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Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування

62% українців підтримують вступ України в Європейський союз, 58% - в НАТО.

Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"62% опитаних підтримали б вступ України в Європейський союз, якби сьогодні проводився такий референдум (32% - не підтримали). 58% - підтримали б вступ в НАТО (35% - проти вступу)", - йдеться у дослідженні.

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"Найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей, найменш прихильні – мешканці східних регіонів, де менше половини підтримують вступ в ЄС та НАТО. Найбільш скептичні щодо приєднання до союзів виборці Опозиційної платформи, партій Шарія і Мураєва", - додали автори дослідження.

Крім того, підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з моменту моніторингу групи "Рейтинг" з березня 2014 року. Тоді вступ до НАТО підтримували 34% українців.  

Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування Рейтингу 01
Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування Рейтингу 02
Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування Рейтингу 03
Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року

Автор: 

євроінтеграція (501) НАТО (6429) опитування (1930) членство в НАТО (1716) членство в ЄС (1238) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+7
Хай двадцять, але там.
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11.11.2021 15:52
+3
ВАША ДОЛЯ В ВАШИХ РУКАХ....СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ..ЕВРОПЕЙЦЫ ТУТ НИ ПРИ ДЕЛАХ...СКАЖИТЕ СПАСИБО 73% ХОХЛОВ КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ВСЕ И СРАЗУ 21.4.19...УКРАИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ ...ТАК ЧТО ПОБЛАГОДАРИТЕ БЫДЛОМАССУ И НЕ ТРОГАЙТЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ВИНОВАТТЕ ЕВРОПУ ...УКРАИНЦЫ ПОНИМАЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 19 -М ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДАЛИ И ПРОДАЛИ УКРАИНУ И ТЕПЕРЬ НЕ ГУНДИТЕ ЧТО ВАМ КТО ТО ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ...МАТЬ ВАШУ!!!!!
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11.11.2021 16:11
+2
це європейців не врятує

ми будемо у Європі
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11.11.2021 15:56
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Ещё лет 20 и мы там ?
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11.11.2021 15:50 Відповісти
Хай двадцять, але там.
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11.11.2021 15:52 Відповісти
Одна біда, що і в 2005 році нам казали... що ще років 20.
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11.11.2021 15:54 Відповісти
и поэтому ослы проголосовали за яныка?) пока любители халявы не поймут, что халявы не будет вообще от слова совсем, мы в НАТО не попадем)
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11.11.2021 16:08 Відповісти
Така наша доля. Українці за, лише європейці проти.
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11.11.2021 15:53 Відповісти
це європейців не врятує

ми будемо у Європі
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11.11.2021 15:56 Відповісти
против только рашкованские боты
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11.11.2021 16:08 Відповісти
Стабільна третина ватоголових
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11.11.2021 18:13 Відповісти
вата не пойдет на этот референдум. зрада и зубожиння разгоняются из центра. так что не надо ля ля
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11.11.2021 18:14 Відповісти
Прочитайте нижче коментар Ніколая Влада. Восток -27%.
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11.11.2021 18:38 Відповісти
я читал уже рейтинг этот) у них зеля в топах президентской гонки)
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11.11.2021 18:46 Відповісти
ВАША ДОЛЯ В ВАШИХ РУКАХ....СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ..ЕВРОПЕЙЦЫ ТУТ НИ ПРИ ДЕЛАХ...СКАЖИТЕ СПАСИБО 73% ХОХЛОВ КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ВСЕ И СРАЗУ 21.4.19...УКРАИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ ...ТАК ЧТО ПОБЛАГОДАРИТЕ БЫДЛОМАССУ И НЕ ТРОГАЙТЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ВИНОВАТТЕ ЕВРОПУ ...УКРАИНЦЫ ПОНИМАЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 19 -М ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДАЛИ И ПРОДАЛИ УКРАИНУ И ТЕПЕРЬ НЕ ГУНДИТЕ ЧТО ВАМ КТО ТО ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ...МАТЬ ВАШУ!!!!!
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11.11.2021 16:11 Відповісти
35% из новости - это европейцы? "Вооот оно чё, Михалыч" (С)
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11.11.2021 18:21 Відповісти
Завдяки *****.
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11.11.2021 15:57 Відповісти
За НАТО. Запад -76%. Киев -70%. Центр - 64%... Восток - 27%... Опять, бл.дь, Донбасс против.
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11.11.2021 15:57 Відповісти
а ну скажи как правильно. на бамбазе или в бамбазе?
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11.11.2021 16:09 Відповісти
58% / Таки да. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО. / 19.07.21. 52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз . Но при кодлане Коломойского надо ещё больше. Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук. Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.

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11.11.2021 16:04 Відповісти
хйло просто обязан распустить МРПЦ мёртвыйчука подвесить за фабэрже вместе с кивой за провал
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11.11.2021 16:04 Відповісти
Як там справи з Держоборонзамовленням??? )))
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11.11.2021 16:06 Відповісти
а как у свинарчуков дела?
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11.11.2021 17:28 Відповісти
А чого прагне зелена пліснява ,та її зебільний лохторат ???)))
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11.11.2021 16:08 Відповісти
Графика по электорату всех партий приведена в этой новости..
Электорат Зеленского. За НАТО - 73%, против 21%. Остальные 6% не будут голосовать или не знают.
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11.11.2021 16:15 Відповісти
А 🐸🤢🐲😈👹зебилы и РЫГОвата против🤮🤮🤮
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11.11.2021 16:11 Відповісти
Я хоть сейчас бы отдал свои 15 соток для НАТОвских танков, безвозмездно
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11.11.2021 16:27 Відповісти
Если провести опрос, если завтра будет референдум: "Хотите минимальную зарплату в Украине 50 000$ ?"
98,7% ответят - "Да".

По вопросу вступления в ЕС не хватает одного "Да", от ЕС.
С НАТО та же история.
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11.11.2021 16:33 Відповісти
Поки по самі... не присунули, зрозуміло не було. Та бачу щей досі не всім.
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11.11.2021 16:49 Відповісти
Нас туда на основании этого опроса примут? не иначе.
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11.11.2021 18:11 Відповісти
 
 