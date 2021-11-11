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Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування "Рейтингу"

Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування

Майже половина українців не будують ніяких планів на майбутнє, а кожного четвертого українця (24%) задовольнив би щомісячний дохід до 10 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування показала компанія Група Рейтинг.

Так, повідомляється, що чверть опитаних планує своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на пів року чи рік, 13% - на кілька місяців. Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці.

Для 55% населення основне джерело доходу – зарплата, для 30% - пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.

Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування Рейтингу 01

Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній – 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% українців вважають головною проблемою в країні низькі зарплати та пенсії, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування Рейтингу 02

Чверть опитанних також зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч грн. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч на місяць. Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тисяч, 18% - 16-20 тисяч, 8% - 21-25 тисяч, 11% - 26-30 тисяч. Зазначаэться, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною.

Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування Рейтингу 03

Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема найнижчі запити у старших жінок – з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року

доходи (615) опитування (1930) рейтинг (1650) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+10
Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень - не бедность
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11.11.2021 14:07
+10
Денег нет, но вы хоть поржите. Ведь когда клоуна 73% избирали презом, все хотели ржать. Теперь ни в чем себе не отказывайте - ржите хоть до усерачки
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11.11.2021 14:14
+6
Село неначе почорніло
Неначе люди подуріли
Нікі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
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11.11.2021 14:10
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Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень - не бедность
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11.11.2021 14:07 Відповісти
И за газ 3000 в месяц зимой, при цене 8 гр. А что будет когда газ станет 16 и больше?
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11.11.2021 14:11 Відповісти
За газ нужно заплатить 6000, а зарплата - 5000. Вот теперь можно ржать - хуже все равно не будет
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11.11.2021 14:17 Відповісти
ну хоть поржали, теперь можно сметать
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11.11.2021 14:37 Відповісти
тому вони всi i вкололися коли сказали що нeвколотi iдуть у вiдпуску за свiй рахунок - загнали зайця
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11.11.2021 14:18 Відповісти
Село неначе почорніло
Неначе люди подуріли
Нікі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
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11.11.2021 14:10 Відповісти
это лучший коммент от Великого Тараса!!! Просто все в 4х строках....
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Так 80% і отримують точно ДО 10 тисяч!
Щаслива країна, задоволені мешканці(
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11.11.2021 14:13 Відповісти
Денег нет, но вы хоть поржите. Ведь когда клоуна 73% избирали презом, все хотели ржать. Теперь ни в чем себе не отказывайте - ржите хоть до усерачки
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11.11.2021 14:14 Відповісти
а до нього пeрeбудова краiни лишe почалася. в цiлому дужe важко будувати краiну з совками
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11.11.2021 14:21 Відповісти
Ви не в курсі, що в все має свій строк користування і нічого вічного немає. Особливо, коли не бережеш те, що має статус загального
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11.11.2021 14:37 Відповісти
нe пєрєстройка а пeрeбудова. совочку
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11.11.2021 14:53 Відповісти
Ты в том 90-м жил? В том 90-м унитаз купить было сложнее чем сегодня кокаин.
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11.11.2021 15:20 Відповісти
До клоуна минималку сразу в 2 раза подняли
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11.11.2021 14:27 Відповісти
є чим хизуватися керівникам європейської країни. 25% населення мріє про зарплату, хоча б в 350 доларів. то яка ж зарплата у них зараз?
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11.11.2021 14:20 Відповісти
250-300 у подавляющего большинства в регионах. Я так понимаю, для многих посетителей цензора это сюрприз, т.к. тут сидят по большей части обеспеченные господа из Киева.
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11.11.2021 14:51 Відповісти
10000 кого то бы устроил? Они в детском саде или в начальной школе проводили опрос?
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11.11.2021 14:20 Відповісти
нитiков у пeдкоронах можна на всiх форумах побачити. iм скiльки нe дай розуму iм цим нe добавить
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11.11.2021 14:22 Відповісти
У рядових працівників, наприклад, держстату або фонду соцстраху зарплата 8,5 тис грн. Молодые специалисты на предприятиях, например, бухгалтерского учета или экономисты, получают приблизительно столько же.
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11.11.2021 14:36 Відповісти
Согласно международным исследованиям, было установлена шкала нищеты, беднсти, среднего класса и богатых людей для Украины.
Так вот, если на члена семьи тратится в день до 250 грн. то это семья нищая (за гранью нищеты).
Если на члена семьи в день тратится от 250 до 500 грн в день, то это бедная семья.
Если на члена семьи тратится от 500 до до 1000 грн в день то эта семья принадлежит к среднему классу.
Если более 1000 грн в день на человека то это уже богатая семья.
То есть, что бы быть хотя бы в среднем классе, то семье из 3-ех человек (муж, жена и ребёнок) нужно тратить в месяц более 45 тысяч грн.
Значит суммарная зарплата мужа и жены должна превышать 45 тысяч грн в месяц.
Много у нас таких людей, которые зарабатывают чистыми деньгами на руки ( уже с вычетом налогов) более 20 тысяч гривень?
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11.11.2021 14:28 Відповісти
Я вооще ХЗ как потратить 250 грн в день. Ну регулярно. Вы тама точно ничо не путаете?
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11.11.2021 14:39 Відповісти
Очень просто. Имееттся ввиду, что в траты входит и коммуналка.
250 грн в день, это 7500 в месяц. Это разве много, учитывая все платежи?
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11.11.2021 14:44 Відповісти
так вы ж пишите на члена семьи и приводите пример из 3-х человек , тогда 7500 на 3 =22 500 грн. комуналка в месяц. "Бедная" семья живёт в "замке".
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11.11.2021 15:00 Відповісти
Кроме коммуналки, человек тратит на питание, на одежду, на приобретение необходимых товаров, на отдых, на лечение, итд...
Есть международные стандарты, и по этим стандартам, по зарплатам, по пенсиям, Украина - самая нищая страна Европы, это факт.
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11.11.2021 15:13 Відповісти
Всё это никак не влияет на тот факт, что на 250грн/день/на лецо можно вполне прилично жить. Пусть без личного авто и без серебрянных вилок.
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11.11.2021 15:21 Відповісти
Это на 7500 грн в месяц человек может прилично прожить?
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Может. Страшно далеки вы от народа.
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11.11.2021 15:27 Відповісти
Нет, нельзя прилично прожить на 7500. Можно существовать от зарплаты до зарплаты. Еда и коммуналка съедают почти всю эту сумму и это еще из рассчета тарифов начала осени.
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11.11.2021 15:54 Відповісти
7500 на человека это 30000 на семью из четверых. Оно кагбе и немного (фор хум хау, разумеется), но жратва с коммуналкой больше 20-30% от этой суммы не затянет.

