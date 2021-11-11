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Новини
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Лукашенко про літаки РФ на кордоні: "Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю"

Лукашенко про літаки РФ на кордоні:

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що прохав Міністерство оборони Росії через президента цієї країни Володимира Путіна, щоб вони підключилися до чергування на кордонах Білорусі та Союзної держави.

Про це він заявив сьогодні на нараді із керівництвом Ради Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Як я вчора помітив, вони (РФ. - Ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники у супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але в нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять поза межами", - заявив він.

"Як ми й домовлялися: на Гомель із Москви вздовж південного кордону Білорусі, західний кордон, на Постави у Вітебській області, з Постав через Оршу відлітають на Москву. Ось це кільце – Прибалтика, Польща та Україна – повинні моніторити російські та білоруські військовослужбовці. Про це ми домовилися з росіянами. Нам не можна жартувати. Ситуація там серйозна. Найголовніше, вони відійшли від домовленостей. Ми не знаємо, чого вони хочуть", - сказав Лукашенко.

"Росіяни, білоруси, разом ми повинні контролювати цю ситуацію", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко відкрив небо Білорусі для регулярних польотів стратегічної бомбардувальної авіації РФ

Нагадаємо, раніше Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це нібито є спробою "провокування конфлікту".

Білорусь (7926) кордон (4754) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+41
старий збочений, шизофренічний дегенерат
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11.11.2021 12:59
+30
Що ви старі діди лякаєте своїми літаками і ядерною зброєю, яка можливо вже і нічого не варта? Ніхто вас не боявся і не боїться. Диктатори не вмирають, а здихають і до цього вже залишилося мало часу. Просто таким шляхом дідуля Кабаєв хоче щоб його запросили за стіл переговорів у Європу і він буде торгуватися по "Північному потоку 2". Ось і все для чого ці понти.
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11.11.2021 13:00
+23
Я немного не понял кого собрались поливат ядерными бомбами, поляков или беженцев?
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11.11.2021 12:59
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Я немного не понял кого собрались поливат ядерными бомбами, поляков или беженцев?
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11.11.2021 12:59 Відповісти
Самі себе. Для профілактики.
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11.11.2021 13:08 Відповісти
Опять Воронеж(((
))))
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11.11.2021 13:35 Відповісти
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11.11.2021 14:56 Відповісти
Бульбардировщики!
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11.11.2021 17:09 Відповісти
ВоронежТрєпєщі....
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11.11.2021 13:14 Відповісти
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11.11.2021 14:56 Відповісти
старий збочений, шизофренічний дегенерат
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11.11.2021 12:59 Відповісти
Ні, усе продумано.
Жабоїди з сосисечниками усе розуміють та ведуть себе відповідно.
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11.11.2021 13:10 Відповісти
Уже было заявление - прямых доказательств, шо это дело рук *****, нет! Продолжаем качать газ!
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11.11.2021 13:15 Відповісти
Ви не повірите мені! Я те читаю новини, та знаю про це)
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11.11.2021 13:18 Відповісти
Когда этот больной псих, начнёт войну в Европе, то большой привет всем носителям цветочков. Лишь бы не было войны, как на Украине, так жрите войну с НАТО, по воле вашего бульбафюрера
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12.11.2021 01:38 Відповісти
Що ви старі діди лякаєте своїми літаками і ядерною зброєю, яка можливо вже і нічого не варта? Ніхто вас не боявся і не боїться. Диктатори не вмирають, а здихають і до цього вже залишилося мало часу. Просто таким шляхом дідуля Кабаєв хоче щоб його запросили за стіл переговорів у Європу і він буде торгуватися по "Північному потоку 2". Ось і все для чого ці понти.
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11.11.2021 13:00 Відповісти
Який хоробрий, коли Росія за спиною стоїть.
От тільки рухатис уперед вона буде теж за твоєю спиною.
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11.11.2021 13:01 Відповісти
Та кацапы уже вопят , зачем нам это надо ,луку шизофрения косит а нас хотят втравить
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11.11.2021 13:43 Відповісти
"Очень страшно, мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое , мы не знаем что это такое (с) " сказал Лукашенко . ))
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11.11.2021 13:01 Відповісти
Голова колгоспу зовсім став неадекватний
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11.11.2021 13:01 Відповісти
А чего Европа ожидала?
Вот оно, истинное лицо...
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11.11.2021 13:06 Відповісти
Дело к войне. Но ситуацию фуйлисты напрягают на границах стран НАТО поэтому нападать на них засцут. Нападут на Украину. Типа как на пособника праклятых гейрапейсаф. Такая многоходовочка.
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11.11.2021 13:01 Відповісти
на Украину уже напали и обломались. литва максимум
