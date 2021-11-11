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Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС

Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову литовським колегою Гітанасом Науседою, під час якої сторони обговорювали ситуацію з біженцями на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.

Про це Зеленський повідомив в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови сторони також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України та Литви в умовах пандемії.

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Автор: 

Білорусь (7926) Зеленський Володимир (23727) Литва (2384) мігранти (1108) Польща (8489) Науседа Гітанас (334)


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11.11.2021 15:20 Відповісти
Даже это под сомнением. Скорее всего озвучил то, что ему Дермак в шпаргалке нацарапал
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11.11.2021 16:13 Відповісти
обсуждали стоимость экскурсии для беженцев по будкам овоща...
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11.11.2021 15:22 Відповісти
В Литве и Польше жопа , а Германии "Nord Stream 2" чешется .
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11.11.2021 15:25 Відповісти
Подайте ему уже коня и бикорн.
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11.11.2021 15:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mGXbOqxniZM Окончательная исламизация Европы

Во Франции может разразиться гражданская война как следствие провальной политики мультикультуризма. «Революции не будет», - уверен каббалист Михаэль Лайтман. Но вот останется ли место в Европе коренному населению?
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11.11.2021 15:28 Відповісти
Ну і як поговорили? Про купівлю електроенергії у бульбофюрера теж поспілкувалися? Господи,яке ж воно непритомне.
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11.11.2021 15:36 Відповісти
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11.11.2021 15:51 Відповісти
 
 