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Новини
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Deutsche Bahn про співпрацю з "Укрзалізницею": Концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування щодо пасажирських перевезень

Deutsche Bahn про співпрацю з

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) заявив про плани подальшого розширення співпраці з акціонерною компанією "Укрзалізниця" (УЗ) з 2022 року. Зокрема, наразі обговорюється модель, за якою концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування УЗ щодо структурних аспектів пасажирських перевезень, повідомили DW у пресслужбі DB у середу, 10 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що DB Engineering & Consulting консультує "Укрзалізницю" у галузі пасажирських перевезень. Основна увага приділяється, зокрема, фінансовим консультаціям, а також підтримці при проведенні тендерів на рухомий склад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков

Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що УЗ з 2022 року нібито передасть всі пасажирські перевезення в управління DB Engineering & Consulting.

"Укрзалізниця" вже багато років поспіль звітує про збитковість пасажирського руху. За 2020 рік через зменшення пасажиропотоку внаслідок епідемії коронавірусу збитки зросли на чверть до 8,7 мільярда гривень. Підприємство зазвичай компенсує втрати прибутками від більш рентабельного перевезення вантажів, утім минулого року їх не вистачило - як наслідок, чистий збиток сягнув 11,9 мільярда гривень. Відокремити пасажирський рух і покласти край перехресному субсидіюванню, зокрема мають і консультанти з Deutsche Bahn.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" відновлює курсування міжнародного поїзда Мукачеве - Будапешт

У серпні цього року під приводом порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства уряд передав акціонерну компанію до сфери управління мінінфраструктури, а у вересні створив антикризовий штаб з відновлення роботи підприємства. В кінці жовтня новим головою правління компанії став Олександр Камишін. 9 листопада він пообіцяв, що цей рік компанія закінчить з позитивним фінансовим результатом.

Автор: 

перевезення (1006) Укрзалізниця (6835) пасажиропотік (577) Deutsche Bahn (41)


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Топ коментарі
+3
Германия как то уж больно с РФ связанна. Может не стоит пускать немцев в стратегическую отрасль? Тревожно как то.
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11.11.2021 12:28
+2
Сто баллов
Германия плюс кацапия - явные стратегические партнеры
Взяли бы ЧЕХОВ . У них тоже хорошая компания.
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11.11.2021 12:41
+2
Бараны во власти, пришли и не знают с чего начать. Гнать надо пораньше, иначе поздно будет. Вовочка, дергай ноги или что то приснится тебе, ой не хорошее.
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11.11.2021 12:44
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Лещенко очень занят - помагает в укрзализници выигрывать тендеры фирмам, владельцы которых живут в ДНР.
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Как обычно проходит тендер - инфа для простых украинцев, которых дурят умными словАМИ
1. участники дают конверты в комиссию со своими предложениями
2. Член комиссии ПОДГЛЯДЫВАЕТ в конверты и рассказывает их содержание одному из конкурентов ( за бабки)
3. Участник тендера меняет содержание конверта на выигрышный вариант и выигрывает тендер

ЭТО ПО ПРОСТОМУ
А ПО ХИТРОДЕЛАННОМУ - существует сговор участников заранее 😀😀😀
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11.11.2021 12:47 Відповісти
Рекомендую НАБУ поучаствовать в тендерах 😀😀
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11.11.2021 12:47 Відповісти
нам не менеджери потрібні, а танкова дивізія СС "Мертва голова" та зондеркоманди щоб лад навести !
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11.11.2021 12:03 Відповісти
Германия как то уж больно с РФ связанна. Может не стоит пускать немцев в стратегическую отрасль? Тревожно как то.
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11.11.2021 12:28 Відповісти
Сто баллов
Германия плюс кацапия - явные стратегические партнеры
Взяли бы ЧЕХОВ . У них тоже хорошая компания.
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11.11.2021 12:41 Відповісти
Больше чем зеленский и сирожа лещенко?
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11.11.2021 12:41 Відповісти
Бараны во власти, пришли и не знают с чего начать. Гнать надо пораньше, иначе поздно будет. Вовочка, дергай ноги или что то приснится тебе, ой не хорошее.
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Я про це читаю вже другий рік поспіль. Українців втримають за ідіотів. Американців -також.
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11.11.2021 13:22 Відповісти
немцы еще не знают что их ждет...их такому не учили в школе
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11.11.2021 13:35 Відповісти
Гнать в шею этих германцев. Воруют в Украине. Скоро останемся без железной дороги.
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11.11.2021 14:48 Відповісти
Что ?? У чокнутых немцев могзов побольше чем у хохлов??....Жаль,что мне уже много лет!!Я бы вас ****** из Укрзализници, научил бы хорошо работать!! Позорники!! Блин!! Не позорьтесь на весь мсир!!! Ладно наш клоун дебил ,а гостальные ЧТО??? Все беды от жидов-ворюг! Выгоните на хрен всех жидов-ворюг из Укрзализницы, и все пойдёт как по маслу!!
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11.11.2021 14:57 Відповісти
 
 