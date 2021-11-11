"Це комусь вигідно напередодні виборів у 206-му окрузі", - Атрошенко вважає обшуки у комунальних підприємствах політичним тиском

Мер Чернігова Владислав Атрошенко вважає обшуки у підрозділах міської влади та на комунальних підприємствах Чернігова політичним тиском. Він пов’язує збільшення кількості обшуків із наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206-му окрузі.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Дитинець", інформує Цензор.НЕТ.

"На "Чернігівводоканалі", у деяких керівників комунальних підприємств і комерційних підприємств відбулися обшуки на роботі, вдома. Я хочу зазначити, що це політичний тиск. Тому що це вигідно напередодні виборів у 206-му окрузі. Можна дискредитувати міського голову, який, очевидно, має якийсь вплив на ці процеси. І заодно показати іншим міським головам, що буває по відношенню до тих міських голів, які мають свою позицію і про це заявляють вголос", - заявив Владислав Атрошенко.

Атрошенко вважає, що тиск на нього відбувається через те, що він не боїться відкрито заявляти про свою позицію.

"Я хочу повідомити, що ми не боїмося ніяких обшуків. Я як мав позицію, так я і матиму позицію щодо тих процесів, які відбуваються у державі. Я як мав чітку позицію, і сьогодні кажу про те, що вперше в історії незалежної України було прийнято рішення щодо відшкодування з місцевих бюджетів різниці в тарифах генеруючим суб’єктам. Це абсолютно неправильно. Це шкодить країні і руйнує місцеві бюджети. Місцеві бюджети за такої ситуації не зможуть виконувати повний обсяг самоврядних обов’язків, які на них покладені", - підкреслив Атрошенко.

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Він також зазначив, що Чернігівщина відчуває несправедливе ставлення з боку центральної влади у питаннях, пов’язаних із розподілом коштів.

"Ми постійно отримуємо менше, ніж отримують інші області. З невідомих причин. Жодних формул немає, які б могли це пояснити. Розподіл коштів фонду соціально-економічного розвитку так само відбувається несправедливо по відношенню до Чернігівщини", - зазначив він.

Атрошенко нагадав про відповідальність за тиск на місцеве самоврядування.

"Влада, яка власну некомпетентність прикриває політичним тиском, шантажем, медійною дискредитацією, запускає бумеранг, який наздожене її саму", - зазначив Атрошенко

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутаті у 206-му окрузі на 27 березня 2022 року.

Раніше лідер "УДАРу" Віталій Кличко та лідер "Рідного дому" Владислав Атрошенко підписали меморандум про співпрацю між політичними силами та спільну участь у виборах на платформі "УДАРу".