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Новини
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РФ непричетна до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі, - Пєсков

У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються її вирішити.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

За його словами, РФ не має стосунку до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.

Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.

"Давайте все-таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.

Читайте також: Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4754) мігранти (1108) Пєсков Дмитро (1610) Польща (8489) росія (65002)


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Топ коментарі
+14
Вот теперь то я поверил!
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11.11.2021 12:09
+12
Ага.. "их там нет" и в Грузии, и в Украине( включая Крым), и в Беларуси..
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11.11.2021 12:12
+11
У бульбофюрера мозгов бы не хватило устроить такую провокацию.
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11.11.2021 12:11
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Вот теперь то я поверил!
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11.11.2021 12:09 Відповісти
Ви абсолютно вірно мислите. ПАрашу мігранти прескокували з сірійского батуту відразу на кордон з Польщею!
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11.11.2021 12:51 Відповісти
Тебя, Усы, даже ***** ******** назвало )))
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11.11.2021 12:10 Відповісти
Письков! Это ты своим молоденьким писькам расскажи. может они и поверят.
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11.11.2021 14:01 Відповісти
У бульбофюрера мозгов бы не хватило устроить такую провокацию.
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11.11.2021 12:11 Відповісти
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11.11.2021 12:12 Відповісти
Ага.. "их там нет" и в Грузии, и в Украине( включая Крым), и в Беларуси..
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11.11.2021 12:12 Відповісти
РФ , не має відношення , а от ваша гебістська шобла , на чолі іх ху@ом
МАЄ 😡
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11.11.2021 12:12 Відповісти
Нас там НЄТ !!!! Но вперєді ми пустім женщин і дєтей !!!
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11.11.2021 12:12 Відповісти
Значить правильно кажуть поляки-санкції для кацапського аєрофльоту) саме те,що "лікар прописав".
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11.11.2021 12:16 Відповісти
значіт харошиє сапагі! нада брать!
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11.11.2021 12:18 Відповісти
Даже ***** прокукарекало о Пипискине : он иногда такое несет.
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11.11.2021 12:18 Відповісти
Запуск "труби" вирішить все.Да піськов?🧐
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11.11.2021 12:18 Відповісти
Ага, а лопати, топори, кусачки, теплий одяг та т.і. вони в лісі купили?
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11.11.2021 12:19 Відповісти
в первом же лесном военторге
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11.11.2021 12:33 Відповісти
Беларусь готовила ветеранов войны из Афганистана и Ирака к проведению вооруженных столкновений на польской границе. Они прошли подготовку на базе возле села Опса на северо-западе Беларуси, принадлежащей ОСАМ, Отдельной службы активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси. Тренировки проводились бригадой белорусского спецназа «Марьина Горка», которая воевала в Афганистане в 1980-х гг., а также инструкторами ГРУ, военной разведки России. На базе проходили подготовку граждане Ирака, сейчас они тренируют афганцев из Таджикистана с боевым опытом. И тренируют не несколько десятков человек, а целые отряды, - сообщил бывший посол Беларуси во Франции, экс-министр культуры этой страны Павел Латушко.

