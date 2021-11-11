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Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції

Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції

Париж не бачить ознак того, що Москва причетна до виникнення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, вона, навпаки, може допомогти її вирішити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар МЗС Франції в європейських справах Клеман Бон.

"Щодо Росії, немає елементів, які свідчать про її причетність до цієї ситуації", - сказав Бон.

За його словами, у випадку, якщо Росія не сприяла проблемі з мігрантами на білорусько-польському кордоні, то саме вона може допомогти її вирішити.

"Залежність Білорусі від Москви стає дедалі більшою. Росія має очевидну можливість вплинути на Білорусь, щоб допомогти зупинити цей потік мігрантів. І ми маємо її використовувати", - зазначив Бон.

Читайте: МЗС Франції про заяви Лаврова щодо зустрічі в нормандському форматі: "Це неправда"

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1108) росія (65002) Франція (3052)


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Топ коментарі
+31
Повылазили путинские шавки
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11.11.2021 12:05
+30
Жабоеды на службу Пуйла
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11.11.2021 12:06
+24
Идиоты! Полезные
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11.11.2021 12:03
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11.11.2021 12:03 Відповісти
як на мене, то кінчені ідіоти(
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11.11.2021 12:12 Відповісти
Мнеі цікаво, якою логікою користувалися жабоїди!
Яким чином безліч арабів перескочили парашу відразу на кордон Польщі? Батутом?
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11.11.2021 12:56 Відповісти
умиротворяют *****, иначе это маразм
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11.11.2021 13:55 Відповісти
грязьпром рулить
І вміють же хабарі давати - так, щоб нікому нічого видно не було...
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11.11.2021 12:04 Відповісти
Повылазили путинские шавки
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11.11.2021 12:05 Відповісти
Жабоеды на службу Пуйла
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11.11.2021 12:06 Відповісти
Іхтамнєт. Чули вже.
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11.11.2021 12:06 Відповісти
Ах як гарно зробив - и там лизнув , и тут рачкі встав!
Залежність звісно є, але ж причетності немає...))
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11.11.2021 12:38 Відповісти
Логично, "ИХТАМНЕТ"! Их ни в Крыму нет, ни на Донбассе... Только мерзкие по своей сути события говорят об обратном.
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11.11.2021 12:07 Відповісти
штаааа?
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11.11.2021 12:08 Відповісти
После Наполеона Франции нет!
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11.11.2021 12:08 Відповісти
Гибридная слепота Франции. Все они знают и понимают.. но легче все валить на бред Луки, чем переводить стрелки на его куратора, хозяина, патрона, босса из Кремля. Лицемерные жабоеды.
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11.11.2021 12:09 Відповісти
Що воно курить , те одоробло жабоїдське ????
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11.11.2021 12:09 Відповісти
Жаб об'їлося?
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11.11.2021 12:29 Відповісти
Нема слів.Який продажний світ
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11.11.2021 12:10 Відповісти
І хто ж наступним таке скаже?...
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11.11.2021 12:11 Відповісти
Пані Меркель проквакає, а потім уже й офіціні бюргери підтягнуться.
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11.11.2021 12:59 Відповісти
Навіть самі кацапи нерозуміють звідки на Білорусі біженці беруться?
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11.11.2021 12:11 Відповісти
О, ще жабоїдний підкацапник озвався. Вєчно озабочені ублюдки, на пару з німаками. Треба нам те ЄС? Потрібні двосторонні союзи з англосаксами, поялками, прибалтами та іншими притомними країнами, які нас підтримують у боротьбі проти кацапердії.
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11.11.2021 12:13 Відповісти
І жабоїди теж "ковтнули")
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11.11.2021 12:13 Відповісти
Так они и не выплевывали
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11.11.2021 12:52 Відповісти
.. .
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11.11.2021 12:14 Відповісти
Макарон давно на подтанцовке у фюрера репоедов. Кто ему башляет, тот его и танцует. Жабоеды всегда были дорогими проститутками.
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11.11.2021 12:15 Відповісти
Тогда пусть поляки садят арабов в бусы и отправляют их на Елисейские Поля. Вуаля идиоты!!!!
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11.11.2021 12:17 Відповісти
Для всього світу є "елементи",а для Франції немає
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11.11.2021 12:17 Відповісти
Понятно почему они грызутся с Турцией, Турция не смотря на их нытьё делает всё в интересах своей страны.
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11.11.2021 12:17 Відповісти
Жабоіди , заберіть мігрантів від польського кордону і буде вам щастя 😡
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11.11.2021 12:19 Відповісти
Клеман Бон,то не очі путіна,встань с колін.
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11.11.2021 12:22 Відповісти
