Підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з 2014 року: 58% громадян - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

62% українців підтримують вступ України в Європейський союз, 58% - в НАТО.

Про це свідчать дані опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"62% опитаних підтримали б вступ України в Європейський союз, якби сьогодні проводився такий референдум (32% - не підтримали). 58% - підтримали б вступ в НАТО (35% - проти вступу)", - йдеться у дослідженні.

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"Найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей, найменш прихильні – мешканці східних регіонів, де менше половини підтримують вступ в ЄС та НАТО. Найбільш скептичні щодо приєднання до союзів виборці Опозиційної платформи, партій Шарія і Мураєва", - додали автори дослідження.

Крім того, підтримка вступу України до НАТО сягнула максимального значення з моменту моніторингу групи "Рейтинг" з березня 2014 року. Тоді вступ до НАТО підтримували 34% українців.









Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року