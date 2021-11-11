Рейтинг Зеленського впав до 21,8%, 65% українців не задоволені його діяльністю, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

65% громадян не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського, 72% - не задоволені діяльністю його Офісу.

Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року, якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,5% підтримали б П.Порошенка, 11,0% – Ю.Бойка, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Є.Мураєва, 6,2% – І.Смешка, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшка, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличка", - йдеться у дослідженні.

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Також, за результатами опитування, ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 40%, не підтримують 58%.

Разом з тим, за даними "Рейтингу", 33% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 65% – не задоволені; діяльністю Офісу Президента задоволені 22%, не задоволені – 72%.

Крім того, за даними "Рейтингу", рейтинг президента Володимира Зеленського, порівняно з жовтнем 2021 року, впав з 25,1% до 21,8%.

















Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року