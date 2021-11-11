Рейтинг партій: "СН" - 17,3%, "ЄС" - 14%, "Батьківщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, "Сила і честь" - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування "Рейтингу"

Сім партій долають прохідний бар'єр до Верховної Ради.

Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,0%, "Батьківщина" – 12,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,0%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 5,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%, партію Мураєва "Наші" – 4,9%, Радикальну партію – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 3,2%,"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%, "За майбутнє" – 2,1%, партію "Самопоміч" – 1,7%, партію "Голос" – 1,4%, партію "Наш край" – 1,1%", - йдеться у дослідженні.

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Також, за результатами опитування, ідею розпуску Парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують – 38%.

Разом з тим, за даними "Рейтингу", 83% опитаних не задоволені роботою Верховної Ради.









Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року