Макарон теж хоче до "Газпрому"?
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11.11.2021 12:23 Відповісти
А то? Йому також нейметься посидіти на золотіх унітазах як Шрьодеру. Та й приклад комсомолки яка валізи пакує на Мацкву теж не дає спокою.
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11.11.2021 12:29 Відповісти
Вже дійшло до того що - якби ***** й наклало купу лайна посеред Нотр Дам де Парі , хранцузи скажуть - немає елементів, які свідчать про причетність РФ . .
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11.11.2021 12:28 Відповісти
Воно вже клало. У вигляді жовтих жілєток на вулицях Парижу.
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11.11.2021 12:31 Відповісти
Не елементів, а екскрементів!
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11.11.2021 12:31 Відповісти
капєц. Коли вони у нас не бачили - я думала, що ідіоти. Але ні, вони співучасники пуйла. Ці піліяді нам розповідають про корупцію - самі уже все продали, і совість, і дітей своїх
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11.11.2021 12:31 Відповісти
Мій однокласник, етнічний росіянин, казав: якщо хочеш з кимось подружитись, добряче його відлупцюй. Кращими друзями станете. Що і бачимо на прикладі Франції та Німеччини.
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11.11.2021 12:32 Відповісти
Ну нас тоже выпороли, а почему же мы еще не друзья?
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11.11.2021 12:49 Відповісти
Чому ж не друзі? Тут досі є багато прихильників Росії. Особливо серед населення вздовж лінії фронту.
Відшмагали Іловайськом - і всі дружно обрали Зеленського, тільки щоб "закончил войну".
А при ньому - знову курсом до "братніх обійм".
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11.11.2021 13:17 Відповісти
Согласен, я например тоже считаю что надо с рашей договариваться в конце концов.
Иначе страну потеряем .имхо)
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11.11.2021 13:20 Відповісти
Самолеты аэрофлота по видимому принадлежат Франции? Они каждые 2 часа привозят так званых беженцев с ближнего востока в Минск и Гродно. А так конечно же нет?
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11.11.2021 12:32 Відповісти
Конечно россия ни при чем!! Что ВЫ! И лукашенко не виноват. сирийские курды, иракцы и прочие любители халявы сами добрались в Беларусь, как то переползли границу, непонятно с какой стороны и ползут в Польшу! А россиян как обычно - ихтамнет!
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11.11.2021 12:32 Відповісти
Продажній шлюшці Емануель рашистскі координатори навіть затримані з рашистськими паспортами під час проштовхування натовпів мігрантів через литовський кордон, то - не "елементи".
Скільки кривавих фублів понаштовхала в кармани?
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Заграница нам поможет, запад с нами! Крепитесь.
Сколько можно верить пе_икам еврпейским?
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Смотрю макрон уже и не пытается с бутылки встать.
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Очередной французский бред....
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11.11.2021 12:52 Відповісти
Ну да, это же Польша сама перебрасывает! Что бы напасть на Белорусь! А Лукашенко - жертва ! Чего тут не понятно?
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11.11.2021 13:00 Відповісти
может тогда Франция будет не против прямых рейсов Белавиа с мигрантами на борту ?
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11.11.2021 13:03 Відповісти
Микрон один раз взял, теперь будет всю жизнь стоять у путлера на четирех, как гнида.
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11.11.2021 13:08 Відповісти
Ще один піт...р французький в чергу за комсомолкою меркель на роботу до кацапського газм'ясу став.
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11.11.2021 13:22 Відповісти
Дурний жабоїд (або куплена паскуда).
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11.11.2021 13:38 Відповісти
Германия и Франция - союзники террориста Орды. Эти две шлюхи + их сутенёр Орда, превратили ЕС в дом терпимости. Хорошо, хоть Великобритания не измазалась в это дерьмо и вовремя свалила.
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11.11.2021 13:40 Відповісти
Французы гитлера тоже цветочками встречали. Сдали страну за 40 дней.
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11.11.2021 13:40 Відповісти
Немцы и французы - извечные адвокаты кацапов в их кровавых делах.Гнилые и коррумпированые как те самые кацапы.
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11.11.2021 13:45 Відповісти


Премьер Польши: Лукашенко - только исполнитель атаки на границы ЕС, заказчик - Путин
https://www.rfi.fr/ru/европа/20211110-премьер-польши-лукашенко-только-исполнитель-атаки-на-границы-ес-заказчик-путин?fbclid=IwAR04wbLm37L2L1OOXoLMFnrtJMZM4PeiXzk679qS3omd6YR4aIJhyNbHYoc
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11.11.2021 14:26 Відповісти
"Немає елементів..."? А які їм потрібні елементи? Відео, на якому пукін лукавому наказує гнати арабів через кордон?
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11.11.2021 14:57 Відповісти
французская проститутка ослепла......
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11.11.2021 16:19 Відповісти
"Щодо Росії, немає елементів, які свідчать про її причетність до цієї ситуації"
Истолкование этой фразы зависит от перевода.
" немає елементів" - вам не кажется это словосочетание корявым?
Что было в оригинале?
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11.11.2021 16:55 Відповісти
2 союзника у кацапів франція та німечина
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12.11.2021 00:26 Відповісти
 
 