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Новини
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Мігрантам на кордоні другий день перекидають зброю з Донбасу. А там курди, будь-який автомат - і військовий конфлікт, - Лукашенко

Мігрантам на кордоні другий день перекидають зброю з Донбасу. А там курди, будь-який автомат - і військовий конфлікт, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджує, що мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі нібито перекидають зброю з Донбасу. Причому, за його словами, біженців озброюють вже другий день поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя переважно йде - ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему, - з Донбасу", - зазначив Лукашенко.

Як саме відбувається процес передачі зброї мігрантам, він не уточнив.

На його думку, на кордоні нібито готується провокація.

"Йде зброя для чого? Тут хочуть влаштувати провокацію", - запевняє булоруський диктатор.

"Хочуть зіштовхнути лобами наших прикордонників з їхніми, наших військових з їхніми. Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Тому що там курди. А курди – це вояки. І коли вони (польська сторона. – Прим. БЕЛТА) їх ріжуть, б'ють та інше, люди у розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - додав Лукашенко.

Як повідомлялось, Лукашенко також стверджує: НАТО і Польща нібито перекидають важку зброю в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) зброя (7442) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+25
лукашенко заявил, что совместно с расеей - снабжает имигрантов оружием с донбасса и гонит их на границу с Польшей для создания военного конфликта
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11.11.2021 12:53
+21
Шахтьори відкопують з шаленою швидкістю.
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11.11.2021 12:37
+17
Як уникнути війни, - треба вчасно знищувати кацапських терористів.
Рецепт від чеського чиновника.

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11.11.2021 13:02
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11.11.2021 12:36 Відповісти
лукашенко заявил, что совместно с расеей - снабжает имигрантов оружием с донбасса и гонит их на границу с Польшей для создания военного конфликта
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11.11.2021 12:53 Відповісти
Капітан Очевидність!
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11.11.2021 15:33 Відповісти
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11.11.2021 12:36 Відповісти
Шахтьори відкопують з шаленою швидкістю.
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11.11.2021 12:37 Відповісти
Білорусь-країна партизанів) там цієї зброї по лісах наховали на роки вперед. Це у нас "шахтьори з трактористами в шахтах "накопали".
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11.11.2021 12:49 Відповісти
Толку от них. Ты видел, как они водили хороводы с ментами, в калаши цветочки совали, а те их дубасили. Тонка у них кишка. Рожденный ползать летать не может.
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11.11.2021 12:59 Відповісти
Задовбали ви вже цим словосполученням білоруси партизани, не було там ніколи тих партизанів, НЕ БУЛО.
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11.11.2021 13:05 Відповісти
Я більше скажу-там і війни особливої не було. Німці тримали в Білорусі виключно поліцейські частини для охорони своїх ешелонів.
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11.11.2021 13:20 Відповісти
Переважна більшість так званих "партизанів" насправді були совєцькими диверсантами НКВД, залишеними після відступу, або перекинутими через фронт.
Звичайні прості люди йшли до "партизанів" тільки після провокацій НКВД, які змушували німців розстрілювати заручників. Чого й домагалися комуняки. Німці виявилися тупими биками проти кровожерної підступності більшовиків.

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11.11.2021 14:17 Відповісти
А на Донбас вони звідки потрапляє?
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11.11.2021 12:37 Відповісти
З білоруського кордону. Замкнене коло))
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11.11.2021 12:41 Відповісти
Это как анекдот о тумбочке и деньгах.
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11.11.2021 13:00 Відповісти
А какіє ваши доказатєльства, що це він завозив...
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Це він зізнається звідки буде поставка зброї? Може ще й ТТН прикладе для підтвердження?
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11.11.2021 12:39 Відповісти
Ну таки уже пару дней как белорусы пишут- бульбофюрер готовит вооруженную провокацию , оружие появилось
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11.11.2021 12:39 Відповісти
Ну надо ж ! Белорусские спецслужбы так охраняют мигрантов, что никто и в туалет не отлучился без разрешения… и тут тебе на! Кто то оружие им привозит. И прям товарищи белорусы при всем желании не могут его изъять. С Путиным они решают эти проблемы. Люди таких подлых и брехливых людей как эти два во всем мире не сыщешь.
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11.11.2021 14:47 Відповісти
Гляйвиц -2? Все по заветам другого усатого диктатора...
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11.11.2021 14:55 Відповісти
получит по морде
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11.11.2021 15:53 Відповісти
Лука знову бреше , так як зброю мігрантам передають білоруські прикордонники !
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11.11.2021 12:39 Відповісти
Залезают на террикон и бросают...сам видел..чес слово...😀
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11.11.2021 12:39 Відповісти
А как оно с Донбасса в Беларусь попадёт ?

