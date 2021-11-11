Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції
Париж не бачить ознак того, що Москва причетна до виникнення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, вона, навпаки, може допомогти її вирішити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар МЗС Франції в європейських справах Клеман Бон.
"Щодо Росії, немає елементів, які свідчать про її причетність до цієї ситуації", - сказав Бон.
За його словами, у випадку, якщо Росія не сприяла проблемі з мігрантами на білорусько-польському кордоні, то саме вона може допомогти її вирішити.
"Залежність Білорусі від Москви стає дедалі більшою. Росія має очевидну можливість вплинути на Білорусь, щоб допомогти зупинити цей потік мігрантів. І ми маємо її використовувати", - зазначив Бон.
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Яким чином безліч арабів перескочили парашу відразу на кордон Польщі? Батутом?
І вміють же хабарі давати - так, щоб нікому нічого видно не було...
Залежність звісно є, але ж причетності немає...))
Відшмагали Іловайськом - і всі дружно обрали Зеленського, тільки щоб "закончил войну".
А при ньому - знову курсом до "братніх обійм".
Иначе страну потеряем .имхо)
Скільки кривавих фублів понаштовхала в кармани?
Сколько можно верить пе_икам еврпейским?
Премьер Польши: Лукашенко - только исполнитель атаки на границы ЕС, заказчик - Путин
https://www.rfi.fr/ru/европа/20211110-премьер-польши-лукашенко-только-исполнитель-атаки-на-границы-ес-заказчик-путин?fbclid=IwAR04wbLm37L2L1OOXoLMFnrtJMZM4PeiXzk679qS3omd6YR4aIJhyNbHYoc
Истолкование этой фразы зависит от перевода.
" немає елементів" - вам не кажется это словосочетание корявым?
Что было в оригинале?