РФ непричетна до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі, - Пєсков

У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються її вирішити.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

За його словами, РФ не має стосунку до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.

Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.

"Давайте все-таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.