У разі запровадження санкцій можемо перекрити транзит газу через Білорусь. Ми обігріваємо Європу, а вони нам іще погрожують, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді в четвер у Мінську порекомендував Заходу думати, перш ніж погрожувати Білорусі новими санкціями та закриттям кордонів

Він також пригрозив перекрити транзит газу в Європу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди буде переміщуватися. Питання не в цьому", - зазначив диктатор.

"А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику шляху немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет і незалежність, зупинятися ні перед чим", - заявив глава держави.

Через Білорусь проходить транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал-Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу з Росії на Захід значно збільшилися, зазначив Лукашенко.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам іще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував би думати, перш ніж говорити", - заявив він.

МЗС має попередити всіх у Європі, якщо вони впровадять додаткові "неприйнятні для нас" санкції, ми повинні відповідати, зазначив президент.

"Як відповідати, ми з вами домовлялися пів року тому", - сказав Лукашенко.

Як повідомлялось, Лукашенко також стверджує НАТО і Польща нібито перекидають важку зброю в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.