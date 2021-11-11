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Новини
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"Це комусь вигідно напередодні виборів у 206-му окрузі", - Атрошенко вважає обшуки у комунальних підприємствах політичним тиском

Мер Чернігова Владислав Атрошенко вважає обшуки у підрозділах міської влади та на комунальних підприємствах Чернігова політичним тиском. Він пов’язує збільшення кількості обшуків із наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206-му окрузі.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Дитинець", інформує Цензор.НЕТ.

"На "Чернігівводоканалі", у деяких керівників комунальних підприємств і комерційних підприємств відбулися обшуки на роботі, вдома. Я хочу зазначити, що це політичний тиск. Тому що це вигідно напередодні виборів у 206-му окрузі. Можна дискредитувати міського голову, який, очевидно, має якийсь вплив на ці процеси. І заодно показати іншим міським головам, що буває по відношенню до тих міських голів, які мають свою позицію і про це заявляють вголос", - заявив Владислав Атрошенко.

Атрошенко вважає, що тиск на нього відбувається через те, що він не боїться відкрито заявляти про свою позицію.

"Я хочу повідомити, що ми не боїмося ніяких обшуків. Я як мав позицію, так я і матиму позицію щодо тих процесів, які відбуваються у державі. Я як мав чітку позицію, і сьогодні кажу про те, що вперше в історії незалежної України було прийнято рішення щодо відшкодування з місцевих бюджетів різниці в тарифах генеруючим суб’єктам. Це абсолютно неправильно. Це шкодить країні і руйнує місцеві бюджети. Місцеві бюджети за такої ситуації не зможуть виконувати повний обсяг самоврядних обов’язків, які на них покладені", - підкреслив Атрошенко.

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Він також зазначив, що Чернігівщина відчуває несправедливе ставлення з боку центральної влади у питаннях, пов’язаних із розподілом коштів.

"Ми постійно отримуємо менше, ніж отримують інші області. З невідомих причин. Жодних формул немає, які б могли це пояснити. Розподіл коштів фонду соціально-економічного розвитку так само відбувається несправедливо по відношенню до Чернігівщини", - зазначив він.

Атрошенко нагадав про відповідальність за тиск на місцеве самоврядування.

"Влада, яка власну некомпетентність прикриває політичним тиском, шантажем, медійною дискредитацією, запускає бумеранг, який наздожене її саму", - зазначив Атрошенко

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутаті у 206-му окрузі на 27 березня 2022 року.

Раніше лідер "УДАРу" Віталій Кличко та лідер "Рідного дому" Владислав Атрошенко підписали меморандум про співпрацю між політичними силами та спільну участь у виборах на платформі "УДАРу".

Автор: 

вибори (6686) Чернігів (787) Чернігівщина (1584) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+3
Отливай уже второй ЗОЛОТОЙ БАТОН и вези в столицу
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11.11.2021 16:28
+2
жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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11.11.2021 16:17
+2
ната дыбилу ответила по своему...
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11.11.2021 16:20
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жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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11.11.2021 16:17 Відповісти
Буде ще один дєпутан від слюг у В,Р.
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11.11.2021 16:20 Відповісти
ната дыбилу ответила по своему...
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11.11.2021 16:20 Відповісти
А державний бюджет - це корито, чи можливо державу потрібно закрити як ФОП, так пане золотий батон?
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11.11.2021 16:24 Відповісти
А водій пост зробив, він же керує Черніговом, бо те недорозумінея навряд чи здатне
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11.11.2021 16:26 Відповісти
Отливай уже второй ЗОЛОТОЙ БАТОН и вези в столицу
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11.11.2021 16:28 Відповісти
У казнокрадов как обычно: как только их начинают трясти, так сразу вопли о политическом давлении.
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11.11.2021 17:08 Відповісти
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО "фигней", а саму организацию "совершенно неэффективным клубом", также раскритиковав Альянс за то, что "бомбили Югославию".

Ватник, который решил что зеленые не рыгоаналы...

В декабре 2012 - ноябре 2014 года - народный депутат Украины VII созыва, избран по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 206 (Чернигов), набрав 40,63 % голосов избирателей. Беспартийный, член фракции «Партия Регионов» (до 20 февраля 2014, заявил о выходе 19 февраля 2014 года)
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11.11.2021 17:13 Відповісти
А еще он в Чернигове организовывал титушек чтоб задавить местный Майдан.
Как обычно в Украине- кто вовремя перекрасился, тот и в дамках
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11.11.2021 22:54 Відповісти
Шановний мер. А чи не підкажете нам хто затвердив в січні місяці кабальні умови для жителів міста багатоквартирних будинків які не створили ОСББ. Ви призначили управляючі компанії яким затвердили необмежені властивості по пограбуванню населення з оплати за комунальні послуги. Компанія отримує щомісячно від 15 до 30 тисяч гривень за послугу яку не надають. І це при тому що оплата мешканцями складає 95-98% за квартири. Ці кошти не обкладаються податком.не відраховуються в пенсійний фонд і т.п. Разом. Тим на розвиток будинку іде сума аж 2% від загальної сплати жителями. В карман іде 25000 грн. А на підтримку стану будинку 1475грн. Можливо що щось тут не так!?!?! В під'їздах ремонт не робиться, вікон через одно немає, двері ті які люди ще 20 років тому кошти зібрали і установили, світла в під'їздах немає тому що лампочки міняти немає коштів і т.д.
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11.11.2021 18:27 Відповісти
 
 