Так что не всю.
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11.11.2021 15:58 Відповісти
Ну, тогда мы в каких то разных Украинах живём. Мне этих денег с натягом хватает от зарплаты до зарплаты, при том, что я: питаюсь овощами и курятиной из самого дешевого супермаркета, живу сам без семьи, живу в регионах, не пью и не курю.
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11.11.2021 16:21 Відповісти
Официально -да , "нищая". Но любое благосостояние измеряется не тратами и даже не зарплатой, а доходами . Семья может зарабатывать 100 штук в месяц , а жить на 500 грн. в день. А такая же семья где все безработные , но тратят по 1000 -1500 в день.
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11.11.2021 15:32 Відповісти
Сюда входит все - коммуналка, питание, проезд, одежда, на детские кружки, секции, занятия на отдых отложить и т.д., и т.п. И это если Вы здоровый человек и не болеете. Бо когда пойдете к врачам и в аптеку расходы возрастут в геометрической прогресии.
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11.11.2021 15:19 Відповісти
Стопа, стопа! 250 это нищие! Даже не бедные! Какие кружки, секции, отдых, отложить?
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11.11.2021 15:24 Відповісти
Ну кружки разные бывают. Репетиторы тоже. Есть "прохвессора", что себе цены не сложат. Есть вполне вменяемые. Понятно, что в областных центрах это дороже, ну а на перефирии как у нас у меня вон на потребности сына чуть более 4 штук ежемесячно покуда хватает. И это курс программирования (взрослая группа), репетитор английского индивидуальный, абонемент в бассейн в спорткомплекс плюс карманные (они у него собственно без претензий - он у меня не гулена).
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11.11.2021 15:33 Відповісти
Ну так я не возражаю то особо, что есть. Имею возражения насчёт менее 250 это нищие и жить так нельзя. Да вполне. И на кружки останется, и на творожок. Можно и на такси ездить - вот только что жена уклоном поехала за 5 км стричься - 40 гривен. В метрож не пускают без аусвайса.
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Ыыыыыы. Это я протупил. Понял с точностью до наоборот. Сорри. Кста, у Вас на такси еще расценочки норм. У нас стартуют от 50-60 грн за такой километраж. И это если еще повезет. А так все 70. Мда. Сделали удобство людям.
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11.11.2021 16:02 Відповісти
Уклон скидку подогнал 50% на пять поездок
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11.11.2021 16:04 Відповісти
Тогда понятно.
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11.11.2021 17:07 Відповісти
Купить собі масло, сир ,м?яско і порахуйте...я йду за продуктами і 700грн нема.два рази в тиждень сім?я 6 людей
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11.11.2021 14:48 Відповісти
А ще ж треба комуналку заплатити - десь мінімум 2000-3000 грн в місяць...
А ще ж треба періодично купувати одяг, взуття, засоби гігієни...
А дітей в школу зібрати. За навчання платити, якщо діти старші.
А не дай Бог захворіти то багато тисяч піде на любе лікування, ліки.
Та зараз один зуб полікувати треба більше 1000 грн. Про що далі можно говорити?
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11.11.2021 14:55 Відповісти
Ау, 250 в день НА ЧЕЛОВЕКА!
Я мясо беру на два дня 100грн/кило (в Кышене акция регулярно) хватает на два дня на троих, тоесть одному на неделю = 15грн в день!

