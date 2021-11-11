Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції

Париж не бачить ознак того, що Москва причетна до виникнення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, вона, навпаки, може допомогти її вирішити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар МЗС Франції в європейських справах Клеман Бон.

"Щодо Росії, немає елементів, які свідчать про її причетність до цієї ситуації", - сказав Бон.

За його словами, у випадку, якщо Росія не сприяла проблемі з мігрантами на білорусько-польському кордоні, то саме вона може допомогти її вирішити.

"Залежність Білорусі від Москви стає дедалі більшою. Росія має очевидну можливість вплинути на Білорусь, щоб допомогти зупинити цей потік мігрантів. І ми маємо її використовувати", - зазначив Бон.

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