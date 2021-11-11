Денісова про запис під час госпіталізації Саакашвілі: Факти застосування тортур оприлюднено. Профільний комітет ООН має відреагувати

Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням мають відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, коментуючи запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ.

"Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби. Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого ставлення до Міхеіла, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - наголошує Денісова.

Вона також акцентує увагу, що неправомірні дії представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушують статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Практика ЄСПЛ засвідчує, що поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості, з огляду на вік та стан здоров’я постраждалого (справа "Валашінас проти Литви") та таким, що принижує гідність", якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити (справа "Кудла проти Польщі"). У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що забороняється будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (справа "Лабіта проти Італії" та інші)", - нагадує омбудсмен.

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"Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби", - додає Денісова.

"Від грузинської влади вимагаю невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше грузинська влада оприлюднила запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.