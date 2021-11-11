Лукашенко про літаки РФ на кордоні: "Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що прохав Міністерство оборони Росії через президента цієї країни Володимира Путіна, щоб вони підключилися до чергування на кордонах Білорусі та Союзної держави.

Про це він заявив сьогодні на нараді із керівництвом Ради Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Як я вчора помітив, вони (РФ. - Ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники у супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але в нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять поза межами", - заявив він.

"Як ми й домовлялися: на Гомель із Москви вздовж південного кордону Білорусі, західний кордон, на Постави у Вітебській області, з Постав через Оршу відлітають на Москву. Ось це кільце – Прибалтика, Польща та Україна – повинні моніторити російські та білоруські військовослужбовці. Про це ми домовилися з росіянами. Нам не можна жартувати. Ситуація там серйозна. Найголовніше, вони відійшли від домовленостей. Ми не знаємо, чого вони хочуть", - сказав Лукашенко.

"Росіяни, білоруси, разом ми повинні контролювати цю ситуацію", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це нібито є спробою "провокування конфлікту".