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11.11.2021 13:14 Відповісти
Дай Бог что бы ни на кого. А сами просто самоудавились.
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11.11.2021 13:23 Відповісти
могли бы ударить, давно бы ударили. так что не нужно тут жути нагонять
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11.11.2021 13:48 Відповісти
все эти сценарии только в воспаленном мозгу рашкованских пропагандонов и их шестерок
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11.11.2021 13:59 Відповісти
ага. через болота наступать. танками
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11.11.2021 14:04 Відповісти
Там уже давно боліт немає, на жаль.
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11.11.2021 14:33 Відповісти
Дед, похоже, крышей поехал.
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11.11.2021 13:01 Відповісти
таблетки опять забыл выпить...
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11.11.2021 13:03 Відповісти
Схоже, що у Луки зовсім дах поїхав. Істерика прямо.
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11.11.2021 13:01 Відповісти
а что ему осталось? он же теперь просто номинальный гауляйтер. как думаете, сколько наберет организованный за 3 дня "референдум" о вступлении белорусской области в *********?
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11.11.2021 14:05 Відповісти
Они могут "бомбить" Воронеж.. ну в или Гомель.. Луку просто прет от собственной "значимости" минского наместника, царя батюшки..солнцеликого Пу..
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11.11.2021 13:02 Відповісти
бацька свихнулся
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11.11.2021 13:49 Відповісти
Який він бацька? Це він сам себе так назвав (типа батько усіх бульбашів), насправді - звичайний довбой_б, який планує, у разі збройного конфлікту, втекти до бункерфюрера. А заручниками його дій стануть звичайні білоруси.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
сопли меньше надо "звичайним" жевать было.
у нас на обычных людей и всех остальных очень любят чинуши делить. вы из таких?
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11.11.2021 15:53 Відповісти
Ні, я з звичайних людей, усе життя служив, потім робив на державному підприємстві, маю 48 років виробничого стажу, семьомий десяток віку та інвалідність, через яку не зміг поновитись у 2014 році на військовому обліку як офіцер запасу. Маю військовий бойовий досвід, через що знаю, що першими потерпають звичайні люди.
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11.11.2021 16:01 Відповісти
нет никаких "обыкновенных" людей. все люди равны от рождения. на седьмом десятке таких простых истин не знать стыдно.
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11.11.2021 16:07 Відповісти
Мені тяжко пояснити, як це кажуть у вашій кацапщині "дубине стоеросовой", що соціальний поділ не завжди дає змогу людині впливати на прийняття державних рішень. Так як ти Іван у квадраті, то чому б тоді тобі не попрямувати до своєї історичної батьківщини, та відмовити ху_ла від агрессії проти України. Я почитав твої коменти на Цензорі, висновок - типічний ************. Можеш не корчити з себе розумного, ти у бані. Краще шарпни бояри.
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11.11.2021 16:17 Відповісти
да да, чувак. тебе такой же десяток, как я балерина большого театра) спалить вас дурачков рашкованских как два пальца) вы на оскорбления переходите на третьем сообщении, потому что идете тупо по сценарию на монике))
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11.11.2021 17:01 Відповісти
путин хочет воевать с Украиной белорусскими солдатами, а тупой колхозник или не понимает или такой же ублюдок как и пуйло
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11.11.2021 13:03 Відповісти
БОМБАРДИРОВЩИКИ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ ЧТО ТО ??????? ЭТО ДЛЯ КОГО ТЕКСТ????ДЛЯ 73% СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ДЕБИЛОВ?????
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11.11.2021 13:03 Відповісти
скорей для 80,1
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11.11.2021 13:07 Відповісти
два підстаркуватих диктатора походу вже вкінець *********
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11.11.2021 13:03 Відповісти
Усики это пропуск в трусики меркель
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11.11.2021 13:06 Відповісти
так они и так там летали спокойненько... хайпануть дед решил?
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11.11.2021 13:09 Відповісти
Кремлядский плешивый карлик уже открыто использует газ в качестве оружия, но только не сам, а руками усатого бульбафюрера.
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11.11.2021 13:10 Відповісти
Раньше я думал что арабские террористы самые ипанутые. Оказалось что я ошибался
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11.11.2021 13:12 Відповісти
Фюрер кизданулся и забыл сколько самолётов в рашке в этом году упало. А если на твою резиденцию такой стратег с ядерной бомбой упадёт тебе наверное приятно будет а шизоид??? Дайте ему селёдки!!!
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11.11.2021 13:13 Відповісти
они тебе недоумку конец принесли.Будешь ты бульбофюрер ,белоруской области.
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11.11.2021 13:15 Відповісти
Нехай літають, поки не впадуть. Лука потім зрозуміє, який великий ризик давати дозвіл на кацапські польти над своєю територією. 2021 році кацапи світові лідери в падінні літаків.
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11.11.2021 13:15 Відповісти
«Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная!» (с)
