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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова про запис під час госпіталізації Саакашвілі: Факти застосування тортур оприлюднено. Профільний комітет ООН має відреагувати

Денісова про запис під час госпіталізації Саакашвілі: Факти застосування тортур оприлюднено. Профільний комітет ООН має відреагувати

Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням мають відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, коментуючи запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ. 

"Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби. Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого ставлення до Міхеіла, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - наголошує Денісова.

Вона також акцентує увагу, що неправомірні дії представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушують статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Практика ЄСПЛ засвідчує, що поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості, з огляду на вік та стан здоров’я постраждалого (справа "Валашінас проти Литви") та таким, що принижує гідність", якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити (справа "Кудла проти Польщі"). У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що забороняється будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (справа "Лабіта проти Італії" та інші)", - нагадує омбудсмен.

Читайте також: Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

"Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби",  - додає Денісова.

"Від грузинської влади вимагаю невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше грузинська влада оприлюднила запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) Денісова Людмила (883) омбудсмен (474) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+23
Тебе млять заняться нечем? Куча наших военных в плену, а оно носится с этим Карлсоном месяц уже. Его туда никто не отправлял, его выбор пусть и петляет, тем более что пересек границу Грузии незаконно.
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11.11.2021 15:46
+17
Денисова, займись семьями погибших Воинов и поолитзаключенных в рашке !

хватит болтать ерундой - кабана четверо на руках носят, а потом бросается на охранников
это тортуры ?
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11.11.2021 15:59
+14
яких тортур? голодуючу жирну тушу ледь змогли занести четверо здорових чоловіків
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11.11.2021 15:56
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Профильного комитета ООН мало. Нужно на рассмотрение Генеральной Ассамблеи вынести.
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11.11.2021 15:44 Відповісти
та написати в Спортлото😂
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11.11.2021 16:01 Відповісти
этого тоже мало... нужно созывать заседание межгаллактического совета.
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11.11.2021 16:01 Відповісти
Только перед этим, маленькую поправочку внести в терминологию конвенции: "Перенос тела на руках считается нечеловеческими пытками".
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11.11.2021 16:21 Відповісти
Тебе млять заняться нечем? Куча наших военных в плену, а оно носится с этим Карлсоном месяц уже. Его туда никто не отправлял, его выбор пусть и петляет, тем более что пересек границу Грузии незаконно.
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11.11.2021 15:46 Відповісти
я так понимаю что она за просто так свой зад не тащила бы в Грузию...
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11.11.2021 16:02 Відповісти
не только Грузии, а и Украины
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11.11.2021 17:23 Відповісти
Ухохо, но чёта в кадре я ни швабры, ни бутылки не увидел
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11.11.2021 15:46 Відповісти
Харе уже, бо всім по.хуй на того кокаїнового чорта, де він а де Україна.
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11.11.2021 15:54 Відповісти
яких тортур? голодуючу жирну тушу ледь змогли занести четверо здорових чоловіків
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11.11.2021 15:56 Відповісти
Шестеро. И к тому же они по просьбе Денисовой оказывали ему медицинскую помощь- ложили на кровать. Правда не до конца оказали помощь. А вот какая медицинская помощь при добровольном голодании по мнению Денисовой? Принудительное кормление! Этого ещё не было. Денисова на этом настаивает?
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12.11.2021 06:56 Відповісти
Ух ты! Неужели Карлсону пропеллер поламали?
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11.11.2021 15:58 Відповісти
отламали
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12.11.2021 23:27 Відповісти
Денисова, займись семьями погибших Воинов и поолитзаключенных в рашке !

