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Рейтинг партій: "СН" - 17,3%, "ЄС" - 14%, "Батьківщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, "Сила і честь" - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг партій:

Сім партій долають прохідний бар'єр до Верховної Ради.

Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,0%, "Батьківщина" – 12,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,0%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 5,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%, партію Мураєва "Наші" – 4,9%, Радикальну партію – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 3,2%,"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%, "За майбутнє" – 2,1%, партію "Самопоміч" – 1,7%, партію "Голос" – 1,4%, партію "Наш край" – 1,1%", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав до 21,8%, 65% українців не задоволені його діяльністю, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Також, за результатами опитування, ідею розпуску Парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують – 38%.

Разом з тим, за даними "Рейтингу", 83% опитаних не задоволені роботою Верховної Ради.

Рейтинг партій: СН - 17,3%, ЄС - 14%, Батьківщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, Сила і честь - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 17,3%, ЄС - 14%, Батьківщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, Сила і честь - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування Рейтингу 02
Рейтинг партій: СН - 17,3%, ЄС - 14%, Батьківщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, Сила і честь - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування Рейтингу 03
Рейтинг партій: СН - 17,3%, ЄС - 14%, Батьківщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, Сила і честь - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року

Автор: 

рейтинг (1650) Гройсман Володимир (5614) Батьківщина (586) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2811) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+21
какая такая партия Разумкова? ее ж нет от слова вообще. А если в нее наберут условных гордонов и киву?
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11.11.2021 15:25
+6
от перемены мест слагаемых количество ватников в стране не уменьшается
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11.11.2021 15:25
+5
Я ще півроку тому писав, що навесні зелену гидоту будуть просто *******.
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11.11.2021 15:34
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какая такая партия Разумкова? ее ж нет от слова вообще. А если в нее наберут условных гордонов и киву?
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11.11.2021 15:25 Відповісти
на прошлых был массовый психоз, вроде по телекуц снова кашпировский воду святил через экран
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11.11.2021 15:37 Відповісти
Та за 2 місяці все може так помінятися. Єдине цікаво -рейтинг гройсмановців. Адже Вова на посту Голови В,Р., а потім будучи примьєром обдер народ як липку.
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11.11.2021 15:41 Відповісти
Гройсман был лучшим премьером за всю историю Украины
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11.11.2021 16:06 Відповісти
І через та зрадив Пороха, розколовши демократичні сили. А от ідея підняти вдвічі мінімальну зарплату не піднімаючи одночасно пенсії була справді геніальна. Про цей досі нам кричать і МВФ, і СБ і ПАРЄ.
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11.11.2021 16:24 Відповісти
омг, какая разнице тебе, рашкованскому боту, который живет в совке до таких громких аббревиатур)
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Типова ознака всіх прихильників С... Коли сказати нічого переходять на матюки. Інтелект, блін дебілів.
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11.11.2021 17:29 Відповісти
я не знаю что такое "С..." я ваши лахтинские методички не читаю
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11.11.2021 18:12 Відповісти
при Гройсмане подняли пенсии. В РАЗЫ. и сделали ее справедливой - людям доплатили и за выслугу лети за вредные производства.
Моим родителям сильно подняли, матери так больше чем в 2 раза.
Знаю пенсионеров у кого были минималка а стали платит по 7 и по 8 тысяч.
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11.11.2021 17:29 Відповісти
при Гройсмане была самая высокая за всю историю Украины средняя зарплата в долларах. сейчас бы была еще выше, но мудрый нарид не хочет жить хорошо, а хочет жить в гавне. потому что для хорошей жизни нужно работать, а это сложно и тяжело
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11.11.2021 18:13 Відповісти
А про партію Притули забули ще.
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11.11.2021 15:32 Відповісти
то из конкурирующей организации)
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11.11.2021 15:36 Відповісти
За галичан голосувати - потім 5 років плювати. Самонеміч, Галас, а тепер Притула.?
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11.11.2021 15:43 Відповісти
Ти би козел, чернороте ото прикрило.
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11.11.2021 17:14 Відповісти
Ще не існуюча партія Притули набере не менше..