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11.11.2021 13:15 Відповісти
лукашенка, ты давпайоп.
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11.11.2021 13:19 Відповісти
Долбаные белорусы, нафиг вы трогали этого Лукашенка? Был бы сейчас уверенный в себе президент независимой Белоруси, так нет, толком ничего не сделали, страну просрали и дело к большой войне идёт.
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11.11.2021 13:22 Відповісти
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11.11.2021 13:22 Відповісти
Ідіот!!!
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11.11.2021 13:23 Відповісти
от якраз на твою лису, тупу бажку вони і будуть падати
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11.11.2021 13:24 Відповісти
Уже грозит газ перекрыть, не, ну я сегодня немогу!!! Надо попкорном запастись.
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11.11.2021 13:25 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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11.11.2021 13:26 Відповісти
Все закончится как всегда перемогой- беженцев в Украине пристроят.
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11.11.2021 13:32 Відповісти
На гiлляці тебя пристроят...бэзоплатно.
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11.11.2021 14:57 Відповісти
Ой, дурааак.
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11.11.2021 13:32 Відповісти
Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал - Европа
Кроме остановки газопровода президент Белоруссии допустил полную остановку транспортного транзита из Польши и Германии в Россию. Он призвал правительство не останавливаться «ни перед чем»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2021/618ce8a49a7947f792051e22?from=from_main_2
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11.11.2021 13:34 Відповісти
Усатенький, ради тебя никто не будет бросаться ядерными бомбами)
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11.11.2021 13:34 Відповісти
вы не понял, Пацька как раз и есть мизинец Пуйла. что там она думает - в Сремле - побоку уже.
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11.11.2021 13:39 Відповісти
Над ними русня будет летать с бомбами, над нами - американцы. Спокойной пожить в ближайшее время похоже не дадут.
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11.11.2021 13:35 Відповісти
Одно и то же!!!!! Опять дол....**!!!!!
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11.11.2021 13:36 Відповісти
Пацька: - это как вна порнхабе это загнивающие так делают, неправославненько, - а вот, видите что там делают, вон отсюда, свиньи, А вот как Я могу(сальто с рукой Пусина в своей ж.)
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11.11.2021 13:37 Відповісти
Закрити на кілька днів кордони Європи для росіян і білорусів. Туристи зроблять революцію в Кремлі і Мінську
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11.11.2021 13:41 Відповісти
А оце вже, як і його визнання Криму РФським, пряма підстава для того, щоб Україна ВИМАГАЛА від держав-гарантів надати їй право мати ядерну зброю!
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11.11.2021 13:56 Відповісти
А ты в эпицентре всего этого
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11.11.2021 13:57 Відповісти
Захвативший власть и держащий ее усами,зубами,ногами,глазами ,ртом,волосами задницы не знает,сто у всех диктаторов конец один-как у Чаушеску или Саддама.?Нигде народ их не простил,ни в одной стране мира.
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11.11.2021 14:00 Відповісти
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11.11.2021 14:23 Відповісти
І що шо вони з ядерною зброєю? Совєти мали цих літаків в рази більше.
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11.11.2021 14:09 Відповісти
"Мониторят ситуацию" со стратегических бомбардировщиков?! Совсем отбитый фюрер бульбонский? Несет бредятину похлеще Путлера Первого!
Лука - *****...?
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11.11.2021 14:19 Відповісти
Оно что, просроченных драников объелось ?
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Цей старий доVбойоб хоче почати війну з такою "підтримкою" народу всередині країни? Ну-ну.
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11.11.2021 14:52 Відповісти
**** купіть в цього чорта лисого ще електрики...
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11.11.2021 14:53 Відповісти
Усатая проститутка широко раздвинула ноги перед ботексным карликом-пуйлоФюррером!
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11.11.2021 15:05 Відповісти
Чокнувся старий.
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Два дебила это сила.
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11.11.2021 15:23 Відповісти
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11.11.2021 15:29 Відповісти
шизобольное кукушкой тронулось в кабине качаны заклинило
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11.11.2021 15:33 Відповісти
Стопудово бульбенфюрер решил разбомбить Брестскую крепость поляков напугать. Даже у ***** стратегические бомбардировщики арендовал с атомными бомбами. Знает, ****, что фашисты в 41-м обычными бомбами эту крепость разбомбить не смогли.
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11.11.2021 15:45 Відповісти
Здорово зірвало дах бульбофюреру. Правильно перекрий транзит, виграеш. Усі транспортні потоки підуть через Україну, а бульбандія буде копито сосати у біловежського зубра.
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11.11.2021 15:49 Відповісти
да. еще раз переконаний - голову колгоспу, не можна пускати до міста, давати владу. нехай би ото мив "скатину засраную".
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11.11.2021 16:22 Відповісти
 
 