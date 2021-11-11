УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини
8 743 54

У разі запровадження санкцій можемо перекрити транзит газу через Білорусь. Ми обігріваємо Європу, а вони нам іще погрожують, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді в четвер у Мінську порекомендував Заходу думати, перш ніж погрожувати Білорусі новими санкціями та закриттям кордонів

Він також пригрозив перекрити транзит газу в Європу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди буде переміщуватися. Питання не в цьому", - зазначив диктатор.

"А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику шляху немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет і незалежність, зупинятися ні перед чим", - заявив глава держави.

Через Білорусь проходить транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал-Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу з Росії на Захід значно збільшилися, зазначив Лукашенко.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам іще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував би думати, перш ніж говорити", - заявив він.

МЗС має попередити всіх у Європі, якщо вони впровадять додаткові "неприйнятні для нас" санкції, ми повинні відповідати, зазначив президент.

"Як відповідати, ми з вами домовлялися пів року тому", - сказав Лукашенко.

Як повідомлялось, Лукашенко також стверджує НАТО і Польща нібито перекидають важку зброю в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7926) газ (10415) Європа (1799) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) Польща (8489) санкції (11790)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
если ЕС откажется от транзита газа через лукашенко - и при єтом северн.поток 2 не сертифицирован - то рашка будет вынуждена поставлять газ в нужных объемах через Украину))
а лукашенко - *осать бульбу будет))
показати весь коментар
11.11.2021 12:56
+27
Вот уссатый бацька рыгонул. Покруче *****.
показати весь коментар
11.11.2021 12:54
+22
Но перднул то явно по указке *****.
показати весь коментар
11.11.2021 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот уссатый бацька рыгонул. Покруче *****.
показати весь коментар
11.11.2021 12:54 Відповісти
А чего Европа ожидала?
Вот оно, истинное лицо!
показати весь коментар
11.11.2021 13:10 Відповісти
Ожидала чего? Что бульбофюрер совсем с катушек съехал?
показати весь коментар
11.11.2021 14:11 Відповісти
Долго объяснять....
Климов Григорий, лучше начинать читать с "Князь мира сего", а далее и "потяжелее" понятны будут.
показати весь коментар
11.11.2021 14:24 Відповісти
а когда Европа ожидала от Бульбафюрера чего-то другого?
в отличие от Бубочки, в Европе давно иллюзий в отношении Луки не испытывала.
показати весь коментар
11.11.2021 14:27 Відповісти
лука мудищев может только пернуть..свою трубу он давно продал
показати весь коментар
11.11.2021 12:54 Відповісти
Но перднул то явно по указке *****.
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
думаете россия будет против?
показати весь коментар
11.11.2021 13:10 Відповісти
если ЕС откажется от транзита газа через лукашенко - и при єтом северн.поток 2 не сертифицирован - то рашка будет вынуждена поставлять газ в нужных объемах через Украину))
а лукашенко - *осать бульбу будет))
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
Тебе недоумку бульбофюреру,кацапы на второй день закрытия ж-пу разорвут.Там 90% это экспорт кацарылых в Европу.Так что угрожатель засунь себе в оп-пу,газопровод ,по которому кацапы газ в Европу не подают с октября,кинув тебя идиота на деньги.
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
Всё делается для того чтобы сертифицировать северный поток 2
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
пуйлішко дозволить бульбофюреру перекривати транзит газу?
показати весь коментар
11.11.2021 12:58 Відповісти
Ращведут руками и скажут, что это он сам перекрыл, а мы не при чем
показати весь коментар
11.11.2021 13:09 Відповісти
І французи повірять ..
показати весь коментар
11.11.2021 13:13 Відповісти
Давай Лука.. перекрывай ( страна перейдет на мороженную бульбу), денег то тю - тю ( а карман кремлевского кормильца тоже не бездонный) , к этому еще бы перекрыть Северный поток 1 и не открывать Северный поток 2.. а весь транзит пустить через Украину. Напугал.. Дурилка картонная...
показати весь коментар
11.11.2021 12:58 Відповісти
Лукашенко мабуть тупий і не чув про що говорили дідуля Кабаєів і Меркель. А вони говорили, що російський газ ніколи не являвся і не являється зброєю, це чисто економічні проекти.
показати весь коментар
11.11.2021 13:02 Відповісти
Цей тупий кацапский випердиш, тільки пердежом щось може обігріти, чи бульбою з холодильниками закидати. Ублюдочне створіння. Диктатори завжди закінчували хероватенько....
показати весь коментар
11.11.2021 13:07 Відповісти
Похоже Луку вставило даже покруче, чем Зе. Явный передоз.
показати весь коментар
11.11.2021 13:08 Відповісти
Гы Гы Гы Гы 😆😆😆😆😆😆😆Как там поживает бабушка Меркель???? 😆😆😆😆Старушку предупреждали ведь
показати весь коментар
11.11.2021 13:08 Відповісти
Прэлестно !!!

