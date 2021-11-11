Deutsche Bahn про співпрацю з "Укрзалізницею": Концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування щодо пасажирських перевезень

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) заявив про плани подальшого розширення співпраці з акціонерною компанією "Укрзалізниця" (УЗ) з 2022 року. Зокрема, наразі обговорюється модель, за якою концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування УЗ щодо структурних аспектів пасажирських перевезень, повідомили DW у пресслужбі DB у середу, 10 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що DB Engineering & Consulting консультує "Укрзалізницю" у галузі пасажирських перевезень. Основна увага приділяється, зокрема, фінансовим консультаціям, а також підтримці при проведенні тендерів на рухомий склад.

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Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що УЗ з 2022 року нібито передасть всі пасажирські перевезення в управління DB Engineering & Consulting.

"Укрзалізниця" вже багато років поспіль звітує про збитковість пасажирського руху. За 2020 рік через зменшення пасажиропотоку внаслідок епідемії коронавірусу збитки зросли на чверть до 8,7 мільярда гривень. Підприємство зазвичай компенсує втрати прибутками від більш рентабельного перевезення вантажів, утім минулого року їх не вистачило - як наслідок, чистий збиток сягнув 11,9 мільярда гривень. Відокремити пасажирський рух і покласти край перехресному субсидіюванню, зокрема мають і консультанти з Deutsche Bahn.

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У серпні цього року під приводом порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства уряд передав акціонерну компанію до сфери управління мінінфраструктури, а у вересні створив антикризовий штаб з відновлення роботи підприємства. В кінці жовтня новим головою правління компанії став Олександр Камишін. 9 листопада він пообіцяв, що цей рік компанія закінчить з позитивним фінансовим результатом.