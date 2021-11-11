ТКГ погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО

Тристороння контактна група (ТКГ) погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на окупованому Донбасі. Вони мають перевірити умови зберігання ядерного матеріалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал української делегації.

"Учасники погодили можливість візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць зберігання ядерного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українська сторона вже тривалий час заявляє про те, що Росія блокує доступ до ядерних об'єктів на Донбасі. Як відомо, крім шахти "Юнком", на якій при СРСР провели ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерних об'єкти, які має перевірити МАГАТЕ, - це одна медична установа в Луганську і дослідницький апарат в Донецьку.