ТКГ погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО
Тристороння контактна група (ТКГ) погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на окупованому Донбасі. Вони мають перевірити умови зберігання ядерного матеріалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал української делегації.
"Учасники погодили можливість візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць зберігання ядерного матеріалу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона вже тривалий час заявляє про те, що Росія блокує доступ до ядерних об'єктів на Донбасі. Як відомо, крім шахти "Юнком", на якій при СРСР провели ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерних об'єкти, які має перевірити МАГАТЕ, - це одна медична установа в Луганську і дослідницький апарат в Донецьку.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%96%D1%97 Радіоактивне зараження в Гоянії - випадок радіоактивного зараження, що стався в бразильському місті Гоянія 1987 року. Радіоактивного зараження зазнали близько 250 осіб. Четверо з них померли впродовж двох місяців.
13 вересня 1987 року із занедбаної лікарні, з установки для радіотерапії збирачі металобрухту винесли металеву капсулу, яку потім продали на звалище. Власник звалища Девар Феррейра сказав розрізати капсулу. Усередині виявили порошок, що світився блакитним світлом. Це був хлорид радіоактивного цезію-137. Девар приніс цей порошок до свого будинку й запросив сусідів, родичів і друзів подивитися на дивину. Дрібні фрагменти брали в руки, натирали ними шкіру, дарували іншим людям, і в результаті почалося поширення радіоактивного забруднення. Протягом більш ніж двох тижнів із порошкоподібним хлоридом цезію контактували все нові люди, і ніхто з них не знав про пов'язану з ним небезпеку.
У результаті широкого розповсюдження високорадіоактивного порошку і його активного контакту з різними предметами, накопичилася велика кількість забруднених радіацією речей, які в подальшому були поховані на горбистій території одного з передмість, у так званому приповерхневому сховищі. Цю територію можна буде знову використовувати тільки через 300 років.