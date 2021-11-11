Якість послуг УЗ погіршилась удвічі, а їхня вартість зросла у 12 разів, – Сластьон

Витрати на логістику стали непомірними для аграріїв, адже Укрзалізниця підвищила вартість вагонів у 12 разів. Водночас оборот вагонів у компанії став гіршим майже удвічі.

Про це заявив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон в коментарі Агропорталу.

"Критичні проблеми на залізниці виникли саме в пік сезону перевезення, коли всі розпочали масовий збір основної зернової культури — кукурудзи. За кілька місяців вартість оренди вагонів УЗ на торгах Prozorro злетіла з 500 грн до майже 6 000 грн (!) за вагон на добу", - повідомив Сластьон.

За його словами, при такій надзвичайно високій вартості вагонів, їх оборотність значно збільшилась і вантажі перебувають в дорозі дуже довго. Тобто, витрати для бізнесу на перевезення залізницею суттєво зросли.

"Якщо в попередні роки УЗ вдавалось досягти оборотності вагонів в 10 діб, то нині ми маємо 17-20 діб і більше. А вартість логістики сягає $60 за тонну!", - повідомив Сластьон.

Він наголосив: таке зростання витрат на логістику знижує конкурентоспроможність вітчизняних аграріїв, внаслідок чого вони можуть втратити позиції на міжнародних ринках.

"Виймаються немалі кошти з кишень с/г виробників і такі витрати на логістику зроблять нас неконкурентоспроможними на міжнародних ринках", - констатував Сластьон.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що "Укрзалізниця" використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.

Не так давно оператори паливного ринку також повідомляли, що оборот вагонів УЗ значно погіршився, компанія навіть встановила новий антирекорд – вагон з пальним не може доїхати до замовника майже два місяці.

Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.