Придумай что-то другое.
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11.11.2021 12:40 Відповісти
По шахтам...
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11.11.2021 12:43 Відповісти
Цей покидьок має на увазі те, що зброю передають польські прикордонники, які отримують її від українців, що були на донбасі
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11.11.2021 12:48 Відповісти
Чого ці біженці втікають у невірну Європу! Є ж стільки мусульманських країн, де немає війни?
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11.11.2021 12:40 Відповісти
В тех странах ,типа ОАЭ,за незаконное проникновение вешают,а самое главное у них опять работать надо.А в ФРГ и франции ,можно жить на пособие.
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Вот бульбофюрер,влип.Теперь все заманухи кацапских ГРУ исполняет.Думает идиот его х-ло отмажет.
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11.11.2021 12:40 Відповісти
Та ні. Курди зброю частково викопали в шахтах а частково у воєнторгах взяли напрокат
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11.11.2021 12:41 Відповісти
Які шахти, вони прямо в білоруських болотах ту зброю знаходять. Під торфом.
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11.11.2021 12:43 Відповісти
З Польші на батутах чи як перекидають?
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11.11.2021 12:41 Відповісти
Ну, это уже качественно новый уровень.....
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11.11.2021 12:41 Відповісти
дааа, жесть..., клинический случай, только лечить некому..., и верят же некоторые, я уверена...., жаль, что не уточнил, как это оружие перекидывают..., мож инопланетяне какие или подземные жители по туннелям, вариантов - до хрена...при такой-то фантазии
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11.11.2021 12:41 Відповісти
клинический случай ваша форма подачи мысли
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11.11.2021 12:46 Відповісти
Яку зброю перекидають - не уточнив? БУКи, ОСА, ГРАДи - також?
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11.11.2021 12:42 Відповісти
в шахтах донбаса нашли)
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11.11.2021 12:47 Відповісти
А як вони переходять через непрохідний Білоруський кордон? Чи реально кидать прямо з даунбаса аж до польського кордону? Бульба знає, що перекинути може тільки його владика із мацковії, але бреше, як Сірко на Місяць.
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Больной человек.
Неужели окружение не видит, что маразму деда нет предела?
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11.11.2021 12:42 Відповісти
Окружение знает что оно в мягких и теплых креслах сидит ровно до того момента пока этот маразматик у власти...потому и молчит...
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11.11.2021 12:44 Відповісти
На этом маразме построена вся политическая система Беларуси.
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11.11.2021 12:45 Відповісти
Танк еще не кинули...не??😀А град??
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11.11.2021 12:42 Відповісти
В шахах Донбасу зброя розмножується брунькуванням,шахтарі не встигають копати.Пуйло зовсім нівінават.То всьо шахтарі гади,везуть і везуть зброю "мирним" курдам в Білорусь
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11.11.2021 12:43 Відповісти
чТО ТО ТУТ НАЗРЕВАВЕТ КАКАЯ ТО ПРОВАКАЦИЯ И НЕ ХИЛАЯ
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Смотрю не зря Путин с Лукой так часто встречается. Теперь у них общие "любимые авторы":
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё"
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11.11.2021 12:44 Відповісти
Так он же оружие ВСУ имеет ввиду,ему так путя сказал.
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11.11.2021 12:45 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

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таке враження шо кремлівський шизік готує війну з Європою
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11.11.2021 12:46 Відповісти
Яка там війна.Німці і французи відразу здадуться,і кінець війні
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11.11.2021 12:48 Відповісти
В "рай" засобирался
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11.11.2021 12:49 Відповісти
И сейчас путя поможет братьям, напав на донбас.
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11.11.2021 12:46 Відповісти
Ништяк, кацапы руками луки войну с Польшей скоро начнут, а вся Европа будет обеспокоена
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11.11.2021 12:47 Відповісти
Значить ці падли, лукашеску і путлєр планують ескалацію ситуації з використанням зброї і готовлять собі алібі, як у ситуації з примусово посадженим літаком, нічого, що ніхто у це не повірить, зробити то нічого проти них не зможуть. Формально винним буде лукашеску, он франція вже відмазала путлєра вік міграційної кризи. Щось Європа дуже розчаровує своєю тупістю, продажністю та імпотентністю.
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11.11.2021 12:48 Відповісти
2 мировых изгоя - бульбофюрер и )(уйло хотят войнушки с Западом.

