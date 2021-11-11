Якість послуг УЗ погіршилась удвічі, а їхня вартість зросла у 12 разів, – Сластьон
Витрати на логістику стали непомірними для аграріїв, адже Укрзалізниця підвищила вартість вагонів у 12 разів. Водночас оборот вагонів у компанії став гіршим майже удвічі.
Про це заявив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон в коментарі Агропорталу.
"Критичні проблеми на залізниці виникли саме в пік сезону перевезення, коли всі розпочали масовий збір основної зернової культури — кукурудзи. За кілька місяців вартість оренди вагонів УЗ на торгах Prozorro злетіла з 500 грн до майже 6 000 грн (!) за вагон на добу", - повідомив Сластьон.
За його словами, при такій надзвичайно високій вартості вагонів, їх оборотність значно збільшилась і вантажі перебувають в дорозі дуже довго. Тобто, витрати для бізнесу на перевезення залізницею суттєво зросли.
"Якщо в попередні роки УЗ вдавалось досягти оборотності вагонів в 10 діб, то нині ми маємо 17-20 діб і більше. А вартість логістики сягає $60 за тонну!", - повідомив Сластьон.
Він наголосив: таке зростання витрат на логістику знижує конкурентоспроможність вітчизняних аграріїв, внаслідок чого вони можуть втратити позиції на міжнародних ринках.
"Виймаються немалі кошти з кишень с/г виробників і такі витрати на логістику зроблять нас неконкурентоспроможними на міжнародних ринках", - констатував Сластьон.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що "Укрзалізниця" використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.
Не так давно оператори паливного ринку також повідомляли, що оборот вагонів УЗ значно погіршився, компанія навіть встановила новий антирекорд – вагон з пальним не може доїхати до замовника майже два місяці.
Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.
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Чким чином? Збільшити кількість діб!
Це навіть деякі дошкільнята розуміють.
но я за правду и думаю....
Не Кернел случайно, со своими 3 тыс старых вагонов из РФ??
И Гусак тут как тут??
А кто его попросил и за сколько??
🤔Может Сластён не знает у нас в Украине на 1 вагон-зерновоз УЗ, почти 3 вагона частных!!
Свои вагоны УЗ решило на аукционах Прозорро выставлять, чтобы закрыть коррупционную лавочку по распределению вагонов!
Вагоны УЗ на аукционах по 4-6 тыс??
Так открытые торги, кому горит, тот и покупает?? Вполне рыночная ситуация?
Что-то я Сластена не слышал весной, когда зерновоз был по 50-100 грн/сутки(при стоимости только ремонтов до 200 грн
А по перевозке- УЗ как возила 3,5-4 млн тн зерна в месяц , так и возит!
Но урожай рекордный кукурузы сразу под 40 млн уродило 👍..
Так и вывозить ее теперь надо 6-9 месяцев, а не только в сентябре- декабре, как хочет Сластён..
Тариф перевозки зерна ж/д повысился пока только на +8%.. Рост логистики 😳 так меньше через экспедиторов работайте (а то привык логист откат получать и давай логистику рисовать для руководства!
Вагоны реально подорожали.. у так это качели рыночные. Невидимая рука Смита.