Ваши 1400 на 6рых на неделю - это 33 гривны в день!
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11.11.2021 15:00 Відповісти
15 грн в день на мясо, это 120 грамм мяса в день на человека... И всё, больше ничего в день не едите, кроме 120 грамм мяса?
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11.11.2021 15:08 Відповісти
120 щитаете мало? Нет, это вполне прилично. На остальное примерно столько же нужно +/-.
Вот у Ивана выше как раз именно так и выходит.

На 100 в день это надо колбасу без хлеба уплетать, она, кстате, и по 500 за кило вполне бывает. Но мыже тут типа про "нищих", не?
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Только на еду тратите деньги?
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11.11.2021 15:21 Відповісти
На пивас ещё На работу пешком хожу Не знаю, чо там будут за цены на отопление, но думаю не больше 1000 коммуналки с меня будет в этом месяце.
Итого что имеем на сейчас: 1000 на жратву (33*30), 1000 на коммуналку с отоплением, 2000 на пивас, нет, мы же о нищих, им пивас не положен.
Значить остаётся 5500. 1500 потратим на модные https://intertop.ua/ua/product/boots-imac-4401721 говнодавы из интертопа, куртофан планируем на следующий месяц.

Итого осталось 4000. Нет, всётаки хватает и на пивас
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11.11.2021 15:35 Відповісти
Не смеши... коммуналка 1000 грн
Сейчас только одно отопление, двухкомнатной хрущёвки около 1500 грн в месяц.
+ свет, вода, кватплата, вывоз мусора, газ, итд... Итого около 2000-2500 грн в месяц
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11.11.2021 15:46 Відповісти
Молодец, всё верно пощитал, но нас трое живёт. Иии? Скоко будет 2000-2500 поделить на три?
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11.11.2021 15:48 Відповісти
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11.11.2021 15:23 Відповісти
Це в Вас ще дуже економно виходить на таку кількість людей в родині.
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11.11.2021 15:21 Відповісти
Просто я машиною ще заїжджаю на базарчас від часу ... мішок муки мішок цукру 350кг картоплі ...і проч...
700грн то тільки мясомолочка...якось так...
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11.11.2021 18:10 Відповісти
так это если тратить такими темпами , то любую семью можно померу пустить...
вот всё тоже самое только слово тратить надо заменить на "доход"...тогда да.
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11.11.2021 14:56 Відповісти
Власть и пустила всю Украину по миру, поэтому миллионы людей и выехали на заработки за границу. А вы не знали?
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11.11.2021 15:28 Відповісти
"Нищая" страна...
"Депутат Вировского сельского совета в Ровненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина, стоимость которых сейчас достигает около 8 миллионов долларов.

