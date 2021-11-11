Мігрантам на кордоні другий день перекидають зброю з Донбасу. А там курди, будь-який автомат - і військовий конфлікт, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджує, що мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі нібито перекидають зброю з Донбасу. Причому, за його словами, біженців озброюють вже другий день поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя переважно йде - ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему, - з Донбасу", - зазначив Лукашенко.

Як саме відбувається процес передачі зброї мігрантам, він не уточнив.

На його думку, на кордоні нібито готується провокація.

"Йде зброя для чого? Тут хочуть влаштувати провокацію", - запевняє булоруський диктатор.

"Хочуть зіштовхнути лобами наших прикордонників з їхніми, наших військових з їхніми. Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Тому що там курди. А курди – це вояки. І коли вони (польська сторона. – Прим. БЕЛТА) їх ріжуть, б'ють та інше, люди у розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - додав Лукашенко.

Як повідомлялось, Лукашенко також стверджує: НАТО і Польща нібито перекидають важку зброю в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.