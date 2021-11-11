УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8187 відвідувачів онлайн
Новини
2 491 25

Якість послуг УЗ погіршилась удвічі, а їхня вартість зросла у 12 разів, – Сластьон

Якість послуг УЗ погіршилась удвічі, а їхня вартість зросла у 12 разів, – Сластьон

Витрати на логістику стали непомірними для аграріїв, адже Укрзалізниця підвищила вартість вагонів у 12 разів. Водночас оборот вагонів у компанії став гіршим майже удвічі.

Про це заявив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон в коментарі Агропорталу.

"Критичні проблеми на залізниці виникли саме в пік сезону перевезення, коли всі розпочали масовий збір основної зернової культури — кукурудзи. За кілька місяців вартість оренди вагонів УЗ на торгах Prozorro злетіла з 500 грн до майже 6 000 грн (!) за вагон на добу", - повідомив Сластьон.

За його словами, при такій надзвичайно високій вартості вагонів, їх оборотність значно збільшилась і вантажі перебувають в дорозі дуже довго. Тобто, витрати для бізнесу на перевезення залізницею суттєво зросли.

"Якщо в попередні роки УЗ вдавалось досягти оборотності вагонів в 10 діб, то нині ми маємо 17-20 діб і більше. А вартість логістики сягає $60 за тонну!", - повідомив Сластьон.

Він наголосив: таке зростання витрат на логістику знижує конкурентоспроможність вітчизняних аграріїв, внаслідок чого вони можуть втратити позиції на міжнародних ринках.

"Виймаються немалі кошти з кишень с/г виробників і такі витрати на логістику зроблять нас неконкурентоспроможними на міжнародних ринках", - констатував Сластьон.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що "Укрзалізниця" використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.

Не так давно оператори паливного ринку також повідомляли, що оборот вагонів УЗ значно погіршився, компанія навіть встановила новий антирекорд – вагон з пальним не може доїхати до замовника майже два місяці.

Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.

Автор: 

Укрзалізниця (6835) вагони (800)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Видно что ******* такие же чемпионы в ж/д перевозках как и в борьбе с коронавирусом. НамазуйТЕ Зебіли!
показати весь коментар
11.11.2021 13:41
+2
Зато бородатая шмара Сырожа всем доволен.
показати весь коментар
11.11.2021 14:20
+2
Закон о олегархе Кучме отложен...,денег сейчас нет...кормить Данилыча нечем 66 ярдов от Ковида ушли на стройку Века,а 3 ярда долларов от МВФ украли Фирташ и Коломойский...Зеля не при делах..
показати весь коментар
11.11.2021 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну зрозумійте їх. 6к на добу! Треба збільшити доходи!
Чким чином? Збільшити кількість діб!
Це навіть деякі дошкільнята розуміють.
показати весь коментар
11.11.2021 13:42 Відповісти
Так вот для них родимых и поднимали...
показати весь коментар
11.11.2021 13:51 Відповісти
за там зряплату не говори, так как он против Ахметова, да и уволили пол-года как.
но я за правду и думаю....


