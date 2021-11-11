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Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський. ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту у Волинську область міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перевірив стан охорони державного кордону з Республікою Білорусь і місця дислокації додаткових сил МВС, де розташовано підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Їх перекинуто та розгорнуто відповідно до рішення РНБОУ щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тисяч військослужбовців ДПСУ; 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав Монастирський.

За його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми є тільки один вихід - будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 01
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 02
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 03
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 04
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 05
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 06
Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський 07

"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - зазначив очільник МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - зауважив Дейнеко.

Автор: 

Білорусь (7926) Держприкордонслужба ДПСУ (5944) кордон (4754) мігранти (1108) Монастирський Денис (392) Дейнеко Сергій (85) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+19
у нас "беженцы" оценят,что такое отсутствие евротолерантности у населения и силовиков..
главное,никаких съемочных групп на местах..
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11.11.2021 14:25
+18
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11.11.2021 14:30
+14
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11.11.2021 15:28
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А почему пишите на российских ресурсах?
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11.11.2021 14:29 Відповісти
неправильно поставлен вопрос

по чём вы пишете на русских ресурсах
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11.11.2021 14:31 Відповісти
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11.11.2021 15:11 Відповісти
Всё очевидно. Сейчас, как и несколько лет ранее, кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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11.11.2021 15:28 Відповісти
"Капиталисты с радостью продадут нам мыло и веревку, на которых мы их будем вешать".
Людоед Ленин был прав...
Ничего с тех пор не поменялось.
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11.11.2021 16:12 Відповісти
Серьезная аналитика
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12.11.2021 07:05 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
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11.11.2021 15:29 Відповісти
и что теперь заплакать ?
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11.11.2021 14:30 Відповісти
теперь самое время Богу молиться, ибо 8 тыс никакую дыру не заткнут
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11.11.2021 21:49 Відповісти
Спорный вопрос, что лучше - идиот-враг или идиот-патриот? Второй даже хуже, поскольку непонятно что и когда он может натворить.
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11.11.2021 14:42 Відповісти
"Генералы всегда готовятся к пришедшей войне."
Если Вы не заметили, то для Вас новость - война на уничтожение Украины, как государства, уже идёт с 1994 года... С дня подписания тн Будапештского меморандума. Да, именно с него.
Найдите в истории пример, когда "из благих намерений" разоружают союзника???
Разоружают только , чтобы потом легче было захватить...
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11.11.2021 14:46 Відповісти
Генералы всегда готовятся к ПРОШЕДШЕЙ войне.
Т9 умничает...
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Війна між нами і кацапами йде ще з гетьманських часів. ОУН-УПА не дадуть збрехати.
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11.11.2021 15:21 Відповісти
"Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота". "Із кустов раздавался дєвічій крік, постєпєнно пєрєходящій в женскій
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11.11.2021 16:57 Відповісти
у нас "беженцы" оценят,что такое отсутствие евротолерантности у населения и силовиков..
главное,никаких съемочных групп на местах..
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11.11.2021 14:25 Відповісти
А других вариантов нет, хотя, женщин и детей же никто не будет обижать...
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11.11.2021 14:27 Відповісти
Да, у нас ни одного случая небыло что-бы копы кого то изнасиловали или надругались.
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11.11.2021 14:31 Відповісти
а хто буде перевіряти реєстрацію мігрантів з Іраку ??? і хто надасть інформацію про зниклу особу з Іраку - Жуйло ? Лукавий ? жінок і дітей до табору а хлопців бойовиків що керували діями своїх дітей і жінки - нафуй. . .
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11.11.2021 18:56 Відповісти
Если в бочку с медом кинуть ложку говна, то мед испортится. Если в бочку с говном кинуть ложку меда ничего не поменяется. Так же и с чистотой рассы: сколько бы черные не сношались - белыми они не станут, а вот белые если будут сношаться с черными, то станут черными... Увы миру не хватает тоталитаризма, особенно Европе!!!
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11.11.2021 14:39 Відповісти
Згодна, гнати їх треба до Германії, нехай няньчаться, а сюди вони й на фіг не потрібні!!!
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11.11.2021 19:53 Відповісти
Я так понимаю что мы строим правовую страну... Ваш коммент не очень под нее подходит
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11.11.2021 15:26 Відповісти
За прорив державного кордону передбачена стаття кримінального кодексу України. От у суворій відповідності з КК України і потрібно діяти: всіх за грати.
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11.11.2021 15:34 Відповісти
Перепрошую, а наведіть мені приклад коли всі ті "біженці" працюють у Европі легально!? Всі отримують "пособія" і все. Я наприклад, не знаю такого, всі "зайняті" у торгівлі наркотою, торгівлі людьми, кражи, сутенерство, порно, кінднепінг, та виробництво підробок. Погугліть чим у нас займаються особи кавказської, арабської, африканської національності.
Звідси питання - НАФІГА МЕНІ ЦЕЙ БІОМУСОР в Україні!? Тут своїх таких хватає!!!!
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11.11.2021 19:51 Відповісти
Какок ПРАВО и эти чорномазые уроды? Завтра это гавно детям героин будет толкать. НАФИГ эту чорноту. Путь топают РАБОТАТЬ.
Много чорножопых работают в германии? Сидят на пособиях.
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12.11.2021 08:12 Відповісти
Вот именно - правовую страну, а не клоаку для биомусора.
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12.11.2021 14:36 Відповісти
А тож те кто гонят их лучше...
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14.11.2021 17:27 Відповісти
Протитанкових рік і стіна
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11.11.2021 14:27 Відповісти
Только не начните сгоряча давать УБД, ато превратите границу Мекку.
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11.11.2021 14:29 Відповісти
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Головне, - в одну лінію вишикуваться, щоб "красіво" було. Ще "можна" камінчиками виложить і кольоровим пісочком лінію просипать, як в совковій армію *********. А "Сабакова" попереду поставити, він же чорт, його боятися будуть більше за всіх.
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11.11.2021 14:35 Відповісти
Всё странно . У них просим электричество ? Ну нельзя так предавать самих себя .
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11.11.2021 14:45 Відповісти
А ще наші танки їздять на російській солярці. Пропонуєте відмовитись?
Гажаль не ми придумали таке гібрідне проьистояння.
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11.11.2021 16:16 Відповісти
Надо просто заминировать полосу и выставить таблички с предупреждением.
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11.11.2021 14:50 Відповісти
А если не умеют читать, то выставить подобные фото
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11.11.2021 14:54 Відповісти
Саме так. А інтелектуальний кордон проти приматів - це єгоза + дріт з високою напругою.
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11.11.2021 15:27 Відповісти
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11.11.2021 15:28 Відповісти
На понад тисячу кордону с БУльболандією, якраз 8,5 чоловік на кілометр. Утримаємо обов'язково.
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11.11.2021 15:12 Відповісти
Фрау екс-канцлер привела європейців на заклання до пуйла як жертвенних ягнят.
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11.11.2021 15:25 Відповісти
На его месте норм. министр. бы, отведя голову от бумаг, сказал: Ах, да, граница с Бацьками? - да уже три(3) месяца как защищена, а о чем вы хотели поговорить(и журналисты скажут... :::: Ыыыыы, а вот, ну, до свидания шоле?)
А не - летит, Проверяет, Контроллирует, ... Обсерается
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11.11.2021 15:27 Відповісти
Якщо ці таліби підуть в/через Україну, штирлиця не видасть буденівка і парашут, що волочиться за ним?

