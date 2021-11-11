Рейтинг партій: "СН" - 17,3%, "ЄС" - 14%, "Батьківщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партія Разумкова - 6,8%, "Сила і честь" - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана - 5,2%, - опитування "Рейтингу"
Сім партій долають прохідний бар'єр до Верховної Ради.
Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.
"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 14,0%, "Батьківщина" – 12,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,0%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 5,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%, партію Мураєва "Наші" – 4,9%, Радикальну партію – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 3,2%,"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%, "За майбутнє" – 2,1%, партію "Самопоміч" – 1,7%, партію "Голос" – 1,4%, партію "Наш край" – 1,1%", - йдеться у дослідженні.
Також, за результатами опитування, ідею розпуску Парламенту та призначення нових виборів підтримують 58%, не підтримують – 38%.
Разом з тим, за даними "Рейтингу", 83% опитаних не задоволені роботою Верховної Ради.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року
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Моим родителям сильно подняли, матери так больше чем в 2 раза.
Знаю пенсионеров у кого были минималка а стали платит по 7 и по 8 тысяч.
бо "старпери" заї..али.
стадо баранов-сметунов...
Ну-ка вспомните. Он был никем и звали его никак, кроме кривляния на сценах, причем в основном московских, никаких заслуг за ним не водилось, а вот поди ж ты, мудрий нарид с радостными воплями занёс его в президентское кресло, понадобились всего лишь усилия политтехнологов, сумевших всучить народу при помощи манипуляций общественным сознанием этот негодный товар.
Ну и что мешает проделать такой же фокус с Димой?
Да он и сам политтехнолог, он же и придумал и продал народу всю эту зелёную чуму. Так что не будьте категоричны.
Так что это хорошая выборка.
ВИСНОВКИ:
а) Всі партії та рухи, що легалізовані за законами цього режиму - є частина цього режиму, розуміють вони того чи ні, а отже - є так само ворожими для інтересів українського народу та державного будівництва
б) Будь-яка партія чи політичний лідер, котрі не планують деолігархізації економіки та політики шляхом конфіскації стратегічних підприємств у державну власність - є або слугами кримінал-олігархату, або мріють самі стати такими кримінал-олігархами, перебравши це майно у власні руки.
Джерело : https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
Все дружно приближаются к уровню плинтуса.
суть в следующем: у Зеленского в будущем парламенте не бцдет большинства. И если он и дальше будет лезть в бутылку - не будет даже своих министров в коалиции, если Ахметов и Фирташ с Пинчуком договорятся против Бени.
А это, судя по всему, как раз и намечается.
Завтра у Шустера будет оочччень интересно.
Дела...
Я розумію тих хто голосує за ЄС, "Батьківщину", ЖОПОблок, і навіть Шарія, а от ідіотів які говорять що будуть голосувати за "Силу і честь" чи партію Разумкова , не розумію зовсім. Що за партії? Яка в них ідеологія? Яка структура цих партій? Де вони себе проявили? Переконаний, що якщо б в опитуванні було таке питання щоб назвати прізвища 10 осіб з цих партій, то ніхто б не назвав.
Для мене існує одна єдина загадка як українці можуть підтримувати Зюзю,Порошенко і Медведчука.Вони себе вже так проявили,що тільки мазохісти і відверті вороги можуть знову голосувати за них.