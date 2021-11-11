Росія продовжує продаж в Україні автомобілів "лада" попри блокаду РФ багатьох українських товарів і транзиту

Український "ЗАЗ" уже рік збирає автомобілі Lada, проте у жовтні виробництво скоротилося до сотні машин на місяць - це вчетверо менше, ніж у вересні. Наразі російськими автомобілями на території України торгують 39 дилерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

Російське видання із посиланням на статистику асоціації "Укравтопром" пише, що у жовтні на "ЗАЗ" зібрали лише 110 автомобілів – більш як у чотири рази менше, ніж у вересні. Порівняно із жовтнем 2020 року також спостерігається спад – тоді в Запоріжжі було зібрано 178 легкових автомобілів.

Жовтневий продаж Lada в Україні також знизився, але не настільки суттєво – за місяць українські дилери реалізували 153 автомобілі проти 201 у вересні.

Зазначається, що автомобілі Lada повернулися у продаж в Україні восени минулого року і "показували всі ці місяці вражаючу динаміку зростання – з січня до жовтня в країні продано близько 2 тис. машин, що більш ніж у 2,6 раза більше, ніж роком раніше".

За весь 2020 рік в Україні було реалізовано всього 759 автомобілів Lada - продаж різко зріс в останні три місяці, з появою машин місцевого збирання.

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Повідомляється також, що за підсумками 9 місяців 2021 року російський бренд піднявся в рейтингу найбільш продаваних в Україні на три позиції, випередивши Citroen, Peugeot і Ford, то в жовтні відкотився з 15-го на 16-й рядок, знову пропустивши Ford вперед.

Наразі російськими автомобілями на території України торгують 39 дилерів – семеро з них розташовані у Києві.

Українським покупцям пропонують Lada Vesta у кузові седан, а також універсали підвищеної прохідності Vesta SW Cross. Також на ринку представлені дві версії Lada Granta – седан та ліфтбек, кросовер XRay, а віднедавна – і позашляховик Niva Travel.

Загалом ринок нових автомобілів у країні скоротився на 8% у жовтні до аналогічного періоду минулого року, підрахувала українська інформаційно-аналітична група Auto-Consulting. При цьому ще у вересні на ринку фіксувалося зростання 20% до вересня 2020-го. Причинами зафіксованого спаду в Auto-Consulting називають кризу з мікрочипами у світовому автопромі, який торкнувся і України.

На думку експертів, зниження виробництва автомобілів Lada в Україні викликано недопостачанням компонентів "АвтоВАЗу", якому не вистачає машин навіть для того, щоб наситити російський ринок.

Як повідомлялося, 28 червня 2021 року уряд Росії розширив список заборонених продуктів, які заборонено ввозити з території України. До нього потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування. Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готові або консервовані м'ясні продукти, м'ясні субпродукти, готові або консервовані ракоподібні. Неможливими будуть постачання незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів. Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

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Раніше постановою уряду від 29 грудня 2018 року було заборонено постачання з України пшениці та меслину (суміш пшениці та жита) і солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії та їхніх фракцій. Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних; готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники; консервовані овочі, фрукти, горіхи; джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, паста; фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао; шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао; хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Заборонено постачання вин, включаючи кріплені, а також етилового спирту, спиртових настоянок, лікерів та інших спиртних напоїв. Заборона на ввезення з України також торкнулася деяких видів машин і устаткування для сільського господарства та переробної промисловості.

Крім цього, в рамках продовольчого ембарго з 1 січня 2016 року діє заборона на постачання до Росії низки продовольчих товарів із України (включаючи м'ясо, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, рибу та рибну продукцію, овочі та фрукти, сіль).