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Новини Оборона
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Міноборони опублікувало пост про добровольців "Правого сектору", однак майже одразу видалило публікацію, - Бутусов

Міноборони опублікувало пост про добровольців

Міноборони опублікувало пост про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору, однак за 5 хвилин публікація зникла.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Міноборони опублікувало дуже важливий пост - про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору.

"Вперше Міноборони опублікувало інформацію про цей високомотивований та професійний добровольчий підрозділ, з якого дуже багатьом в армії треба брати приклад. Я написав коментар під постом, подякував Міноборони за публікацію - це перша в історії публікація МО про добровільний загін "Да Вінчі", адже всі бійці роти отримали цього року давно заслужений статус учасників бойових дій, і давно вимагають офіційного визнання як підрозділ. ... Але буквально за 5 хвилин після мого коментаря... Міноборони видалило свою публікацію", - йдеться в повідомленні журналіста.

Міноборони опублікувало пост про добровольців Правого сектору, однак майже одразу видалило публікацію, - Бутусов 01

"Я розумію, що якісь розумні та правильні люди вирішили зробити правильну справу на благо нашої країни та опублікували фото. Дякую їм щиро. Але потім цим хорошим людям подзвонили якісь повні ідіоти, чи любителі Путіна, і наказали публікацію видалити. Прошу тих співробітників МО, хто знає, що трапилося, повідомити неофіційно мені, що сталося", - додав Бутусов.

Головред сподівається, що міністр оборони Олексій Резніков "не допустить такої ганьби та удару по репутації міністерства", і публікацію про добровольців Правого сектору буде негайно відновлено.

Також читайте: Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов

Автор: 

Міноборони (7332) оборона (4774) Бутусов Юрій (3580) Правий сектор (332)


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Топ коментарі
+22
Добровольцы-это совесть и надежда Украины. Героям Слава!. Спасибо Бутусову,что не позволяет чинушам затирать наших Героев.
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11.11.2021 14:57
+19
Коли у 2014-2015 роках треба було, ціною власного життя, зупинити путінську навалу, саме ці хлопці стали першими, без тяжкого озброєння та харчів. А деякі говнокомандуючі чотирижди петляли від повісток, та виступали у Горлівці перед сепарами і у Москві перед ху_лом. Хлопці з ПС, Україна вас поважає, тримайтесь, бо ворог тепер й у Вас за спиною. Слава Україні! Величезна дяка і пошана воякам Правого Сектору!
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11.11.2021 15:30
+14
Придурок, заткнись со своими доказательствами о бубочке-патриоте.
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11.11.2021 15:07
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Придурок, заткнись со своими доказательствами о бубочке-патриоте.
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11.11.2021 15:07 Відповісти
Уважаемый Юрий , Вы ещё не убедились в правоте слов Гео Лероса - зеленский "ГОЛОВНИЙ ЗРАДНИК Украини " ??
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11.11.2021 16:07 Відповісти
Того , хто дав команду видалити - розстріляти. Він відвертий ворог.
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11.11.2021 17:50 Відповісти
идиотизм.. по расейским скрепам: "вова сСарь хороший, то бояре плохие..."
вас там у подлоляка хоть бы в трускавец отправили
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11.11.2021 15:12 Відповісти
Галіма методичка. Замовте іншу.
Як казав Станіславський - не вірю!
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11.11.2021 15:13 Відповісти
За твоїм посиланням якийсь російський блогер плаче за ссср та расєйской Ямпєрієй і звинувачує ***** в тім що він занадто м'який, тому США і давлять його ;прєкрасную расєюшку;.
Вас там у Подоляка на смітнику набирають?
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11.11.2021 16:30 Відповісти
подоляк, іди проспись....
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11.11.2021 16:55 Відповісти
Слава , тебя миллионы уважают . Спасибо за "ЦЕНЗОР" .
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11.11.2021 14:55 Відповісти
походу, зелёное сцыкунство и сраколизство заразно...
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11.11.2021 14:55 Відповісти
Добровольцы-это совесть и надежда Украины. Героям Слава!. Спасибо Бутусову,что не позволяет чинушам затирать наших Героев.
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11.11.2021 14:57 Відповісти
До сих пор боль и скорбь за тех молодых ребят, которых русская погань и дамбасские орки с особой жестокостью пытали и убивали, только за то, что они из "Правого сектора".
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11.11.2021 15:16 Відповісти
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Тепер і сам Бутусов зрозуміє, яким був наївним, коли на 100% був впевнений в Резнікові..
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11.11.2021 15:23 Відповісти
шось не пригадую такого....
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11.11.2021 16:56 Відповісти
Коли у 2014-2015 роках треба було, ціною власного життя, зупинити путінську навалу, саме ці хлопці стали першими, без тяжкого озброєння та харчів. А деякі говнокомандуючі чотирижди петляли від повісток, та виступали у Горлівці перед сепарами і у Москві перед ху_лом. Хлопці з ПС, Україна вас поважає, тримайтесь, бо ворог тепер й у Вас за спиною. Слава Україні! Величезна дяка і пошана воякам Правого Сектору!
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11.11.2021 15:30 Відповісти
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11.11.2021 19:15 Відповісти
А що це вилізло в коментарях? В них загострення почалося чи новенького найняли?
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11.11.2021 15:30 Відповісти

