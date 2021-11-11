Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський. ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту у Волинську область міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перевірив стан охорони державного кордону з Республікою Білорусь і місця дислокації додаткових сил МВС, де розташовано підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Їх перекинуто та розгорнуто відповідно до рішення РНБОУ щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тисяч військослужбовців ДПСУ; 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав Монастирський.

За його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми є тільки один вихід - будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.















"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - зазначив очільник МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - зауважив Дейнеко.