наука гейропейцам
показати весь коментар
11.11.2021 13:08 Відповісти
Европа прогнется. Как и прогиналась до этого. Европа - наркоман, и не будет лезть супротив барыги и его бегунка. Так ,для виду пообеспокоится на публику, а втихаря поглубже воткнет себе в жопу нефтегазовую иглу для кайфу
показати весь коментар
11.11.2021 13:08 Відповісти
Перекрывай!!.....прям счас!!!....нет газа -нет денег. Плюс выплаты по страховке контракта.
показати весь коментар
11.11.2021 13:09 Відповісти
дВА БРАТА САПОГА пу И лу УГРОЖАЮТ А ЕВРОПА ИХ ЦЕЛУЕТ В ЖО
показати весь коментар
11.11.2021 13:17 Відповісти
Лука грозиться перекрити кацапський газ? Сам придумав, чи пуйло "підказало"?
показати весь коментар
11.11.2021 13:19 Відповісти
Во Франции жовтым жилетам
Попало немножко больше чем белоруссам
Только это //демократия //
показати весь коментар
11.11.2021 13:37 Відповісти
А белорусы во время протестов грабили магазы и палили машины? К чему вообще был этот пук в лужу про демократию?
показати весь коментар
11.11.2021 13:43 Відповісти
лукашеску много врет и прет как бык на красный свет...добром для него это не закончится....
показати весь коментар
11.11.2021 13:43 Відповісти
Лукашенко с Путиным хотят, чтобы с ними никто не торговал? Нет вопросов - так и будет!
показати весь коментар
11.11.2021 13:44 Відповісти
пора его валить, нахозяйничал пирад, хватит
показати весь коментар
11.11.2021 13:49 Відповісти
Эй !Придурок Лукашенко!!! Во первых -ты давно свою трубу просрал и она теперь принадлежит *****-пуйлу!!А во -вторых пукин не позволит тебе без его разрешения даже пукнуть, не то , что бы закрыть где то вентиль на газовой трубе!!
показати весь коментар
11.11.2021 13:51 Відповісти
власть переменилась,скидовай Лукаш сапаги...
показати весь коментар
11.11.2021 13:55 Відповісти
Чего орешь? Да на тебе пахать нада. Вот Путин тебя и пашет. Так чего орешь?
показати весь коментар
11.11.2021 13:55 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 13:56 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 13:56 Відповісти
у Пусина вазелин закончился, или Лука соскочил с .... скажем "перчатки"?
что эта кукла вякает то?
ах да, Меркель, или кто там, поймите, Лука это просто продолжение... не, не так, просто раб Пусина.
И да - все и все понимают., просто Байден обосрался.
Что и говорил Илларионов, но тут не поймешь кто злой, а кто Сорос... гггг
показати весь коментар
11.11.2021 13:58 Відповісти
Илларионов баран обосцанный Путлером
показати весь коментар
11.11.2021 13:59 Відповісти
СкреПОНОСная РАБссия во всей красе
показати весь коментар
11.11.2021 14:02 Відповісти
дедываевалы...
показати весь коментар
11.11.2021 14:04 Відповісти
..... поэтому быстрее запускайте СП 2
показати весь коментар
11.11.2021 14:14 Відповісти
Быстро только Гитлер дал дохлому Сссру СкреПОНОСом дрыстать..
показати весь коментар
11.11.2021 14:17 Відповісти
Странно что "беженцы" на РАБссию не лезут в Рай Земной...ГУЛАГа Путлера...
показати весь коментар
11.11.2021 14:19 Відповісти
По данным ВЦИОМ на РАБссии население всего 89 млн Шариковых...Беженцы вперед на штурм Берлина Мавзолейного
показати весь коментар
11.11.2021 14:21 Відповісти
разные - но от одной дырки . Диверсификация - пить кока колу с одного стакана, но с разных трубочек
показати весь коментар
11.11.2021 14:32 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 14:28 Відповісти
Кто в доме хозяин?
кадыров 2
показати весь коментар
11.11.2021 14:30 Відповісти
У Табаки появился хозяин.
показати весь коментар
11.11.2021 14:44 Відповісти
Кого ця картопляна гидота лякає?! Європа усцикається від реготу, ГТС Біларусі давно властність ху_лостану! Тарган тільки спробує втрутитись у її роботу, одразу псковські десантники у костюмах "зелених чоловічків" візьмуть під особисту охорону президентський палац разом з навіженим бульбофюрером і ********* Колею. А там інфаркт, КОВІД або "Новічок" на вибір.
показати весь коментар
11.11.2021 14:50 Відповісти
Jesli zakrojet granici Polsa o Baltijskije strani, projezd v Evropu zakryt.On teriajet 30% svojego exporta kak minimum.
показати весь коментар
11.11.2021 15:12 Відповісти
... и перекроем газ !!! сказал лука и топнул копытом.
показати весь коментар
11.11.2021 15:25 Відповісти
Браво Лука! Перекрывай газ, воду и свет. Может сытые европейцы очнутся от летаргии
показати весь коментар
11.11.2021 15:52 Відповісти
 
 