Его электронная декларация опубликована на сайте https://public.nazk.gov.ua/documents/5dc6877e-41e5-4a14-a02a-27f0de14c0c0 НАПК.

Свое состояние депутат раскрыл еще в июле, однако тогда на его декларацию никто не обратил внимания.

Согласно декларации, Пачесный женат и воспитывает двух дочерей.

На жене депутата Ирине Сергейчук записаны дом площадью почти 300 кв. м, два земельных участка, шуба из соболя и три шубы из норки, а также два автомобиля Lexus 2010-го и 2013-го годов выпуска."

У депутата в собственности нет ни жилья, ни транспорта. При этом он задекларировал часы IWC за 560 тысяч гривен и Patek Philippe за 1,4 миллиона гривен, а также антикварную коллекцию советских изделий, оцененную в 100 тысяч гривен."
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11.11.2021 16:00 Відповісти
Заработать реально, но тут или вкалывать физически и через пару лет получить серьезные проблемы со здоровьем, или быть хорошим специалистом в своем деле и работать умственно (увы, дано далеко не всем). Но есть одно большое НО - за границей такие люди могли бы зарабатывать в разы больше.
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11.11.2021 15:38 Відповісти
Уже нет такого НО. Есть другое НО - деньги +/- такие же, жильё, услуги - в разы дешевле.
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11.11.2021 15:45 Відповісти
Это до какой же степени у нас мудрый нарид, что согласен жить на 10 штук в месяц
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Мудрий нарід продає голос на виборах за 200 грн., а за штуку і сраку підставить. (ну не весь, а відсотків так 73 )
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11.11.2021 14:42 Відповісти
!!!!
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11.11.2021 16:02 Відповісти
19 % более - менее адекватные - остальные рабы , готовые работать за "еду" , плять , и это позорище хочет жить лутше...
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11.11.2021 14:39 Відповісти
Мене б не задовольнила така зарплатня. Хай спробують прожити на неї
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11.11.2021 14:39 Відповісти
Міні це нагадує про 3500 гривнів в місяць, які згодні були платити олігархи плебсу в 2014 аби вони не захоплювали держустанови. Справа в тому, що вони із війною і досі нічого не зрозуміли щодо власного народу
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11.11.2021 14:42 Відповісти
Як можна жити за 10тис.? Просто не розумію кому цих коштів може вистачити?
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11.11.2021 14:51 Відповісти
Все залежить від регіону, віку та запросів. У мене тесть і мама на 3000 кожен живуть в Києві. І їм вистачає. Щоправда, комуналку за них я плачу. І час від часу продукти підкидаємо. А от наша сім'я (з 3 людей) ледь в 60к вписується.
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11.11.2021 14:57 Відповісти
Ну все ж таки є якісь стандарти для життя.
Якщо у нас основна частина пенсіонерів живе на 3000 грн, тоб то на 100 євро в місяць, то значить влада прирівняла цих пенсіонерів до тварин. Бо саме приблизно на 100 євро в місяць утримується одна собака в приюті для тварин в Стокгольмі чи Бірмінгемі.
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11.11.2021 15:02 Відповісти
На жаль, для багатьох пенсіонерів 3000 грн це мрія. А реальність - 1500-2000
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11.11.2021 15:44 Відповісти
Да по правде говоря вполне. Не шиковать конечно, но мяско в супчике будет постоянно.
А есть же пенсионеры на ставке в 2000 - вот это уже жесть.
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11.11.2021 15:03 Відповісти
Всі ці рейтинги до 7раки,якщо коротко пояснити, що відбувається то-в Україні існує бідність серед працюючих людей,сором Уряду!
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11.11.2021 14:52 Відповісти
