Міноборони опублікувало пост про добровольців "Правого сектору", однак майже одразу видалило публікацію, - Бутусов

Міноборони опублікувало пост про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору, однак за 5 хвилин публікація зникла.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Міноборони опублікувало дуже важливий пост - про воїнів-добровольців 1-ї штурмової роти Правого сектору.

"Вперше Міноборони опублікувало інформацію про цей високомотивований та професійний добровольчий підрозділ, з якого дуже багатьом в армії треба брати приклад. Я написав коментар під постом, подякував Міноборони за публікацію - це перша в історії публікація МО про добровільний загін "Да Вінчі", адже всі бійці роти отримали цього року давно заслужений статус учасників бойових дій, і давно вимагають офіційного визнання як підрозділ. ... Але буквально за 5 хвилин після мого коментаря... Міноборони видалило свою публікацію", - йдеться в повідомленні журналіста.

"Я розумію, що якісь розумні та правильні люди вирішили зробити правильну справу на благо нашої країни та опублікували фото. Дякую їм щиро. Але потім цим хорошим людям подзвонили якісь повні ідіоти, чи любителі Путіна, і наказали публікацію видалити. Прошу тих співробітників МО, хто знає, що трапилося, повідомити неофіційно мені, що сталося", - додав Бутусов.

Головред сподівається, що міністр оборони Олексій Резніков "не допустить такої ганьби та удару по репутації міністерства", і публікацію про добровольців Правого сектору буде негайно відновлено.

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