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Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу: Нахабно підтягують зброю для "провокацій на кордоні"

Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу: Нахабно підтягують зброю для

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це нібито є спробою "провокування конфлікту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Белта".

"Намітилася небезпечна тенденція, коли до табору мігрантів намагаються перекинути зброю та боєприпаси, щоб спровокувати конфлікт", - сказав Лукашенко.

Він доручив Міністерству оборони, КДБ та прикордонним військам "забезпечити контроль за пересуванням військ НАТО та Польщі".

"Ви бачите, що 15 тисяч військовослужбовців, танки, бронетехніка, гелікоптери полетіли з літаками. Вони підтягнули до нашого кордону, до того ж нахабно, не попередивши нікого", - стверджує білоруський диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4754) Лукашенко Олександр (2653) НАТО (6429) Польща (8489)


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Топ коментарі
+32
Якісь люди ламають двері в квартиру, а знахабнілі господарі барикадуються з іншої сторони.
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11.11.2021 11:48
+26
Из-за тыпых толерастов, диктаторы в последнее время реально охренели
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11.11.2021 11:48
+16
Бульбаші, ваш голова колгоспу зовсім здурів!!!
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11.11.2021 11:49
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Якісь люди ламають двері в квартиру, а знахабнілі господарі барикадуються з іншої сторони.
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11.11.2021 11:48 Відповісти
і заряджають двостволку - злочин, пля...
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11.11.2021 12:06 Відповісти
Попался ролик белорусского телевидения - разрушим Варшаву ,нам помогут ту23 м братушек ,а лука пообещал газопровод на Европу перекрыть полностью. Там какая то шизофрения неописуемая в стране
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11.11.2021 12:34 Відповісти
вы не поняли. Лукашенко обвиняет ПОЛЬШУ что это ПОЛЬША забрасывеат оружие и боеприпасы к МИГРАНТАМ, чтобы МИГРАНТЫ с их помощью штурмовали ПОЛЬШУ.
Чтобы поляки потом их поубивали за это нападение и обвинили во всем Беларусь.
Шиза как она есть, согласен.
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11.11.2021 13:56 Відповісти
Из-за тыпых толерастов, диктаторы в последнее время реально охренели
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11.11.2021 11:48 Відповісти
у нас тоже уже намечается свой зедиктатор.... чтото и мы пока толерантны...
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11.11.2021 11:59 Відповісти
Бульбаші, ваш голова колгоспу зовсім здурів!!!
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11.11.2021 11:49 Відповісти
не маешайте розовым пони нюхать цветочки
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11.11.2021 11:50 Відповісти
ты уже скинул Зелю, скидатель?
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11.11.2021 13:57 Відповісти
Яке воно нагле - весь Світ бачить, як воно переправляє нелегалів до кордонів, а він втирає, що його провокують. Що він, що путін - два сапоги пара.
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11.11.2021 11:49 Відповісти
Гибридная вояна, - она такая.
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11.11.2021 11:57 Відповісти
опять забыли деду таблетки дать
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11.11.2021 11:50 Відповісти
не забули. Якраз лубянські такого не забувають
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11.11.2021 12:08 Відповісти
Розбування перед лавками мають свої наслідки.
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11.11.2021 11:52 Відповісти
А ще підло позвозили біженців в Білорусь.
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11.11.2021 11:52 Відповісти
Шиза прогресує.
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11.11.2021 11:55 Відповісти
Читаем между строк : мигрантам подсунут оружие. Олько не Поляки подсунут.
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11.11.2021 11:55 Відповісти
Господи, яке воно дурне... як з такими імбецилами можно спілкуватись, коли воно на чорне каже біле й наоборот... Лукашеску широкими кроками йде до ешафота сам, по тупості, цього не розуміючи.
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11.11.2021 11:56 Відповісти
.. воно наглюче , тому що маріонетка в руках кремлядського гаденяти , якого сита і лінива Європа лише ублажає і робить лише вигляд , що бореться з ним санкціями .
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11.11.2021 12:06 Відповісти
А кого,власне,цікавить,що там звіздить бульбофюрер?
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11.11.2021 11:57 Відповісти
як би ж то...
Поки що наш кордон не проривають - а то й таке на черзі.
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11.11.2021 12:09 Відповісти
Польша и НАТО "подтягивает" войска для пресечения попыток незаконного пересечения государственной границы с территории Минского генерал губернаторства РФ.
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11.11.2021 12:06 Відповісти
Угу, 2 авианосца опасно приблизились к палаточному лагерю...
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11.11.2021 12:29 Відповісти
ТЕПЕРЬ ЖДЕМ ПРОВОКАЦИОННОГО ВІСТРЕЛА И ВЗРЫВА ВСЕ КАК 39 ГОДУ
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11.11.2021 12:10 Відповісти
Все эти визги и угрозы - визги пахана перед своими гопниками, чтобы марку крутого держать. Пора уже ЕС перекрывать транзит через паханат беларусский, если хотят сохранить лицо принципиальности.
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11.11.2021 12:13 Відповісти
Яке ж воно припиз_яне!
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11.11.2021 12:21 Відповісти
Не даром США заблаговременно начали риторику и действия против рф, зная, что мигрантов в Польшу, Литву, Латвию фюрерам не получиться вытолкнуть ибо против ЕС на поражение не полезут, но вот Украина - это другой вопрос. Довести проблему с мигрантами на границе с нами до боевого столкновения фюреры могут.
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11.11.2021 12:25 Відповісти
У нас еще советский устав практически действует. Так что сначала стой кто идет и не дожидаясь ответа очередь. Вряд ли у кого то из украинских военных дрогнет рука по отстрелу нарушителей границы тем более наперед зная какая гнусь лезет. Просто такую позицию уже надо доносить до потенциальных нарушителей. Что бы знали Украина еще не толерантная Европа.
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11.11.2021 12:38 Відповісти
Украинцы Байрактар использовали против стреляющего оружия, Германия и Франция озоботелись. Благо США веские слова в нашу защиту сказали. По этому - Господи, береги США.
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11.11.2021 12:50 Відповісти
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"

Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
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11.11.2021 12:28 Відповісти
Так он воно як ну тоді подивимось хто виконує міжнародні закони )) Ситуація така виходить Люди придитіли до білорусі з якою ціллю На білоруські митниці завжди встановлють це Білорусь пропустила їх до себе значить і обратно прийме...
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11.11.2021 12:28 Відповісти
а чому не написали, що Лукашенко сказав, шо йде переброска зброї з Донбасу? Вони намагаються і нас з цим пов'язати
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11.11.2021 12:32 Відповісти
поставлять оружие и обучать белорусов сопротивлению (которое обречено на провал) была задача Семенченко.
Как ни странно, наша разведка уговорила Бубочку данного поца посадить, чтобы он нас в очередной скандал не втянул.
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11.11.2021 13:59 Відповісти
Мойша два маёры, а вы вось, нібыта сябе які называе і лічыць (праўда не зразумела чаму) афіцэрам, падзяляеце меркаванне свайго, які звар'яцеў за 26 гадоў у першым крэсле дзіркі ў Парашы пад назвай "Беларусь", калгаснага фюрара?
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11.11.2021 12:39 Відповісти
Ecio on prigrozil sto zakrojet gaz v Litvu,vot samoje interesnoje sto etot gaz idiot iskliucytelno v Kaliningrad
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11.11.2021 12:46 Відповісти
"руский мир" окончательно разъел остатки мозгов саше-колхознику!
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11.11.2021 13:02 Відповісти
А чё мигранты не хотят остаться в лучшей стране мира , ездить на лучших дорогах ?
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11.11.2021 13:08 Відповісти
БОЖЕ, ЯКЕ КОНЧЕНЕ!
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11.11.2021 13:11 Відповісти
Усі винуваті, тільки він один ,"вусатий божий тараканчик" правий.🧐
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11.11.2021 13:11 Відповісти
Тяжкая это работа... 30 лет руководить кольхозом "Дохлые грабли"...,но геморроя у Лукашеску нету....
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11.11.2021 13:26 Відповісти
Зазеркалье
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11.11.2021 14:36 Відповісти
поведение психопата - виноваты все вокруг кроме него.
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13.11.2021 11:21 Відповісти
 
 