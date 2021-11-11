Основне джерело статків для 55% українців - зарплата, майже чверть задовольнив би дохід до 10 тис. грн щомісяця, - опитування "Рейтингу"
Майже половина українців не будують ніяких планів на майбутнє, а кожного четвертого українця (24%) задовольнив би щомісячний дохід до 10 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування показала компанія Група Рейтинг.
Так, повідомляється, що чверть опитаних планує своє життя на кілька років вперед, близько 15% - на пів року чи рік, 13% - на кілька місяців. Будувати плани на майбутнє легше молодшим, заможнішим та мешканцям столиці.
Для 55% населення основне джерело доходу – зарплата, для 30% - пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - соціальні виплати.
Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній – 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.
Чверть опитанних також зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч грн. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч на місяць. Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тисяч, 18% - 16-20 тисяч, 8% - 21-25 тисяч, 11% - 26-30 тисяч. Зазначаэться, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною.
Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема найнижчі запити у старших жінок – з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року
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Неначе люди подуріли
Нікі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
Щаслива країна, задоволені мешканці(
Так вот, если на члена семьи тратится в день до 250 грн. то это семья нищая (за гранью нищеты).
Если на члена семьи в день тратится от 250 до 500 грн в день, то это бедная семья.
Если на члена семьи тратится от 500 до до 1000 грн в день то эта семья принадлежит к среднему классу.
Если более 1000 грн в день на человека то это уже богатая семья.
То есть, что бы быть хотя бы в среднем классе, то семье из 3-ех человек (муж, жена и ребёнок) нужно тратить в месяц более 45 тысяч грн.
Значит суммарная зарплата мужа и жены должна превышать 45 тысяч грн в месяц.
Много у нас таких людей, которые зарабатывают чистыми деньгами на руки ( уже с вычетом налогов) более 20 тысяч гривень?
250 грн в день, это 7500 в месяц. Это разве много, учитывая все платежи?
Есть международные стандарты, и по этим стандартам, по зарплатам, по пенсиям, Украина - самая нищая страна Европы, это факт.
Так что не всю.
А ще ж треба періодично купувати одяг, взуття, засоби гігієни...
А дітей в школу зібрати. За навчання платити, якщо діти старші.
А не дай Бог захворіти то багато тисяч піде на любе лікування, ліки.
Та зараз один зуб полікувати треба більше 1000 грн. Про що далі можно говорити?
Я мясо беру на два дня 100грн/кило (в Кышене акция регулярно) хватает на два дня на троих, тоесть одному на неделю = 15грн в день!
Ваши 1400 на 6рых на неделю - это 33 гривны в день!
Вот у Ивана выше как раз именно так и выходит.
На 100 в день это надо колбасу без хлеба уплетать, она, кстате, и по 500 за кило вполне бывает. Но мыже тут типа про "нищих", не?
Итого что имеем на сейчас: 1000 на жратву (33*30), 1000 на коммуналку с отоплением, 2000 на пивас, нет, мы же о нищих, им пивас не положен.
Значить остаётся 5500. 1500 потратим на модные https://intertop.ua/ua/product/boots-imac-4401721 говнодавы из интертопа, куртофан планируем на следующий месяц.
Итого осталось 4000. Нет, всётаки хватает и на пивас
Сейчас только одно отопление, двухкомнатной хрущёвки около 1500 грн в месяц.
+ свет, вода, кватплата, вывоз мусора, газ, итд... Итого около 2000-2500 грн в месяц
700грн то тільки мясомолочка...якось так...
вот всё тоже самое только слово тратить надо заменить на "доход"...тогда да.
"Депутат Вировского сельского совета в Ровненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина, стоимость которых сейчас достигает около 8 миллионов долларов.
Его электронная декларация опубликована на сайте https://public.nazk.gov.ua/documents/5dc6877e-41e5-4a14-a02a-27f0de14c0c0 НАПК.
Свое состояние депутат раскрыл еще в июле, однако тогда на его декларацию никто не обратил внимания.
Согласно декларации, Пачесный женат и воспитывает двух дочерей.
На жене депутата Ирине Сергейчук записаны дом площадью почти 300 кв. м, два земельных участка, шуба из соболя и три шубы из норки, а также два автомобиля Lexus 2010-го и 2013-го годов выпуска."
У депутата в собственности нет ни жилья, ни транспорта. При этом он задекларировал часы IWC за 560 тысяч гривен и Patek Philippe за 1,4 миллиона гривен, а также антикварную коллекцию советских изделий, оцененную в 100 тысяч гривен."
Якщо у нас основна частина пенсіонерів живе на 3000 грн, тоб то на 100 євро в місяць, то значить влада прирівняла цих пенсіонерів до тварин. Бо саме приблизно на 100 євро в місяць утримується одна собака в приюті для тварин в Стокгольмі чи Бірмінгемі.
А есть же пенсионеры на ставке в 2000 - вот это уже жесть.
Денег не хватает всем! Даже олигархи ...