-____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля, Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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11.11.2021 15:35 Відповісти
подоляк, досить зашкварюватись....
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11.11.2021 16:58 Відповісти
https://pravyysektor.info/novyny-poglyad-borotba/da-vinchi-my-po-kusochku-zabyraly-u-rosiyskyh-okupantiv-lis-tak-vynykly
- Часто тобі пропонували підписувати контракт із ЗСУ?
- Постійно, особливо, якщо хтось із наших подавав такий приклад. "Дивися, - говорили мені - група ваших воїнів підписала контракт, чому ти цього не робиш"? - говорило деяке командування ЗСУ. Я - доброволець і на своєму місці відчуваю, що можу зробити набагато більше для країни. Ми воюємо за ідею і Перемогу, а не тому що просто потрібно перебувати на фронті..
Дмитро Коцюбайло ("Да Винчи") на фронті з 2014 року (пішов добровольцем у 18 років) по нині.
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11.11.2021 15:40 Відповісти
Молодець, синку.
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11.11.2021 16:07 Відповісти
резников не балуй
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11.11.2021 15:47 Відповісти
Как что ? Подляк и его банда из опы наехали .
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11.11.2021 16:12 Відповісти
Создать из 95 квартала боевое подразделение.
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Единственно кого реально .боится комуняка зе, єто Яроша, других конкурентов у него нету, и он будет остервенело уничтожать всю правду о ПС. Ярош - воин и совесть нации, он - президент Украини!
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11.11.2021 16:37 Відповісти
Та МО зараз вигадає, що то хакери винуваті
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11.11.2021 17:11 Відповісти
Ни дня без зашквара!
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11.11.2021 19:14 Відповісти
13 березня 14 р., ще до "референдуму" в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . В липні 14 р.російські найманці закатували 16-тирічного Степана Чубенко , затримаіши його за жовто-голубу стрічку на рюкзаці. Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ . А ПУТЛЕРОВСЬКА РАША ОБСТРІЛЯЛА УКРАЇНУ , ТА ВТОРГЛАСЬ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЮ .
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11.11.2021 19:53 Відповісти
Не для кого не секрет что в МО полно крыс!
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11.11.2021 23:27 Відповісти
ХТОСЬ ЗЛЯКАВСЯ НАЦ -ПАТРІОТІВ БІЛЬШЕ ЗА ПУТІНА? 1)Хто злякався?2)Нашо злякали?
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23.02.2022 07:31 Відповісти
 
 