Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову литовським колегою Гітанасом Науседою, під час якої сторони обговорювали ситуацію з біженцями на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою.

Про це Зеленський повідомив в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - написав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови сторони також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України та Литви в умовах пандемії.

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