Белорусские погранцы, в случае заварухи вы в гробы пойдете первыми (это для тех, у кого остались остатки мозга).
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11.11.2021 12:51 Відповісти
Польским властям ненужно вестись на удочку Х#йла и его прихвостня Луки а действовать жестко по закону...
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11.11.2021 12:53 Відповісти
визнання, що він не контролює нічого в Білорусі, бо таки і не є президентом? був би президент , то контролював би і мігрантів, і зброю, яку хтось кудисьможе перекидати. ...Йшов би ти лєсом, дєдушка, і дав білорусам будувати і захищати свою країну
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11.11.2021 12:56 Відповісти
Смешались люди, кони и бульба....
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11.11.2021 12:58 Відповісти
Они и Бук могут перекинуть)))) Щас картофельный папа дуркует, пока на него друг вовка всех собак не повесит а сам в бункер зароется.
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11.11.2021 13:00 Відповісти
Як уникнути війни, - треба вчасно знищувати кацапських терористів.
Рецепт від чеського чиновника.

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11.11.2021 13:02 Відповісти
Нє, ну він таки точно іпанувся, переплюнув і свого "друга-спонсора"!
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11.11.2021 13:04 Відповісти
А каким образом из контролируемого Рашей Доунбасса можно минуя территории РФ и Беларуси переправлять оружие курдам на польскую границу. Не у Луки крыша явно поехала. Ну или он хочет в геббельсовской пропаганде опередить Соловьева, Киселева и компани.. Наверное задумается о новой работе телеведущего - пропагандиста... Можно тогда ставить вопрос- А что Лука не контролирует собственную территорию...Так нет специально увеличивает количество авиарейсов для переброски с Ближнего востока. желающих получать немецкие пособия...
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11.11.2021 13:09 Відповісти
Так прямо і скажи, що !
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11.11.2021 13:09 Відповісти
Ну что, Европа, дождалась черных человечков? Больше нужно было лобызаться с диктаторами и террористами.
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11.11.2021 13:17 Відповісти
тобто в усьому винуваті бандєрауци, які спочатку закинули в тил бульбашам дивізію ісламської визвольної армії, а потім тайними тропами постачають зброю.
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11.11.2021 13:17 Відповісти
значить західна білорусь перетвориться на Курдськщ-білоруську народну республіку
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11.11.2021 13:19 Відповісти
Полякам навіть в кошмарних снах не уявлялась війна з ІДІЛ на своєму кордоні
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11.11.2021 13:27 Відповісти
Якщо косити кулеметами всіх хто ступив на польську землю незаконно прорвавшись через кордон - атака захлинеться і ніяких проривів більше не буде . З'явиться чудовий приклад для інших країн , як правильно діяти у гібридний війні проти російсько-фашистського агресора .
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11.11.2021 13:36 Відповісти
Стрелять в нарушителей нужно было сразу, полгода назад. Сейчас уже поздно и стрелять начнут сами нарушители
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11.11.2021 14:23 Відповісти
Гра продовжується...І бацька поки що в грі...І навіть інколи банкує...І фішок біля нього все більше...
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11.11.2021 13:51 Відповісти
Минирование тоже хорошо помогает.
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11.11.2021 13:52 Відповісти
Бульбофюрер не розуміє, що першими, хто у разі військового конфлікту, відчують усі "принади" військових дій, будуть беліруси. Лука втіче до бункерфюрера, а Біларусь буде страждати. Ху_ло покладе на них з прибором, як поклав на вірменів, не буде він воювати з НАТО. Там, за кордоном, усі гроші лаптиногої еліти, їхні особняки та дітки. Тепер на рідну країну поклав и вусатий тарган.
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11.11.2021 14:43 Відповісти
Шо оно несет?! Клинический случай! Оружие с Донбасса?! А с Крыма? Усатый идиот на тяжелые грибы перешел?
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11.11.2021 14:53 Відповісти
Як саме відбувається процес передачі зброї мігрантам, він не уточнив. Напевно гумконвой МЧС на ерефії.
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11.11.2021 15:01 Відповісти
Намагання підготувати ґрунт для появи зброї у мігрантів. Те саме плели сепари і рашка про зброю з шахт про гіркіна і інших, хоча на момент початку 2014 року на тій території не було жодної навіть артилерійської частини ЗСУ. Окрім бази в Краматорську, але її захистив наш спецназ
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11.11.2021 21:19 Відповісти
 
 