показати весь коментар
11.11.2021 14:32 Відповісти
Видно что ******* такие же чемпионы в ж/д перевозках как и в борьбе с коронавирусом. НамазуйТЕ Зебіли!
показати весь коментар
11.11.2021 13:41 Відповісти
ахметовское нытье. строй свою жд и вози
показати весь коментар
11.11.2021 13:42 Відповісти
Какое отношение Ахметов имеет к кукурузе?
показати весь коментар
11.11.2021 16:12 Відповісти
ну включи мозг и подумай, чьи искпэрды больше всего ноют за тарифы уз)
показати весь коментар
11.11.2021 17:02 Відповісти
А я даже не знаю, кто больше вагонов занимают на УЗ- уголь или зерно? Я думаю, что аграрии больше ноют.
показати весь коментар
12.11.2021 19:40 Відповісти
Зато бородатая шмара Сырожа всем доволен.
показати весь коментар
11.11.2021 14:20 Відповісти
гыгык
показати весь коментар
11.11.2021 17:37 Відповісти
Обязательно торговать попой, чтобы зарабатывать нормальные деньги?
показати весь коментар
11.11.2021 18:18 Відповісти
Я смотру ты знаток в ценах и жопой успел поторговать, цены же знаешь и посты за деньги писать.
показати весь коментар
11.11.2021 18:55 Відповісти
Зеля красиво убежал от проблем и переложил все на местные бюджеты...,так что Коломойский на Коне,а народ в говне...
показати весь коментар
11.11.2021 14:29 Відповісти
дедок , народа нету, по крайней мре(опечатка, давай уже) не старички бы поучали. А то что Зелю выбрали - ну так пусть, я то послушал Невзорова. три крайних выбора
показати весь коментар
11.11.2021 14:43 Відповісти
Зелень кэруе. Кругом срака.
показати весь коментар
11.11.2021 14:32 Відповісти
Закон о олегархе Кучме отложен...,денег сейчас нет...кормить Данилыча нечем 66 ярдов от Ковида ушли на стройку Века,а 3 ярда долларов от МВФ украли Фирташ и Коломойский...Зеля не при делах..
показати весь коментар
11.11.2021 14:34 Відповісти
В избирательную компанию Зелемойских Коломойский вбухал 100 миллиардов...верните бабло Игорь Валерьевичу... Чувак включил счетчик...
показати весь коментар
11.11.2021 14:39 Відповісти
так серожа Лещенко говорит, что он все порешал-сделал, инвестиции и обороты все сейчас хлынет в УЗ, а олигархи будут рыдать градовыми слезами!
показати весь коментар
11.11.2021 14:58 Відповісти
🤔🤔И кто это попросил УКАБ выступить против списания 30-40 летних вагонов??
Не Кернел случайно, со своими 3 тыс старых вагонов из РФ??
И Гусак тут как тут??
А кто его попросил и за сколько??

🤔Может Сластён не знает у нас в Украине на 1 вагон-зерновоз УЗ, почти 3 вагона частных!!
Свои вагоны УЗ решило на аукционах Прозорро выставлять, чтобы закрыть коррупционную лавочку по распределению вагонов!
Вагоны УЗ на аукционах по 4-6 тыс??

Так открытые торги, кому горит, тот и покупает?? Вполне рыночная ситуация?
Что-то я Сластена не слышал весной, когда зерновоз был по 50-100 грн/сутки(при стоимости только ремонтов до 200 грн

А по перевозке- УЗ как возила 3,5-4 млн тн зерна в месяц , так и возит!
Но урожай рекордный кукурузы сразу под 40 млн уродило 👍..
Так и вывозить ее теперь надо 6-9 месяцев, а не только в сентябре- декабре, как хочет Сластён..
Тариф перевозки зерна ж/д повысился пока только на +8%.. Рост логистики 😳 так меньше через экспедиторов работайте (а то привык логист откат получать и давай логистику рисовать для руководства!
Вагоны реально подорожали.. у так это качели рыночные. Невидимая рука Смита.

показати весь коментар
12.11.2021 08:09 Відповісти
Украинская государственная железнодорожная компания «Укрзалізниця», несмотря на то, что https://antifashist.com/item/ukrzaliznycyu-gotovyat-k-bankrotstvu-predpriyatie-prodolzhit-prinosit-kolossalnye-ubytki.html приносит только громадные убытки, а её топ-менежмент «https://antifashist.com/item/top-menedzhment-ukrzaliznyci-promotal-bolee-60-mlrd-griven-no-leshhenko-ne-vygonyat-s-predpriyatiya.html промотал » более 60 млрд. гривен из выданных Украине кредитов, продолжает делать вид, что всё идёт по плану.
показати весь коментар
13.11.2021 19:52 Відповісти
 
 