Як ЦІ без супроводу зможуть потрапити з України до ЄС?
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11.11.2021 15:28 Відповісти
Пора срочно бетонный забор с пулеметными бойницами и противотанковым рвом и минами вдоль всей рашистской границы включая ее белорусскую область строить !
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11.11.2021 15:31 Відповісти
для мене тільки потрібні набої і їжа - захищу Україну від покидьків з Путінастану\ той хто прийде с боку кордону - вже буде мертвий.
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11.11.2021 19:01 Відповісти
"Интелектуальная граница" в цивилизованых странах, а с Россией и Беларусью нужен ров противотанковый, бетоный забор и колючая проволка. Сколько можна закапывать бесмыслено деньги? Ведь была давно идея Европейского вала.
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11.11.2021 15:31 Відповісти
короче-2021 год 8лет войны с терр организациями.. а там сеточный забор рябица--ахахахаххахахаххахахахахх это просто трешак...
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11.11.2021 15:39 Відповісти
Мы как обычно, дождались проблемы и только теперь в 2021-м начинаем чухаться, как говориться пока жаренный петух в задницу не клюнет... Заборчик никакой, сносится в течении минут. Где куча беспилотников и квадриков, которыми уже должна быть усыпана вся граница с упоротыми? Численностью нас не надо пугать, недавно уже видели сбушников набивших морду погранцам и отобравшим личное оружие на Сумщине, прямо на границе с Рашкой. Бульбокризис уже сейчас, а у нас только собрались выделять какие-то деньги... А строить когда? Когда толпы бабаев на заборе висеть будут и мороз со снегопадами наступит? Сами дурни, а на кого-то ещё обижаемся
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Всех только не отправляйте-кто место покушения на Шефира-будет,прочесывать.
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11.11.2021 16:39 Відповісти
Семнадцать миллиардов колючая проволока? Они что, пятнадцать кругов вокруг Украины мотать собираются?
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11.11.2021 17:04 Відповісти
Яценюк утверждает что в Майами дорогая недвижимость.
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11.11.2021 17:48 Відповісти
Соберите беркутов майдановских и туда)).Бедолаги скучают по работе)
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Мы все болтаем об супер армиях европейских. Поляки - друзья, не обуждается. То же и о прибалтах. Но.... Скузи, посмтрите на наших вояк и их, фоты легко найти. Украинская армия рулит и по оснащению и по подготовке, в том числе и физической.
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11.11.2021 18:22 Відповісти
Туда надо газа побольше. Водомёты через 50 метров. И собак много - кто хочет может рассчитаться за газ.
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11.11.2021 19:21 Відповісти
там не арабов надо ждать, а зеленых человечков с крыма
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11.11.2021 21:46 Відповісти
арабы тропинку протопчут...а там...и...
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11.11.2021 22:16 Відповісти
наш ответ чемберлену
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31.01.2022 23:47 Відповісти
Коли припекло, то нарешті дійшло, що потрібно облаштувати Східний та Північний кордони належним чином. Це вже непогано. Але з куцого бюджету держави нічого брати не треба, потрібно лише трохи зменшити "велике крадівництво" ))...
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11.11.2021 22:30 Відповісти
Загалом думаю у нас окупай-толерай не пройде. Туди просто приїдуть хлопці з ГО Азов, Центурія, Сі4, та багато інших нудьгуючих сьогодні команд, і влаштують там відбивну. А поліція діалогу буде безпорадно бігати з мегафонами і закликати "припинити насильство") Ми творча країна, вміємо робити гарні ролики, сценарії, і таке інше.
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12.11.2021 01:53 Відповісти
Ой , памятаю як припіздонники охороняли кордон у 2014 році і що з того вийшло!
Тоді вони пропускали автобуси зі сходу за $400. а тепер за кульок анаші будуть по одному проводити?
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13.11.2021 20:06 Відповісти
 
 