https://ghall.com.ua/2021/11/10/gru-rf-gotovilo-boevikov-dlya-ataki-na-polskuyu-granitsu-iz-belarusi/
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11.11.2021 12:21 Відповісти
В этом виноват ***** лукашило.
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11.11.2021 12:21 Відповісти
Якщо зона бікіні Навки каже ні, то це так. Перевірено роками.
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11.11.2021 12:21 Відповісти
Також як і декілька років тому не мали відношення до найму різноманітних корит для переправки мігрантів по середноземному морю в Італію, Мальту тощо. Там тільки вуха свинокацапські стирчали та й усе.
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11.11.2021 12:22 Відповісти
У всьому світі знають, якщо Піськов каже "Ні", то, насправді це - "ТАК".
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11.11.2021 12:22 Відповісти
так много текста...мог бы просто сказать "ихтамнет" и все бы все поняли)
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11.11.2021 12:31 Відповісти
Конечно же нет. Как вы могли такое подумать? Письков никогда не обманет.))
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11.11.2021 13:15 Відповісти
Вполне прогнозированный звиздеж, ничего нового.Вот только как черно*опые телепортировались из Сирии на границу Польши?
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11.11.2021 13:16 Відповісти
СерГеи РАБссии вылетели срочно в Париж...,ШойХу и Лавров будут ламать Макрона....
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11.11.2021 13:16 Відповісти
інфа - 100%
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11.11.2021 13:19 Відповісти
Авиаперелеты по маршруту Минск-Дамаск и Дамаск Минск регулярные...,насобирали уже тысч 10 Шариковых Сирии...также есть крысы из Афгана Ирана Ирака и Палестины...короче всякая нечисть Мавзолейная включая ХАМАС и Хезболла...
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11.11.2021 13:20 Відповісти
Письковая говорящая голова, хоть сама верит своему рту ? На планете Земля уже не осталось идиотов допускающих что бульбофюрер может хоть что то вытворить без команды ***** Владимировича !
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11.11.2021 13:25 Відповісти
Гнида русофобии - писюнков, фсбешники на каком ызыке хрюкали? На монгольском суржике? Значит свинособаки! Не веришь спроси у моржовой звизды! Оно хрюкало: Если хрюкает по свинособачьи (росиськой), то и есть свинособака!!!
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11.11.2021 13:25 Відповісти
Лжец, лжец. Если у кремлёвских пропагандистов росли бы носы от их вранья, то они протыкали бы ими экраны русских зомбоящиков.
Всё очевидно. Сейчас, как и несколько лет ранее, кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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11.11.2021 13:28 Відповісти
Вряд ли кто то верит брехне раши- это хорошо, но когда будут реагировать на брехню?Если раше давать по морде за фейки и брехню( выгнать из всех международных организаций , устроить полную блокаду, не покупать энергоносители- за несколько месяцев станут задумываться или здохнут. Брехня касается и ,,великости с исключительностью,, и военной мощи- раша никогда не была такой дохлой как сейчас. Раша- труха и гниль, полное отсутствие мотивации в армии, апатия и страх....Грубо говоря- им , по всякому пи@дец.
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11.11.2021 13:29 Відповісти
Белые и пушистые пацифисты -бандиты с большой дороги
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11.11.2021 13:29 Відповісти
Доктор Борменталь,а когда у нас в клинике был некий Письков?...

Филипп Филиппыч,этот баран посетил наш зоопарк дважды,однажды стал Шариковым,а после второго визита захотел стать Швондером...

Доктор Борменталь,если еще раз запишется на прийом,скажите сделаю из него Путлера...
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11.11.2021 13:31 Відповісти
Неужели у беларуси есть общие границы с странами Ближнего Востока и Африки ??????Правильно, нет! В таком случае, как эти толпы попали на территорию беларуси??? Кто-то же их перевез или как?
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11.11.2021 13:34 Відповісти
літаками Белавиа рейсом Дамаск-Минск
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11.11.2021 14:19 Відповісти
Лукашескуи Шариков после Колчаковских фронтов...
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11.11.2021 13:38 Відповісти
"А я тут не при чём!"

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11.11.2021 13:43 Відповісти
За чей счёт рядовые малоимущие граждане вдруг стали обеспечены средствами на перелёт и + какими-то подъёмными?

Кто их и куда приглашал, обещая что-то? Берлин? Варшава? Беларусь?

Если Берлин, Варшава приглашали к себе и обещали, то почему лёту только в Беларусь? Почему Берлин, Варшава косвенно проспонсировали авиакомпании Беларуси, которые получили доход от перевозок?

Вот здесь и кроется корень: Кто именно повинен в происходящем?
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11.11.2021 14:02 Відповісти
угадай с трех раз
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11.11.2021 14:29 Відповісти
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.
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11.11.2021 14:20 Відповісти
Та ти шо?????? я і забув, вас там монголоїдів нема!!!!!!
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11.11.2021 14:48 Відповісти
Не мі. На викусі. Может Дуська.
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11.11.2021 15:03 Відповісти
писюков с таким же успехом мог бы у всех на глазах насрать на стол, потом снова подтянуть штаны и заявить: "это не я!"
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11.11.2021 15:07 Відповісти
Как всегда Писькову верю...
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11.11.2021 16:39 Відповісти
 
 