10 тысяч просто так и плюс еще зарплата, я так понимаю.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
10 тысяч и на столбе рядрм каждый день новый судья висит...прокурорский..или чиновник...если депутат вр то можно одного на два дня...и я согласен так с годик пожить...
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11.11.2021 15:14 Відповісти
Ваши бредни не испортят нам обедни..
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11.11.2021 15:28 Відповісти
10 000 Вовік при всьому бажанні не впорається, але тисяч по 3 працюючі мають отримувати.
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11.11.2021 15:31 Відповісти
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11.11.2021 15:43 Відповісти
А когда украинцам хватало денег?
Денег не хватает всем! Даже олигархи ...
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11.11.2021 15:46 Відповісти
Помню, что именно в 90м.,при второй экономике в Европе, как вы говорите..:мыло по талонам, стиральный порошок тоже,сахар не более 1кг. по талонам,а в магазинах даже колбаса любимая совком за 2.20 пропала. Если что и выкинут очереди километровые ,просто в ожидании стоялми..Из бытовой техники только швабру можно было купить если повезёт..Не телевизоров, не холодильников ..все по записи и если повезет то..по талонам.Стиралки пропали ещё где--то в 85г. Так что не стоит про вторую экономику..Вы тогда в 90-х очевидно просто не жили.,пустых полок в магазинах для приличия заполненых кульками с солью и мариноваными кабачками не видели.. и в тех очередях попринципу- "что не выбросят нужно брать " -по пол дня не стояли...!!!
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11.11.2021 15:49 Відповісти
Речь не про экономику, а про стартовое наследство от совка после развала. По уровню научно-промышленного потенциала, который Украине достался после развала мы имели большое преимущество перед всеми остальными республиками. Про ВПК и вспоминать не стоит. При хотя бы нормальном управлении (не говоря уже о хорошем) мы могли бы сохранить и перенастроить немалую часть этого потенциала под рыночную экономику и стать не аграрной помойкой третьего мира, а крепкой страной первого мира. Мало кто думает, что при совке было хорошо, но то, что при независимости мы сделали ситуацию еще в несколько раз хуже - это факт. Практически весь текущий уровень жизни проистекает или от наследия совка в виде неразворованных остатков промышленности, инфраструктуры и жилфонда или из сырых ресурсов или из товаров и благ развитых стран. Сама по себе независимая Украина, в отрыве от совка, рашки и остального мира имеет глубоко отрицательный созидательный индекс.
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11.11.2021 16:14 Відповісти
Вы бред говорите! Предприятия, пром. потенциал - это не памятники, без рынка сбыта, без специалистов, умеющих работать в рыночной мировой экономике - их цена равнялась стоимости металлолома. А когда научились хоть как-то работать в рыночной экономике, технологии уже ушли далеко вперед и все это барахло еще меньше стало стоить. Вот и сидим теперь.
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11.11.2021 19:14 Відповісти
Украинцев через СМИ приучают к нищите.
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11.11.2021 15:50 Відповісти
До 10 000 ? Серйозно? А житло ъм за який хрін собачий купувати? При умові, що іпотека ЗА 8%. А дітей чим годувати та обувати, одівати? А зебілоїди? Може вашим олігофренам-олігархам поубавити РИЛА, бо гроші вже не влазять. лише один КАЛОмойша на скільки мільярдів баксів кинув Україну? десть на 6. Він сидить? 25% цілком би задовільнило повісити його АБО 25 років і все награбоване повертає. Можна їх двох разом з напарником поставити на майдані та за допомогою рулетки вибьрати кого першим повісити. Запарили ви вже зі своїми "вбросами" від олігархів, яким бракує РАБІВ.
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11.11.2021 16:33 Відповісти
 
 