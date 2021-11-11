РФ непричетна до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі, - Пєсков
У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються її вирішити.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.
За його словами, РФ не має стосунку до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.
Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.
"Давайте все-таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.
Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
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https://ghall.com.ua/2021/11/10/gru-rf-gotovilo-boevikov-dlya-ataki-na-polskuyu-granitsu-iz-belarusi/
Всё очевидно. Сейчас, как и несколько лет ранее, кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Филипп Филиппыч,этот баран посетил наш зоопарк дважды,однажды стал Шариковым,а после второго визита захотел стать Швондером...
Доктор Борменталь,если еще раз запишется на прийом,скажите сделаю из него Путлера...
Кто их и куда приглашал, обещая что-то? Берлин? Варшава? Беларусь?
Если Берлин, Варшава приглашали к себе и обещали, то почему лёту только в Беларусь? Почему Берлин, Варшава косвенно проспонсировали авиакомпании Беларуси, которые получили доход от перевозок?
Вот здесь и кроется корень: Кто именно повинен в происходящем?
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.