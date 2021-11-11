Міноборони опублікувало пост про добровольців "Правого сектору", однак майже одразу видалило публікацію, - Бутусов
Міноборони опублікувало пост про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору, однак за 5 хвилин публікація зникла.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, Міноборони опублікувало дуже важливий пост - про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору.
"Вперше Міноборони опублікувало інформацію про цей високомотивований та професійний добровольчий підрозділ, з якого дуже багатьом в армії треба брати приклад. Я написав коментар під постом, подякував Міноборони за публікацію - це перша в історії публікація МО про добровільний загін "Да Вінчі", адже всі бійці роти отримали цього року давно заслужений статус учасників бойових дій, і давно вимагають офіційного визнання як підрозділ. ... Але буквально за 5 хвилин після мого коментаря... Міноборони видалило свою публікацію", - йдеться в повідомленні журналіста.
"Я розумію, що якісь розумні та правильні люди вирішили зробити правильну справу на благо нашої країни та опублікували фото. Дякую їм щиро. Але потім цим хорошим людям подзвонили якісь повні ідіоти, чи любителі Путіна, і наказали публікацію видалити. Прошу тих співробітників МО, хто знає, що трапилося, повідомити неофіційно мені, що сталося", - додав Бутусов.
Головред сподівається, що міністр оборони Олексій Резніков "не допустить такої ганьби та удару по репутації міністерства", і публікацію про добровольців Правого сектору буде негайно відновлено.
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вас там у подлоляка хоть бы в трускавец отправили
Як казав Станіславський - не вірю!
Вас там у Подоляка на смітнику набирають?
-____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
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Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля, Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
- Часто тобі пропонували підписувати контракт із ЗСУ?
- Постійно, особливо, якщо хтось із наших подавав такий приклад. "Дивися, - говорили мені - група ваших воїнів підписала контракт, чому ти цього не робиш"? - говорило деяке командування ЗСУ. Я - доброволець і на своєму місці відчуваю, що можу зробити набагато більше для країни. Ми воюємо за ідею і Перемогу, а не тому що просто потрібно перебувати на фронті..
Дмитро Коцюбайло ("Да Винчи") на фронті з 2014 року (пішов добровольцем у 18 років) по нині.