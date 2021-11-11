Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський. ФОТОрепортаж
Під час робочого візиту у Волинську область міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перевірив стан охорони державного кордону з Республікою Білорусь і місця дислокації додаткових сил МВС, де розташовано підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Їх перекинуто та розгорнуто відповідно до рішення РНБОУ щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої Білорусі.
Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тисяч військослужбовців ДПСУ; 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав Монастирський.
За його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми є тільки один вихід - будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.
"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - зазначив очільник МВС.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.
"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - зауважив Дейнеко.
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по чём вы пишете на русских ресурсах
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Людоед Ленин был прав...
Ничего с тех пор не поменялось.
Если Вы не заметили, то для Вас новость - война на уничтожение Украины, как государства, уже идёт с 1994 года... С дня подписания тн Будапештского меморандума. Да, именно с него.
Найдите в истории пример, когда "из благих намерений" разоружают союзника???
Разоружают только , чтобы потом легче было захватить...
Т9 умничает...
главное,никаких съемочных групп на местах..
Звідси питання - НАФІГА МЕНІ ЦЕЙ БІОМУСОР в Україні!? Тут своїх таких хватає!!!!
Много чорножопых работают в германии? Сидят на пособиях.
Гажаль не ми придумали таке гібрідне проьистояння.
А не - летит, Проверяет, Контроллирует, ... Обсерается
Як ЦІ без супроводу зможуть потрапити з України до ЄС?
Тоді вони пропускали автобуси зі сходу за $400. а тепер за кульок анаші будуть по одному проводити?