бо "старпери" заї..али.
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11.11.2021 16:08 Відповісти
когда вы, пля, уже нажрётесь "новыми лиццами"
стадо баранов-сметунов...
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11.11.2021 16:57 Відповісти
тоесть слуги вас еще не научили?) понятно, понятно)
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12.11.2021 10:15 Відповісти
Точно! Только в Украине может быть такое: Партии еще нет, но рейтинг уже есть.
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11.11.2021 17:22 Відповісти
от перемены мест слагаемых количество ватников в стране не уменьшается
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11.11.2021 15:25 Відповісти
"Мудрий нарід",це Чахлик Невмирущий !!!)))
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11.11.2021 15:30 Відповісти
Імітація бурхливої політичної боротьби триває !!)))
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11.11.2021 15:31 Відповісти
хорошее замечание, уже давно говорю, что до выборов еще далеко очень а все социологи минимум 2 раза в месяц выкатывают большой опросник... минимум 2 раза
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11.11.2021 16:00 Відповісти
так скоро пчеловода с его ТАК догонят)
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11.11.2021 15:26 Відповісти
Жуть . Шаг вперёд , два шага назад .
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11.11.2021 15:27 Відповісти
Кругооборот дерьма триває !!!)))
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11.11.2021 15:28 Відповісти
у болота нет кругооборота .
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11.11.2021 15:32 Відповісти
Помиляєтеся ,шановний ,кругооборот в болоті ,це коли з"являються знайомі "новие лица" !!!)))
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11.11.2021 15:36 Відповісти
Я ще півроку тому писав, що навесні зелену гидоту будуть просто *******.
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11.11.2021 15:34 Відповісти
3,14здити їх уже не можна. Це вже буде вважатися антисемітизмом.
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11.11.2021 15:51 Відповісти
кароче виртуальные пока попэрэду...
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11.11.2021 15:35 Відповісти
хто такой разумковский што он зделал хорошего для народа.. алигаторы ваши карты биты...это гавно не всплывёт в бурном течении.. этот разумковский при помощи ломбардовских сваих оббирает народ наживается как и тимошонка на бедности нашей.. желаю вам здоровья всем...крепкого..
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11.11.2021 15:42 Відповісти
С бутылки не забудь встать=)))
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11.11.2021 15:45 Відповісти
А кто такой был Зеленский перед выборами и что он сделал для народа?
Ну-ка вспомните. Он был никем и звали его никак, кроме кривляния на сценах, причем в основном московских, никаких заслуг за ним не водилось, а вот поди ж ты, мудрий нарид с радостными воплями занёс его в президентское кресло, понадобились всего лишь усилия политтехнологов, сумевших всучить народу при помощи манипуляций общественным сознанием этот негодный товар.
Ну и что мешает проделать такой же фокус с Димой?
Да он и сам политтехнолог, он же и придумал и продал народу всю эту зелёную чуму. Так что не будьте категоричны.
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11.11.2021 15:54 Відповісти
кацап, выйми то, что тебе впердолено и засунь туда свои пожелания...
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Взагалі-то начесніша соціологічна контора - "Демініціативи" Гараня. Далі - "СОЦІС" Гриніва. Третіми - КМІС Бекешкіної (царство їй небесне). Четверті-п'яті "рейтинги разумкова" такої довіри вже не викликають. Так що тут: "подивився - і ладно"...
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11.11.2021 15:45 Відповісти
Ты по поводу этого сам проводил соцопрос?
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11.11.2021 16:48 Відповісти
Схоже нічого не вчить украінців 17 % збираются голосувати за СН, яких ще треба проколів щоб зрозуміли що це випадкові люди далекі від державних інтересів краіни.Ну і зовсім не зрозуміла позиція, що б на восьмому році війни з рф ,11% збираются голосувати за колоборантів опзж Які особистості (ківа .рабінович ,медвечук,кузьмін ,шуфрич та інша проросійська шваль). А ще практично немає в нас класичних партій переважно це олігархічні проекти.
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11.11.2021 15:45 Відповісти
за партію влади завжди буде процент тих, хто ближче до корита
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11.11.2021 16:05 Відповісти
Офигеть, ещё и за Батькивщину будут голосовать.
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11.11.2021 15:55 Відповісти
ну единственная сейчас альтернатива парочки преступников пети и зели, не за коллаборантов же.
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11.11.2021 16:07 Відповісти
А Лєжєк де? Позабит, позаброшєн? Ну і де справедливість?
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11.11.2021 16:00 Відповісти
будущему "народному" ***********, димасику разумному, усиленно рисуют проценты. рейтинг растет как на дрожжах, до "выборов" все 146% набегут.
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11.11.2021 16:00 Відповісти
Будь яке опитування проходить на замовлення певної організації. Тому думайте. 5 тис чол це дуже мала вибірка.
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11.11.2021 16:02 Відповісти
Это большая выборка. Обычно около 2тыс.
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11.11.2021 16:31 Відповісти
обычная выборка, с погрешностью 2% - это 1600-2 тыс человек.
Так что это хорошая выборка.
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11.11.2021 17:30 Відповісти
и кто этот опрос намалевал? папинька и его контора видать разумкова...ещё партии нет а она уже перешагнула рубеж прохода на выборы .))
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Хватит рейтингами жонглировать,работайте,плять-доиграетесь...
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11.11.2021 16:32 Відповісти
Всі політичні партії та рухи, котрі визнають легітимність цього кримінально-олігархічного режиму і грають за його законами та правилами, - є так само антидержавницькими, антиукраїнськими та антинародними.

