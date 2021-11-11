Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування "Рейтингу"

Майже половина українців не будують ніяких планів на майбутнє, а кожного четвертого українця (24%) задовольнив би щомісячний дохід до 10 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування показала компанія Група Рейтинг.

Так, повідомляється, що чверть опитаних планує своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на пів року чи рік, 13% - на кілька місяців. Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці.

Для 55% населення основне джерело доходу – зарплата, для 30% - пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.

Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній – 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.

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Чверть опитанних також зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч грн. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч на місяць. Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тисяч, 18% - 16-20 тисяч, 8% - 21-25 тисяч, 11% - 26-30 тисяч. Зазначаэться, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною.

Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема найнижчі запити у старших жінок – з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року