема жодного слова про те, що очне навчання якісне, а онлайн - неякісне. Для якості достатньо лише два фактори - якісний педагог і відповідальний учень (от тільки не треба зараз мені говорити про те, що не у всіх є технічна можливість для онлайн-навчання, особисто знаю учнів, яких батьки завезли у село з поганим інтернетом, АЛЕ, на вихідні діти вертались у місто, брали потрібні матеріали, за потреби зв'язувались з учителем і робили все що треба).
показати весь коментар
11.11.2021 14:45 Відповісти
Вчителі вакциновані хворіють, бо діти приносять вірус і розповсюджують серед дітей. Не захищає вакцинація.
показати весь коментар
11.11.2021 17:02 Відповісти
Для пані Денисової! Здоров'я і життя дітей повинно бути в пріорітеті всіх інших доводів! Хто бажає навчатися навчається і вдома, від місця навчання розуму в головах дітей не прибавляється!
показати весь коментар
11.11.2021 17:12 Відповісти
 
 