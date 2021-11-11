Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу: Нахабно підтягують зброю для "провокацій на кордоні"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це нібито є спробою "провокування конфлікту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Белта".
"Намітилася небезпечна тенденція, коли до табору мігрантів намагаються перекинути зброю та боєприпаси, щоб спровокувати конфлікт", - сказав Лукашенко.
Він доручив Міністерству оборони, КДБ та прикордонним військам "забезпечити контроль за пересуванням військ НАТО та Польщі".
"Ви бачите, що 15 тисяч військовослужбовців, танки, бронетехніка, гелікоптери полетіли з літаками. Вони підтягнули до нашого кордону, до того ж нахабно, не попередивши нікого", - стверджує білоруський диктатор.
Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
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Чтобы поляки потом их поубивали за это нападение и обвинили во всем Беларусь.
Шиза как она есть, согласен.
Поки що наш кордон не проривають - а то й таке на черзі.
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
Как ни странно, наша разведка уговорила Бубочку данного поца посадить, чтобы он нас в очередной скандал не втянул.