хватит болтать ерундой - кабана четверо на руках носят, а потом бросается на охранников
это тортуры ?
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11.11.2021 15:59 Відповісти
Курка, якщо хоче дізнатися що таке тортури, то хай поцікавиться увязненими в Ізоляції, де її заяви про комітет ООН?
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11.11.2021 16:00 Відповісти
Боюсь спросить, а где там "катування"?
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11.11.2021 16:00 Відповісти
Хіба може простроченим дитячим пюре. Так і його силою не запихали.
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11.11.2021 17:33 Відповісти
кокс отобрали. разве не катування? у человека ломка!
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12.11.2021 11:01 Відповісти
ну не знаю) по нему не было заметно, что он что-то употребляет. Может вы конечно с ним более знакомы...
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12.11.2021 11:54 Відповісти
по тому как он истерит - очень даже заметно
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12.11.2021 23:28 Відповісти
Це пілять що??? Засуджену особь тюленячої тілобудови, за його невиконання режиму виправної установи заносять на руках в місце відбування покарання відтепер називається тортурами???
Так ти тільки створи прецедент курка. Всі засуджені почнуть опиратися і кричати що то тортури
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11.11.2021 16:12 Відповісти
Капєц. Пропала Грузія. І Саакашвілі живим не випустять. Якщо ще були якісь сумніви, то тепер нуль. Не дарма закулісним кукловодом нинішньої грузинської влади є акціонер, тобто співвласник, Газпрому Бідзіна Іванішвілі...
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11.11.2021 16:15 Відповісти
...та і хєр на того *******
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12.11.2021 23:29 Відповісти
а у нас такие правильные .капец....( не могут у сопляка мажора коленьки харьковского обсоса по решению суда даже кровь на наркоту взять..хахахаха не дам сказала сопля кровинушку свою , не позволю и точка! за шкирку падлу и в очко шприц для взятия анализа...такие забавные....коленька всех имел получается и полицию.и судей и законы....во дела....((
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11.11.2021 16:23 Відповісти
Ха, так его собираются судить за тоже самое.
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11.11.2021 16:29 Відповісти
Ви краше ООН закликайте відреагувати за підтягування російськиї військ до нашого кордону і на лінію розмежування, грузини зі своїм злочинцем самі розберуться.
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11.11.2021 16:32 Відповісти
Та зустрінься з Паличем з "Ізоляції", він розкаже що таке тортури, за згодою може і продемонструвати!
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11.11.2021 17:31 Відповісти
Про яке катування там йдеться , пані Денисова ?

Міхо не хотів самотужки іти до нової буцегарні ,куди його переправили , тому його намагалися підняти і якось примусити іти , а не пручатися !
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11.11.2021 17:50 Відповісти
Згідно слів Денисовой доправлення до місця відбування покарання є тортурами😂😂😂😂.
Згідно логіки виходить що засудження за вчинення злочину є нічим іншим як знущанням над особою, що вчинила злочин.
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11.11.2021 19:06 Відповісти
Може Денісова й сама б хотіла, щоб молоді здорові хлопці віднесли б на руках у ліжко до окремої кімнати. Так ні ж, якогось Карлсона носять, а на добру Юлькіну подругу, майже у повному буянні літ, ботокса та підтяжок, не один козел з пеницитарної системи не звернув уваги. Та й що це за країна, у них президент - жінка!!!! Не те що в Україні, "Як натягну моднячі панчохи, як піду до Петра Олексійовича або до Володимира Олександровича, як покажу свої коліна і всі питання вирішені. А тут вчора роздухарилась, натягла найдорожчу білизну, усі командировочні потратила, приходжу, сидить напроти мене якась шалава, а у неї Versace, Agent Provocateur, Calvin Klein,La Perla та інший китайський шмурдяк, не те що мої ексклюзивні панталони швейпошивпрому імені товариша Жданова. Короче, Вова Зеленський - мудак, не сказав, що у них усим керує баба. Підісрав, падлюка. Зате сказав: "На тобі 1537 гривень, привези мені цього придурка. Без нього не повертайся". А де я цього придурка візьму, він тільки учора з улюбленої двухведерної клізми спробував Ясько зробити... і порвав. Оце жарю дупу на узбережжі так не любимої мною Грузії, чекаю коли відпустять цього придурка. Але ж мені до України терміново треба, бо у мене чи пелікулез, чи залетіла..." Звіт закінчено, шліть гроші "до запитання", вічно ваша Людка.
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11.11.2021 19:36 Відповісти
... во, и Грузия в один ряд "друзей Украины" встанет. Молодцы!
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12.11.2021 04:59 Відповісти
Гидко, що баригоботи у захваті від усього парашного.

Але закономірно.
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12.11.2021 10:03 Відповісти
верная заява.
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13.11.2021 13:09 Відповісти
 
 