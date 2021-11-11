Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову литовським колегою Гітанасом Науседою, під час якої сторони обговорювали ситуацію з біженцями на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.
Про це Зеленський повідомив в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.
Він зазначив, що під час розмови сторони також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України та Литви в умовах пандемії.
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