ВИСНОВКИ:

а) Всі партії та рухи, що легалізовані за законами цього режиму - є частина цього режиму, розуміють вони того чи ні, а отже - є так само ворожими для інтересів українського народу та державного будівництва

б) Будь-яка партія чи політичний лідер, котрі не планують деолігархізації економіки та політики шляхом конфіскації стратегічних підприємств у державну власність - є або слугами кримінал-олігархату, або мріють самі стати такими кримінал-олігархами, перебравши це майно у власні руки.
Джерело : https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
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11.11.2021 16:34 Відповісти
Знову українські барани лізуть на м'ясокомбінат, немає партії "Разумкова", є один Разумков і 12 депутатів і вони вже готові віддати Україну в руки тих же шахраїв, що відбігли на час від Бені. Зеля довалює країну, а вони готові за нього голосувати. Що можна сказати, або без мізків, або невиліковні, або малороси.
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11.11.2021 16:35 Відповісти
разумков делает на отлично свою работу забирая элохторат у опг квартал95, жоппоблок, смешка и брехухи.
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11.11.2021 17:34 Відповісти
Сколько "Рейтингу" за этот рейтинг забошляли ?
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11.11.2021 16:50 Відповісти
Разрыв между партиями сокращается!
Все дружно приближаются к уровню плинтуса.
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11.11.2021 17:00 Відповісти
Я не пойму откуда такой рейтинг у гей клуба Слуга Урода?!
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11.11.2021 17:07 Відповісти
я смотрю, судя по комментариям, народ вообще не вкуривает суть событий.
суть в следующем: у Зеленского в будущем парламенте не бцдет большинства. И если он и дальше будет лезть в бутылку - не будет даже своих министров в коалиции, если Ахметов и Фирташ с Пинчуком договорятся против Бени.
А это, судя по всему, как раз и намечается.
Завтра у Шустера будет оочччень интересно.
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11.11.2021 17:32 Відповісти
А что там интересного, Ахметка традиционно соберет фул хаус своих шавок из бывших и нынешних "политиков", а те будут отрабатывать пайку хозяина, шкурить зубы на действующую власть.
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11.11.2021 18:02 Відповісти
Я знаю людей, которые разочаровались в ЗЕ, и уже готовы голосовать за Разумкова. На вопрос, а что он сделал хорошего, отвечают, что разговаривает грамотно. Не думаю, что они одни. Так что, беда у нас в головах. Не будет здесь никогда никакой Европы.
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Подбитые клоуны, в стремительном пике, пробивают головой очередное дно своего рейтинга.
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11.11.2021 17:32 Відповісти
Партии у Разумкова ЕЩЕ нет а рейтинг УЖЕ есть!
Дела...
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11.11.2021 18:00 Відповісти
Українську стратегію гройсманів ми спостерігаємо тепер щоденно...
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11.11.2021 18:04 Відповісти
Украинская стратегия Гройсмана)
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11.11.2021 18:09 Відповісти
У наріта каша в голове.
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11.11.2021 18:38 Відповісти
"...Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" - 5,8%..."

Я розумію тих хто голосує за ЄС, "Батьківщину", ЖОПОблок, і навіть Шарія, а от ідіотів які говорять що будуть голосувати за "Силу і честь" чи партію Разумкова , не розумію зовсім. Що за партії? Яка в них ідеологія? Яка структура цих партій? Де вони себе проявили? Переконаний, що якщо б в опитуванні було таке питання щоб назвати прізвища 10 осіб з цих партій, то ніхто б не назвав.
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11.11.2021 21:45 Відповісти
Ни чего не меняется. Как было у пети 15 процентов так 14 и осталось.
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12.11.2021 04:29 Відповісти
Та не буде ніяких Гройсманів,Ляшків,Мураєвих в наступному парламенті. Як і цієї помилки молоді зі Львова"голосу"

Для мене існує одна єдина загадка як українці можуть підтримувати Зюзю,Порошенко і Медведчука.Вони себе вже так проявили,що тільки мазохісти і відверті вороги можуть знову голосувати за них.
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13.11.2021 11:57 Відповісти
 
 